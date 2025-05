España consolida los lectores que se ganaron en el confinamiento

José Antonio Guerrero Madrid Miércoles, 23 de febrero 2022, 13:10 | Actualizado 17:01h. Comenta Compartir

La lectura sigue estando presente en la vida de los españoles. Muchos de quienes se reencontraron con los libros como vía de escape al confinamiento, las restricciones de movilidad y la pandemia en 2020 han mantenido el hábito lector en 2021. Así lo revela el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 2021, elaborado por la Federación de Gremios de Editores (FGEE) y presentado este miércoles en el Ministerio de Cultura en un acto al que asistió su titular, Miquel Iceta.

El informe confirma que el porcentaje de lectores alcanzado durante la pandemia se consolida: un 64,4% leyó libros por placer durante el último año (el 64% durante 2020) y, el 52,7% lo hizo con una frecuencia al menos semanal, igual que en el año del confinamiento. Casi el 70% leyó al menos un libro bien por placer o bien por trabajo, una cifra similar a la de 2020. En los últimos nueve años, el porcentaje de lectores frecuentes han crecido casi seis puntos, el ocasional se mantiene y el no lector ha bajado cinco puntos.

La mejora de los índices de lectura durante 2021 se produce en prácticamente todos los tramos de edad, así como en mujeres y hombres y en la práctica totalidad de las comunidades autónomas, si bien se mantienen las desigualdades históricas de un norte más lector que el sur. Hay seis regiones que se sitúan por encima de la media del 64,4%: Madrid, 73,5%; País Vasco, 68,2%; Navarra, 68,1%; Cataluña, 66,7%; La Rioja, 66,7%; y Aragón, 64,9%. Y entre las que menos se lee, Extremadura, 54,7%; Canarias, 58,8%; Andalucía, 59,3% y Castilla-La Mancha, 59,8%. «La existencia de estos desequilibrios nos ha llevado a plantear la necesidad de poner en marcha un Pacto Social por el Libro y la Lectura que implique a todas las Administraciones, los grupos políticos y a todos los colectivos relacionados con la educación y la cultura», ha apuntado el presidente de la FGEE, Daniel Fernández.

El Barómetro refleja que sigue existiendo un importante porcentaje de población que no lee nunca o casi nunca (35,6%). Argumentan que no lo hacen por falta de tiempo (casi la mitad de los no lectores), por falta de interés o porque prefieren emplear su tiempo libre en otros entretenimientos como pasear, ver la televisión o no hacer nada.

Por el contrario, aquellos que leen perciben la lectura como una actividad «emocionante y estimulante», que ayuda a comprender el mundo que nos rodea» y «contribuye a tener una actitud más abierta y tolerante», según recoge el estudio. Entre estos está el propio ministro Iceta que ofreció su particular receta para seducir a los que nunca leen. "La gente que lee es más feliz. Conviene hablar mucho de libros y de lecturas. Yo desde pequeño tenía una fijación con un país que pensaba que no visitaría, y por ahora se va desgraciadamente cumpliendo, que es Bhutan. Guardaré siempre en mi recuerdo la lectura de un libro de editorial Juventud, 'Bhutan secreto', de Michel Peissel, que me llevó a ese país que seguramente nunca visitaré. Y eso es lo que hay que comunicar a la gente. Más que decirle 'lee, lee' , hay que decirle qué ganas leyendo, mundos que serían para ti desconocidos".

Satisfechos a medias

«Hemos de mostrarnos satisfechos porque las cifras de lectores han ido creciendo en la última década de manera constante. Dicho esto, hay un dato que nos debe hacer reflexionar: todavía hay un porcentaje muy alto de población, que no lee nunca o casi nunca. Somos la cuarta o quinta potencia editorial pero no podemos decir que estamos entre los cinco países más lectores», ha advertido, por su parte, Daniel Fernández.

El informe del gremio de editores confirma que las mujeres siguen leyendo más que los hombres (con diferencias de hasta 20 puntos en el tramo de edad de los 55 a 64 años), que crece ligeramente el porcentaje de españoles que compraron libros no de texto en 2021 (0,6% más y casi once puntos porcentuales en la última década), que la librería tradicional se mantiene como principal canal para la compra de libros, pero que también continúa al alza la compra por internet.

Con todo, por primera vez, se registra un descenso del porcentaje de lectores en formato digital (29,4% frente al 30,3% de 2020) y sigue incrementándose la proporción de quienes pagan por los libros electrónicos (43%), aunque la mayoría se los descarga gratuitamente.

Aumentan los audiolibros

En lo que respecta al audiolibro, el 5,2% de la población afirma escucharlos, un incremento muy significativo (casi el 70% más) con relación al año anterior en el que se registró un porcentaje de 3,1%. La mayor proporción de usuarios de audiolibros son mujeres con estudios medios y de entre 25 y 45 años. Curiosamente el 27% de quienes escuchan audiolibros lo hacen en inglés.

Respecto a la edad, el tramo con mayor población lectora es la comprendida entre los 14 y los 24 años (74,8% de población lectora en tiempo libre). A partir de los 25 años se produce una caída en los índices de lectura (67,3%) que se mantiene hasta el tramo de edad de más de 65 años en los que se observa una nueva caída (50,1% de la población es lectora).

Lectura en niños y adolescentes

Por último, el Barómetro analiza la lectura entre los niños y adolescentes. La lectura infantil se mantiene en valores muy elevados. En el 75,9% de los hogares con niños menores de seis años se lee a los niños. Esta cifra supone 1,5 puntos porcentuales más que en 2020. En cuanto a los niños y niñas de 6 a 9 años, el 83,7% lee libros más allá de los libros de texto. Además, en ambos casos crecen las horas semanales dedicadas a la lectura.

Como ya ocurriera en ediciones anteriores, el Barómetro registra cómo a partir de los quince años se produce una caída de la proporción de lectores frecuentes en su tiempo libre. Si el 77,5% de los niños y niñas de 10 a 14 años es lectora en tiempo libre, a partir de los 15 años la media desciende hasta el 64,9%. No obstante, se incrementa la media de libros leído en ambos grupos de edad, tanto en la franja de 10 a 14 años como de 15 a 18 años.