«Me estreso si no hago algo productivo», dice la escritora Joana Marcús

«Cuando escribo en el suelo me salen cosas más lindas, por eso no lo hago casi nunca».

Puede que usted a esa chica que nos radiografía detrás de sus gafas de montura fina, pegada a un ordenador como si lo trajera de serie y repantingada en pijama mientras su cabeza maquina un relato tras otro, no la acabe de situar, pero es una de las escritoras más vendidas en España. Y de las más desconocidas. Bueno, relativamente. Joana Marcús (Mallorca, 2000) no se prodiga mucho en los escaparates de las librerías; la conocen más los jóvenes que navegan por el proceloso mundo de las plataformas digitales, y en particular Wattpad, donde lleva publicando desde hace cinco años a velocidad de vértigo y con resultados que rompen todos los moldes. 'La Trilogía del Fuego', 'Antes de diciembre (y 'Después...'), 'Leyendas de Braemar'... Romance, ciencia ficción, novela juvenil... Detrás se oculta una joven celosa de su intimidad que pone como única condición para la entrevista no preguntarle dónde vive, por aquello de que no se convierta su casa en la de Tócame Roque. «Aveces me pregunto por qué no escogí un pseudónimo», exclama.

Lunes

8.00 horas. No suelo madrugar, me quedo un ratito en la cama repasando mi vida y mis circunstancias. Luego voy a darme una ducha, bebo un café y salgo a pasear a mi perrita 'Tuski', una border collie, durante media hora. Ya de regreso, desayuno, aunque soy bastante sosa para eso: otro café, unas tostaditas, un aguacate... Si voy con prisas, un Cola Cao con cereales y carretera y manta.

11.30 horas. Hago tercer curso de Psicología en la universidad. El tiempo es aquí una franja variable porque hay veces que simplemente repasas tú sola en casa (estudia 'online') y otras que se acercan los exámenes y los libros me consumen toda la mañana.

16.00 horas. Me pongo a escribir, básicamente hasta que me dé la cabeza. La plataforma digital de lectura y escritura que utilizo es Wattpad –tiene 1,6 millones de seguidores– y ahora estoy con tres libros de manera simultánea, adaptando los contenidos que escribí en su momento al enfoque de alguien de 22 años. Mi primer libro, 'Irresistible propuesta', lo saqué en 2017. Hicimos una primera edición de 2.000 ejemplares y creo que no llegó a venderse entera. Incluso lo llevamos a Sant Jordi y en una hora de firmas sólo se acercaron tres personas.

– Pues lleva vendidos más de 350.000 ejemplares. Cómo ha cambiado el cuento.

– No me lo creo ni yo. Tengo publicados una docena larga en papel, pero en internet son unos 20.

Martes

12.00 horas. Hasta ahora era yo la que bajaba al mercado, pero claro entre la firma de ejemplares y las giras hemos empezado a turnarnos. Mis padres y mi hermana mayor se han adaptado. Pobrecitos, tampoco es que les haya quedado otro remedio. Soy la pequeña, pero nunca me he sentido la niña de casa. Mi padre siempre hace la broma de que nací con 70 años, que soy un poco esa persona insoportable que es la que se encarga siempre de poner orden.

13.30 horas. Quizá porque tengo sangre italiana se me da bien la lasaña de carne. Pero de esa grasienta, de la buena. Lo tengo todo listo para la una, porque a partir de esa hora empiezan a llegar los demás. Intento no tener tiempo libre, si no estoy haciendo algo productivo me estreso mucho, diría incluso que me atormenta. Después de comer, el momento en que todos duermen y la casa se queda en silencio, no me gusta nada.

17.30 horas. Aunque llevo escribiendo desde los 11 años, las giras no empezaron hasta hace uno y las presentaciones, cinco meses atrás. Todo va tan deprisa que no me ha dado tiempo ni a espantarme. Dios mío, antes tenía miedo de hablar en un aula con 20 personas y ahora lo hago en un auditorio con 500. ¿Qué está pasando?

Miércoles

11.35 horas. Escribo desde los 11 años, pero nunca he tenido grandes ambiciones. Soy muy reservada y las cosas que no tenía a nadie que contar, las expresaba así. Cuando me preguntan sobre cuál es la clave para atrapar al lector, siempre digo que escribir lo que una misma quiere leer. Yo empecé a hacerlo porque echaba en falta tramas que no encontraba por ninguna parte. Al público joven no hay que tratarlo como si fuera un niño, porque alguien de 14 años tiene ya la cabeza lo bastante amueblada como para que le venga nadie a edulcorar la realidad.

15.30 horas. Salgo con la perrita aunque no lo necesite, media hora por el mundo. Vivo en una zona rural, bastante montañosa, y hay un montón de rutas para hacer al aire libre. Me encantaría ir al gimnasio, pero no es el caso. Hubo una época en la que por los nervios de las presentaciones hacía yoga, pero tuve que dejarlo porque con 15 años sufrí un accidente y no puedo mover bien una pierna y me cuesta seguir el ritmo de las clases.

22.00 horas. Soy más de películas que de series de televisión. Lo último que he visto fue 'Mulán', cuando tuve que cuidar al hermano de una amiga. Es lo que tiene Disney, que no pasa nunca de moda.

«Mi padre siempre hace la broma de que nací con 70 años, que soy la que pone orden en casa. Será que soy un poco insoportable»

Jueves

20.00 horas. Voy a ver a mis titas, realmente son mis tías abuelas. Tienen 90 años y son gemelas. A ver si están bien, si necesitan algo y hacerles un rato compañía. El tiempo pasa volando y lo habitual es que me quede a cenar con ellas.

00.30 horas. Yo leo de todo, aunque sólo sea por curiosidad, y en el 'top' de mis gustos está Laura Gallego, autora también de novela juvenil. Eso sí, aunque me haya dado a conocer en las plataformas digitales, si puedo escoger, elijo el papel. En cierta forma, entraña un sentimiento de propiedad; es como si no lo sintieras tan tuyo hasta verlo en la estantería de tu casa o cuando manoseas las páginas.

Viernes

15.00 horas. No creo que la novela juvenil esté infravalorada, lo que sí hay son muchos estereotipos a su alrededor. El término no hace referencia a un público en particular –por otra parte, cada vez más grande–, sino a la edad de sus protagonistas. Ningún género es fácil de escribir, cuando te pones a ello no tardas en descubrirlo.

15.01 horas. ... No creo que ser mujer o ser joven o haberme dado a conocer en las redes sociales haya jugado en mi contra a la hora de obtener notoriedad. Atribuyo el no salir tanto en los medios a que el camino que he escogido para darme a conocer no es el más habitual y que haya gente a la que eso le desconcierta. ¿Pero sentirme infravalorada? Nunca me ha pasado. ¿Que soy comercial? No es un concepto que me vaya a tomar muy en serio, porque al final comercial lo es todo si consigues darle salida. ¿Por qué si no estamos hablando?

20.00 horas. Me encanta quedar con los amigos y sólo podemos a partir de esta hora porque todo el mundo tiene trabajo. Juntos vamos al cine, a cenar hasta media noche; a veces de librerías, porque a todos nos gusta leer. También ir de fiesta, aunque dentro de un orden. En mi lista de Spotify que te sale cada año con lo más escuchado están arriba del todo Taylor Swift, Rosalía, Harry Styles... Lo normal, ¿no?

