Papillon, la persona y el personaje

La historia del escritor francés Henri Charrière es la de la persona suplantada por el personaje tal y como recogen sus dos obras autobiográficas, 'Papillon' ( ... 1969) y 'Banco' (1973). En la primera relata sus supuestos y numerosos intentos de fuga, aventuras, huidas y capturas desde su encarcelamiento en 1932 hasta su huida final hacia Venezuela, donde vivió desde 1945. En este país fundó varios clubes nocturnos, la Compañía Pesquera Capitán Chico y el restaurante 'Le Grand Café', en Caracas, donde escribió las memorias que se plasmaron en 'Papillon'.

Considerado por numerosos críticos como un hito de la literatura francesa, el libro recoge historias cuya veracidad fue puesta en duda por antiguos presos como Charles Brunier o periodistas como Gerard de Villiers ('Mariposa clavada'). En 2005, Brunier manifestó que era el verdadero Papillon. Tenía 104 años y un tatuaje de una mariposa en el brazo izquierdo. A partir de este momento se revisó la historia de Charrière y se llegó a la conclusión de que algunos pasajes del libro no eran ciertos, o no los había protagonizado él. Además, las autoridades francesas publicaron los registros de la colonia penal de la Isla del Diablo y el nombre de Charrière no aparecía en ellos. Gerard de Villiers señala que solo un 10% de lo que cuenta Charrière es verdad y las últimas investigaciones han revelado que gran parte de la información del libro son historias de otros presos.

En la secuela 'Banco', relata con su estilo ameno y directo el azaroso camino recorrido desde su liberación del presidio de El Dorado (Venezuela) hasta su consagración literaria. Charriére, alias 'Papillon', se alistó en la Armada Francesa en 1923, con 17 años. Se licenció y comenzó a frecuentar los bajos fondos parisinos. Acusado del asesinato del proxeneta Roland Legrand, fue condenado a trabajos forzados en 1931 y encarcelado en el Centro Penitenciario de Saint Laurent du Maroni (Guayana Francesa) y después en la Isla del Diablo.

Desde 1933 hasta 1945 fue pasando de prisión a prisión, y de todas intentó huir. Nueve fugas, la primera en 1933 del Hospital colonial André-Bouron. Un año después fue capturado e internado en la isla de Saint-Joseph, apodada la devoradora de hombres. Después pasó por la isla de Royale y por último por la isla del Diablo, de la que pensaban que era imposible escapar debido a las fuertes corrientes que la rodeaban. Aquí realizó su noveno intento de fuga, en 1941, y tras ser capturado de nuevo lo enviaron a las Colonias Móviles de El Dorado, en las que estuvo 4 años hasta que el 18 de octubre de 1945 fue puesto en libertad. Como Venezuela no tenía tratado de extradición con Francia, decidió quedarse en Caracas y se casó con Rita Alcover. En 1956 obtuvo la nacionalidad venezolana,

En 1967 prescribió su causa con justicia francesa, pero continuó siendo un prófugo hasta que tres años más tarde lo indultó el presidente Georges Pompidou. Después se instaló en España, inicialmente en Fuengirola, donde trabajo como actor y guionista en la película 'Popsy Pop', protagonizada por Claudia Cardinale, y más tarde en Palma de Mallorca y Marbella. El 29 de julio de 1973, hoy hace 50 años, falleció en Madrid y fue enterrado en el cementerio de Lanas, en Ardéche.

En la historia épica de Henri Charriére hay luces y sombras, verdades y las mentiras, certezas y dudas. Puede habernos mentido en ocasiones y exagerado en otras. Pero la realidad incontestable es que Francia deportaba a su Guayana a los condenados y maleantes que pululaban por sus calles y que allí, entre mosquitos y palmeras, los sepultaba en vida; que por la Isla del Diablo –a cuarenta metros de altura sobre el nivel del mar, con clima sofocante, calor y humedad perpetuos, hervidero de alimañas– pasaron en casi 90 años más de 80.000 desventurados de los que el 40% murió el primer año de hambre, malaria, picaduras venenosas y castigos insoportables.

'Papillon' denunció ante el gran público el sistema penitenciario de mediados del siglo XX y también el judicial. Por eso fue un éxito mundial de ventas. Porque recogía rasgos despreciables de la naturaleza humana a los que se sobrepone el ser humano. En dos meses y sobre trece cuadernos de anillas vació la historia sudorosa de un personaje que decía ser él mismo. Escribió de forma elemental, cruda, directa, y los mandó al editor francés Jean Pierre Castelnau. El libro fue traducido a veintisiete idiomas y se llevó al cine. La ciudadanía, la burguesía y el mundo del papel cuché lo encumbraron como el antihéroe que se rebela contra la vengativa maquinaria del Estado y Charrière pasó a ser figura imprescindible en estrenos, fiestas, presentaciones y saraos. Lo vivido y lo imaginado había merecido la pena. ¿O no?