Muere Anne Rice, la escritora que revitalizó el género de vampiros

La autora de libros como 'Entrevista con el vampiro' (1976), o 'La reina de los condenados' (1988), Anne Rice, murió de un derrame cerebral el sábado, a los 80 años, según informó su hijo Christopher en las redes sociales. «Mientras se despedía de Anne con un beso, su hermana menor Karen le dijo: '¡A qué viaje nos llevaste, chica!'. Creo que todos podemos estar de acuerdo», escribió su hijo en la página oficial de la creadora de la saga literaria 'Crónicas vampíricas', que ha vendido más de 100 millones de ejemplares. «Nos consolamos en la esperanza compartida de que Anne ahora está experimentando de primera mano las gloriosas respuestas a muchas grandes preguntas espirituales y cósmicas, cuya búsqueda definió su vida y su carrera».

Creadora de novelas góticas y fantásticas, Anna Rice dio un vuelco al género de vampiros llevando a sus personajes, sobre todo su protagonista, Lestat, hacia búsquedas más humanas, y reflexiones típicas de los creyentes, como ella misma, católica después de un periodo como atea. Desde 1976 hasta 2018 publicó 13 novelas de su colección 'Crónicas vampíricas', con desigual suerte. Pasó de la exitosa adaptación cinematográfica de 'Interview With the Vampire' con Tom Cruise y Antonio Banderas, entre otras estrellas de Hollywood, a la no muy bien recibida por su público 'Cántico de sangre'. En todo caso, dotó de algo similar al espíritu cristiano a la nueva legión de chupasangres, de la que se desinteresó hace una década. En los noventa comenzó la trilogía de 'Las brujas de Mayfair', y otras tres novelas de temática religiosa que se inicia con 'El mesías, el niño judío' en 2005. Finalmente se interesó por la licantropía con relatos como 'El don del lobo'.

Tras la estela de Poe y Tolstoi

Aunque no ha sido la única, ni la mejor, escritora de un personaje abordado por Edgar Allan Poe (en el relato 'Berenice'), E.T.A. Hoffmann (en su escrito 'Vampirismo'), Tolstoi (en la magistral 'La familia del vurdalak') o el mismo Bram Stoker (con la también adaptada al cine 'Drácula'), Anne Rice supo cómo cautivar a un sector juvenil que se transformaba con las tecnologías. Giró la estética de chupópteros desde la elegancia masculina de Bela Lugosi a la ambigüedad aristocrática de Louis de Pointe du Lac.

Pero Rice, de alguna forma, inspiró a la siguiente generación televisiva de vampiros, como los jóvenes de 'True Blood' o los de 'The Vampires Diaries', ambas de HBO. No hay que confundir la segunda serie con la obra de Rice, aunque en España se haya traducido libremente con el mismo nombre de su saga (en vez de titularla 'Diarios de vampiros', escrita por Lisa Jane Smith para televisión).

Nacida en una familia católica irlandesa, Rice (Nueva Órleans, 1941) perdió a su madre a los 15 años y se casó joven con el pintor Stan Rice a los 20 años. Tuvieron dos hijos: Michele, que murió de leucemia a los cinco años, y Christopher, que siguió los pasos maternos en las letras. «Como escritora me enseñó a desafiar los límites del género y a ceder ante mis pasiones y obsesiones», mantuvo el hijo en redes. En 2008 publicó su autobiografía, 'Called Out of Darkness: a Spiritual Confession' (Llamados de la oscuridad: una confesión espiritual). Estudió Filosofía y Letras en la Universidad Estatal de San Francisco, donde también cursó Escritura Creativa, según su editorial Penguin.

«Anne será enterrada en el mausoleo de nuestra familia en el cementerio Metairie en Nueva Órleans, en una ceremonia privada. El próximo año, tendrá lugar una celebración de su vida. Este evento estará abierto al público y podrán participar sus amigos, lectores y fans, que le brindaron tanta alegría e inspiración a lo largo de su vida», invitó en su anuncio. El año que viene, el primer día de febrero, también saldrá a la venta su última obra, 'Ramses the Damned, the Reign of Osiris' (Ramsés el Maldito, el reinado de Osiris), que se inscribe en otra de sus series, ambientada en el Egipto de los faraones, de la que llevaba dos libros, 'La momia' y 'La pasión de Cleopatra'.

