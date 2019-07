Adiós a Camilleri, el gigante italiano de la novela negra El escritor italiano, Andrea Camilleri. / R.C. El creador de la saga del comisario Montalbano fallece a los 93 años en un hospital de Roma donde llevaba ingresado desde el 17 de junio por un paro cardíaco DARIO MENOR Roma Miércoles, 17 julio 2019, 10:48

Italia ha perdido a uno de sus grandes novelistas contemporáneos con la muerte en la mañana de este miércoles de Andrea Camilleri en el hospital Santo Spirito de Roma, donde llevaba ingresado desde el pasado 17 de junio por un paro cardíaco. El centro médico ha confirmado el fallecimiento del padre literario del comisario Montalbano, de 93 años, que será enterrado en un funeral privado, aunque la familia permitirá que se le rinda un último homenaje en un lugar aún por determinar.

Camilleri ha gozado de un grandísimo afecto de los lectores tanto en Italia como en el extranjero por sus libros de temática policíaca, muchos de ellos llevados a la televisión, en los que se prodigaba con términos lingüísticos propios de su Sicilia natal. En los últimos años el escritor, que nunca dejó de fumar, estaba ya ciego y tenía que escribir dictando el texto a una asistente. «Una vez superadas las primeras dificultades, he encontrado el modo de visualizar las palabras, que es algo extrañísimo. Es como si las viera formarse», contaba en una entrevista con este diario en junio de 2017.

Esta limitación no le quito finura a sus textos ni brillantez a su intelecto, que siguió luciendo hasta los últimos momentos para analizar la compleja situación italiana y europea. Siempre se consideró comunista y mostró tanta ilusión por la juventud como desprecio por los políticos de su país. «No me fío de ninguno. Han reducido la política a una pelea continua y han hecho muchas leyes sin arreglar el problema del desempleo y sin dar ninguna esperanza a los jóvenes. Esta política no es digna de su nombre, en realidad debería ser algo elevado e importante. Los únicos que pueden renovarla son los los jóvenes», confesó a este diario.

Considerado uno de los máximos exponentes de la novela negra en el mundo por los treinta volúmenes de la saga sobre el comisario Montalbano, que debe su nombre al escritor español Manuel Vázquez Montalbán, Camilleri empezó su carrera en el mundo del teatro para pasar luego a adaptar obras literarias para la radio y la televisión.