Después de despachar más de tres millones de ejemplares con la trilogía compuesta por 'Reina Roja', 'Loba Negra' y 'Rey Blanco', Juan Gómez-Jurado (Madrid, ... 1977) regresa con la segunda parte de la que será también una saga, 'Todo vuelve' (Ediciones B), una nueva novela a ritmo de thriller en la que todo sucede tan rápido que deja sin aliento al lector. En esta nueva entrega, que ya va por su segunda edición, el novelista confirma sus dotes para el 'best seller'.

El escritor no quiere anticipar demasiadas pistas de lo que el lector se va a encontrar. Tras esquivar algunas preguntas, concede a regañadientes que ha creado una «novela de encuentro y descubrimiento» en que la maternidad se erige en un asunto trascendental.

«Una lectora me dijo una vez que toda mis novelas eran historias de amor, y tras un rato reflexionando me dije, 'pues tiene razón'. No tienen por qué ser necesariamente historias de amor romántico. 'Reina roja' es una amistad que se convierte en compañerismo y que acaba en amor férreo sin que tenga que intervenir el sexo necesariamente. Las tres mujeres de la que escribo, Aura, Mari Paz y Sere, cuando se descubren las unas a las otras, tienen la sensación de que han llegado a donde deberían, y eso sucede muy pocas veces en la vida y cuando pasa se revela como algo más poderoso que sentimientos con mejor prensa», asegura el escritor.

Gómez-Jurado vuelve a recurrir a una de sus señas de identidad, el uso del humor, algo consustancial a su narrativa y un rasgo temperamental que le viene de familia. «Cuando mi padre estaba en su lecho de muerte me contaba chistes. Ese momento fue quizás uno de los más importantes en mi carrera literaria. Ocurrió cuando estaba escribiendo 'Reina Roja'. Fue dolorosísimo, porque él no pudo leerla, pero también fue muy hermoso, porque significó al mismo tiempo un antes y un después, él se marchó dándome una última lección: incluso en la peor de las situaciones posibles tenemos que intentar reírnos, porque esa es la única salida».

«No tiene sentido que una novedad arranque a once o doce euros para un libro digital, que no deja de ser un archivo»

No sabe dar una explicación de por qué ha escrito una novela copada por mujeres. «Era simplemente lo que la historia me estaba pidiendo. Las mujeres me interesan mucho como personajes de acción», alega Gómez-Jurado, quien dice no ser muy consciente de las decisiones que toma al escribir.

A pocos meses de que se estrene en Prime Video 'Reina Roja' –debutará en la plataforma el 28 de de febrero de 2024– Gómez Jurado está contento. «Todo el mundo en la industria audiovisual quiere tener al autor lo más lejos posible. Sin embargo en Amazon han sido muy generosos conmigo, me han permitido participar como productor ejecutivo y como consultor de guion. Ha sido muy bonito el proceso, me ha gustado muchísimo».

Thriller adictivo

'Todo vuelve' es un thriller carcelario, adictivo y desabrido, en el que los personajes no paran quietos, de modo que el lector no puede respirar tranquilo hasta que llega a la última página. Los personajes recorren el país como si se tratase de una 'road movie'. ¿Por qué tanto derroche de adrenalina? «Soy incapaz de estarme quieto y de escribir una novela que no enganche desde el principio. Además tengo una energía incontenible que cansa a mi familia y mis amigos. Esa energía se acaba trasladando a todos mis libros».

Comprometido con la causa lectora, el escritor vende sus libros digitales a un precio nunca superior a los cinco euros. «No tiene sentido que una novedad arranque a once o doce euros para un libro digital, que no deja de ser un archivo y en el que el coste de transmisión es cero o tendente a cero. Lo más importante es crear y mantener lectores. En esto soy militante».

Considera que las élites culturales empiezan a ver con otros ojos la literatura popular y comercial, aunque siempre hay quien se obceca y desprecia los públicos masivos. «Ha pasado siempre. Dickens fue tachado de escritor de criadas y porteros y hoy en día lo leemos de rodillas. Al final creo que estamos evolucionando y se empieza a mirar con otros ojos, quizá por la influencia que están teniendo los autores españoles fuera de nuestras fronteras. Desde el momento en que 'La sombra del viento', de Carlos Ruiz Zafón, salió en la lista de 'bestsellers' del New York Times algo cambió en todas partes».

Gómez-Jurado se implica a fondo en la promoción de sus libros. Lo da todo. Como muestra de esa entrega habla el hecho de que hace unos días ha batido un récord personal: ha firmado 3.000 libros dedicados en tres días. «A ver si lo supero el año que viene otra vez, aunque lo dudo mucho, porque cada día soy más viejo».