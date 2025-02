La francesa Annie Ernaux gana el Nobel de Literatura

Miguel Lorenci Madrid Jueves, 6 de octubre 2022, 13:03 | Actualizado 13:48h. Comenta Compartir

Annie Ernaux es la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2022, que la Academia Sueca ha fallado este jueves. Toma el relevo de británico de origen tanzano Abdulrazak Gurnah, ganador ren 2021.

Renunciando a complacer las expectativas más apacibles de un lector acomodado, interpela a la sociedad de su tiempo con una crudeza insólita y difícil de encontrar entre sus contemporáneos.

La rigurosa obra literaria de Ernaux (Lillebonne, 1940) es un «implacable ejercicio de veracidad que penetra los más íntimos recovecos de la conciencia» según el jurado que le concedió el premio Formentor de las Letras en 2019.

«Puedo aceptar que mi escritura sea cruda, porque jamás he escrito en busca de una una frase bonita», admitía entonces. «He huido siempre de la escritura ornamental. Busco frases justas y verdaderas, no hermosas», destacó. «La escritura es política y el acto político más importante que puedo hacer es escribir», insistía.

Innovadora y valiente, abordó vivencias tan dolorosas como el aborto ('El acontecimiento'), la muerte del padre ('El lugar'), la enfermedad de la madre ('No he salido de mi noche'), el cáncer ('El uso de la foto'), el derrumbe del matrimonio ('La mujer helada') o la recuperación de la pulsión sexual ('Pura pasión').

Son algunas de las obras de una narradora que muestra «el reverso de unos acontecimientos aparentemente obvios», que renunció a la ficción y a su clase para encontrar su lugar en el mundo y en la literatura entrando en lo más hondo de su yo. «La escritura es política, y para mí un acto político supremo», reitera.

Ese rechazo de la ficción la convirtió en la escritora que es. «Fue progresivo. Me hubiera gustado fabular sobre el mundo de mis padres y de mi infancia, pero fue imposible. Pensé que no era legítimo escribir sobre mí, y a raíz de esa constatación rechacé la ficción. No podía partir de eso. Cuando comencé a escribir tenía la memoria de algunas cosas que había vivido, pero no la memoria social que luego se hizo tan presente en mi obra», ha explicado.

Se quedaron en la cuneta el escritor francés Michel Houellebecq, que era el principal favorito de las casas de apuestas para hacerse con el galardón, junto al británico Salman Rushdie y la rusa Liudmila Ulítskaya.

En las quinielas aparecían también los noruegos Jon Fosse, Karl Ove Knausgård y Dag Solstad, el ruso Vladimir Sorokin, el estadounidense Cormac McCarthy y la nigeriana Chimamanda Ngozi Adichi.

La muerte Javier Marías el pasado 11 de septiembre dejó a las letras hispanas sin el candidato que más había sonado en los últimos años para suceder a Mario Vargas Llosa, junto a otros como Eduardo Mendoza, Enrique Vila-Matas o el argentino César Aira.

En los 122 años de historia del Nobel la la Academia Sueca había distinguido hastas hoy a 118 escritores, 16 de ellos mujeres y más del 80 % originarios de Europa o América del Norte. En el palmarés hay con un claro dominio de la lengua inglesa (31 galardonados), por delante de la francesa y alemana (14) y española (11).

La edad media de los ganadores se sitúa en 65 años, con el británico Ruyard Kipling como el ganador más joven (41 años) y Doris Lessing com las más veterana (88 años).

Entre los recientes ganadores del Nobel de Literatura figuran Abdulrazak Gurnah (2021, Tanzania-Reino Uniodo), Louise Glück (2020, Estados Unidos), Kazuo Ishiguro (2017, Reino Unido), Bob Dylan (2016, Estados Unidos), Svetlana Aleksiévich (2015, Bielorrusia), Patrick Modiano (2014, Francia), Alice Munro (2013, Canadá), Mo Yan (2012, China), Tomas Transtrmer (2011, Suecia) o Mario Vargas Llosa (2010, Perú).

El Nobel de Literatura es el cuarto que se ha conocido este 2022. El lunes se concedió el de Medicina al paleogenetista sueco Svante Pääbo por sus estudios genómicos sobre los neandertales y los denisovanos, que han transformado la comprensión de la evolución humana. Este martes recibieron el de Física Anton Zeilinger, Alain Aspect y John Clauser por sus trabajos pioneros en información cuántica. Ayer se anunció el de Química, que recayó en Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal y K. Barry Sharpless, los impulsores del acople entre moléculas. Mañana viernes se anunciará el de la Paz y el próximo lunes 10 de octubre, el de Economía.

