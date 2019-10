Ken Follet publicará su próxima novela en 2020 El escritor Ken Follet / Virginia Carrasco 'The evening and the morning' tiene una trama anterior a es anterior a la de 'Los pilares de la tierra' COLPISA/AFP París Jueves, 17 octubre 2019, 12:11

La próxima novela del autor británico Ken Follet será publicada a nivel mundial en el segundo semestre de 2020, según ha anunciado su editorial francesa. Follet ya anunció el miércoles la salida de 'The evening and the morning', su título original, durante la Feria del Libro de Fráncfort, en Alemania.

La acción de la nueva novela es anterior a la de 'Los pilares de la tierra' (1990), de la que se vendieron 27 millones de ejemplares en el mundo, indicó la editorial francesa Robert Laffont.

Follet ya ha escrito dos secuelas a su súperventas: 'Un mundo sin fin' (2008) y 'Una columna de fuego' (2017).

El nuevo libro se sitúa «a finales de la época de las tinieblas y a principios de la Edad Media, por lo tanto, en una tarde y una mañana. La frase evidentemente es bíblica: 'Así, hubo una tarde y una mañana: este fue el primer día'«, explicó Follet, citado por la editorial.