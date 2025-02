Camila Sosa es el penúltimo ciclón de las letras hispanas. La actriz y escritora argentina (Córdoba, 1982) lo petó con 'Las malas', un insólito éxito ... sobre las vidas de los travestis que se prostituyen en el Parque Sarmiento de su ciudad natal. Comenzó a venderse en quioscos y fue un bombazo. Regresa con 'Tesis sobre una domesticación' (Tusquets). Novela más que provocadora, perturbadora y heterodoxa, con electrizantes escenas de sexo crudo y sin tapujos, rompe todos los prejuicios. Su autora dice que es «hija del caos, la madre de la literatura».

«Me encanta provocar. El escándalo es un derecho, como decía Pasolini. Y yo soy mucho más provocadora en la vida que en la literatura», dice risueña y pícara desde su casa en Córdoba en un encuentro digital para presentar un relato en el que «una sola travesti socava los cimientos de una casa, deshace los nudos de un compromiso, rompe una promesa y renuncia a una vida».

Asegura que la palabra travesti «es mucho más literaria que la fórmula mujeres trans». «Las travestis latinoamericanas existíamos antes de que los españoles llegaran a estas tierras: estaban ya entre los incas, los mapuches o los mayas», dice con convicción. «Tenemos una historia. Nosotras siempre fuimos travestis al margen de que tuviéramos vagina o pechos. Todas éramos catalogadas bajo esa simple palabra que evoca tantas imágenes: la noche, la pobreza, la ropa, los cuerpos, los clientes, el semen, los crímenes o el rechazo», señala Sosa, quien reivindica el travestismo «como una forma de libertad».

«Lo de trans lo decidieron en Europa»

«Dices travestis y tienes detrás un aparato económico, político, una historia. Es mucho más literario que decir mujeres trans, que me niego a usar para escribir», agrega la actriz y escritora transexual. «En Latinoamérica siempre hemos dicho travestis. Lo de trans lo decidieron en Europa. No sé quién lo hizo. ¿Quizá Paul B. Preciado?», ironiza. «Trans me parece una identidad falsa nacida de un repollo», agrega.Sosa ha reescrito a fondo el texto de su segunda novela, que vio la luz en 2019. Cuenta la «trampa sentimental» de una actriz travesti de renombre empeñada en protagonizar una versión de 'La voz humana', obra de Jean Cocteau. Casada con un exitoso abogado homosexual, la pareja tiene adoptado un niño seropositivo. Ella no se dejará domesticar. Romperá las costuras de un sistema en el que no encaja: la familia, el matrimonio o el amor.

«Ella ignora su domesticación, habita un mundo que no le es propio, que no entiende y además le daña. Frente al amor se rinde, pierde inventiva, creatividad e inteligencia», asegura Sosa. «La familia es una institución bastante peligrosa en Latinoamérica. El setenta por ciento de las violaciones en la infancia ocurren en su seno. Y las mujeres asesinadas lo son en la mayoría de los casos por sus parejas», destaca. No se atreve a afirmar que el matrimonio sea un infierno, pero casi. Confiesa su temor a ser «asfixiada, encadenada y enjaulada».

«La actriz soy yo al 90%, mirándome al espejo, amándome. Está mi miedo a enamorarme, a mi propia familia, a ser domesticada, a acabar bañada en sangre por no hacer frente a quien te está esclavizando», asegura Sosa, que afirma que su novela «no es autobiográfica».

No concibe la escritura que no surja del caos. «Conozco bien lo que eso supone. Me crié en la Argentina de los 90. En mi infancia y adolescencia todo era peligroso. Los saqueos y la violencia eran el pan de cada día. Pero en los últimos tiempos percibo un clima distinto. Antes pasaba desapercibida por la calle, ahora mucha gente se vuelve y me mira como un peligro. Sé que es un horror lo que digo, pero eso es para mí un acicate como autora. ¿A quién le interesan los libros de los escritores felices, los autores zen?», desafía. «La escritura es una criatura que nace del caos. No tengo ganas de vivir de forma común y corriente. Quiero que todo sean experiencias que valga la pena escribir. Si no, no me interesa. Ni en el trabajo, ni en el amor, ni con mis padres ni con nadie».

Ominoso Milei

La escritora trans se muestra «sorprendida por la cantidad de maricones, lesbianas y travestis que apoyan a Milei», el ultraliberal populista que acaba de tomar las riendas de la maltrecha Argentina. «Su ascenso es ominoso. Estamos todos con miedo a ser pobres, a tener hambre, a no poder pagar los privilegios que tenemos. Hay una concepción psicopática sobre quién será el próximo afectado por una nueva medida. Lo peor que está pasando es la inflación y ahí estamos metidos todos», lamenta.

«No puedo entender el apoyo del colectivo LGTBI a Milei ¿Por qué su mundo les parece atractivo y justo? Imagino que hay una respuesta pero se la dejo a los sociólogos. Lo único que se me ocurre es que llegó la hora para todos, cis y trans, de ser crédulos y cretinos», dice.

'Las malas' se convirtió en todo un fenómeno que cosechó un puñado de grandes premios e hizo que su autora compitiera con gigantes de las letras sajonas como Colm Toibin, Karl Ove Knausgard y Jonathan Franzen por el prestigioso Dublin Literary Award el pasado año. De 'Tesis de la domesticación' ya hay una película en la que Sosa interpreta a la actriz y el actor mexicano Poncho Herrera a su pareja, el exitoso abogado.