El lado siniestro de Peter Pan desvelados por los apuntes inéditos de su creador

La primera vez que se vio a ese «niño élfico, vestido con ropas del bosque, pintorescamente harapiento» sucedió en un teatro inglés. «Por la ventana central del fondo se ve misteriosamente a Peter Pan. Subido a la cornisa, sus manos tantean la ventana como si buscara la forma de abrirla», escribió su creador, J. M. Barrie en el libreto. Ese niño que vuela y va y viene del País del Nunca Jamás a las habitaciones terrestres, poseía un lado siniestro, como lo dejó entrever su autor en unos textos que permanecieron sin publicar en España. Hasta ahora, cuando se cumplen cien años de la primera edición castellana del libro.

«¿Peter es un duende que incita a los niños a no convertirse en adultos?», se preguntaba Barrie (1860-1937) en uno de sus apuntes. Le describe como «un duende al que todas las madres temen porque atrae niños y se los lleva con él». También que «no dice nada que de verdad signifique algo. Gira y salta en medio de escenas tristes y serias solo porque debe girar y saltar; no debe pensar». Y luego «¿Qué tal si Peter tiene la facultad de hacer que todos se sientan como niños?».

En 'Peter Pan: los inéditos' (editorial Pepitas de Calabaza) se reúnen seis escritos del autor de ese personaje que trascendió al tiempo desde que en 1902 saliera al público por primera vez. En libros o en películas, incluyendo secuelas con algunos de sus personajes, como Wendy o Hook, la primera imagen del joven volador que no quería crecer es la que permaneció en el libreto que se reproduce en esta edición, con las instrucciones de la escena ideal: «La iluminación debe ser tal que el chico no proyecte ninguna sombra. Se le acaba de acoplar un cable que le permita volar, pero en la penumbra no es visible. Sus movimientos son muy rápidos, como si estuviera hecho de aire».

A esta obra la siguieron otros textos de Peter Pan, firmados entre 1902 y 1928. Muchas quedaron en el olvido. Alguna estaba sólo manuscrita e incluso se encontró recién en 1988, como las cavilaciones tituladas «Notas feéricas», con 466 sorprendentes aforismos sobre Peter. «Primero los enseña a volar. Luego revela que todos los que lo oyen tocar (flauta) deben seguirle. Un niño pequeño podría ser atraído mientras revolotea».

Le siguen los apuntes «Sobre la escenificación de una obra de hadas» (1904) y «Notas de producción para Peter Pan» (1908); el cuento «El borrón en Peter Pan» y el discurso «El capitán Garfio en Eton o el Solitario: una extraña historia» (1927). Aunque su origen está en un hermano del autor que murió de pequeño, como confesó Barrie, al final «diversión es lo único que persigue Peter».

