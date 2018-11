«La democracia acabó con los señoritos» Francisco Robles. / R. C. Los escritores Francisco Robles y Alba Ballesta presentan las novelas ganadoras del Premio Ateneo de Sevilla ÁLVARO SOTO Madrid Miércoles, 14 noviembre 2018, 20:02

El escritor Francisco Robles (Sevilla, 1963) ha explorado la vida de los cortijos de la Baja Andalucía desde el franquismo hasta la actualidad en su novela 'El último señorito', con la que ha ganado el Premio de Novela Ateneo de Sevilla, fallado en junio y que presentó en Madrid. Una demanda de paternidad de una mujer, hija de un señorito, le sirve a Robles para indagar en esta peculiar estructura social que fue, «junto con las autonomías, el último resabio medieval de España». «Hechos como el que cuenta el libro, relaciones entre señoritos y trabajadores, se producían muy habitualmente porque el microclima que se crea en un cortijo no tiene que ver con el de una fábrica, por ejemplo. Es más que una relacion laboral, es familiar y de dominación». «Pero ya no quedan señoritos», asegura el autor. «En los años de la llegada de la democracia, la tierra dejó de dar dinero y ahora, los propietarios viven de las subvenciones», cuenta Robles, que a través de una periodista de la prensa sensacionalista retrata un mundo de «odios, rencores, pasiones y crímenes» en una tierra, Andalucía, «cautiva del tópico». «Cuando se habla de las señas de identidad de las regiones, las señas más potentes son las andaluzas, mucho más que las catalanas o las vascas. De hecho, son las que se exportan al extranjero, donde conocen a España por los tópicos andaluces», esgrime Robles. «Aunque eso no es bueno», reconoce este escritor, columnista del diario ABC y autor de una veintena de libros.

Alba Ballesta (Orihuela, 1991) ganó el Premio Ateneo Joven con 'Distinta Clara', la historia de la atracción de una joven llamada Laia por una poeta ficticia, Clara Dubasenca. «La novela tiene huecos y lagunas que el lector debe rellenar», asevera Ballesta, profesora de español en Francia, que ha situado su trama en la Barcelona preolímpica y ha utilizado la primera y la tercera persona durante la narración..

El premio del Ateneo de Sevilla, impulsado por la editorial Algaida, que ha editado las dos novelas ganadoras, nació en 1969 y durante su medio siglo de vida ha contado con ganadores tan destacados como Torcuato Luca de Tena, Jordi Serra i Fabra, Juan Marsé, Juan Eslava Galán, Martín Casariego o Espido Freire.