Jóvenes revenden en Wallapop productos que compran con el bono cultural

Era demasiado bueno para ser verdad. El Gobierno de España puso en marcha un Bono Cultural Joven de 400 euros para los jóvenes que hayan ... cumplido 18 años o los fueran a cumplir a lo largo de 2022 pudieran gastarlo en productos de esta índole. Aunque no todos los beneficiarios emplean esta ayuda para el fin que estaba destinada. Gran parte ha hecho uso de los 400 euros que otorgaban los bonos para comprar artículos que después pudieran revender en páginas web y así quedarse con el dinero para su uso y disfrute personal sin tener que seguir unas pautas sobre en qué lo pueden gastar y en qué no. Gran parte de los vendedores lo cuentan en la descripción de los productos que ofrecen sin ningún reparo.

Por 53 euros, Ricardo (un nombre simulado para preservar su identidad) ofrece por Wallapop un juego de 'FIFA 23 para la Play Station 4'. La descripción es sincera hasta decir basta. El videojuego está hasta precintado. Ricardo explica: «Comprado con el bono cultural. ¡Tú te lo llevas mucho más barato y nuevo! Yo simplemente prefiero el dinero. ¡Todos salimos ganando!» El joven es de Barcelona. Ya lleva gastados 125 euros que le dieron con el Bono Cultural. «He gastado 30 euros en dos libros que sí me interesaban. Comprar videojuegos para revenderlos es una forma de convertir la ayuda del bono en dinero en efectivo», cuenta.

«Compro videojuegos y los revendo en Wallapop para así gastar el dinero en surf y poder ahorrar», cuenta Ricardo, beneficiario

No ha gastado el resto del dinero por un pensamiento meramente estratégico. «Estoy esperando a que se adhieran nuevas empresas para poder adquirir sus productos con la ayuda del bono cultural». Ricardo se refiere a que es «cuestión de tiempo que la iniciativa madure» y a los beneficiarios les resulte más rentable. En su caso particular, prefiere invertir el dinero en el surf, su deporte predilecto. «Lo que me sobre lo ahorraré».

No es el único que se ha apuntado a esta práctica y ha visto en la ayuda impulsada por el Gobierno un plan de negocio. Como él, hay varios anuncios en la plataforma de 'Wallapop' de diferentes videojuegos o libros de texto a los que te remite la página web al buscar 'bono cultural'.

Los vendedores son claros en cómo pudieron comprar los artículos de los que disponen y por qué quieren deshacerse de ellos. Hay que tener en cuenta que hablamos de personas que acaban de cumplir la mayoría de edad.

Aunque tampoco es cuestión de caer en la falacia de la generalización inadecuada. Es evidente que no todos los jóvenes que han tenido la suerte de beneficiarse del Bono Cultural han hecho uso de estas estrategias para conseguir dinero para gastarlo en sus verdaderos intereses, los cuales no están contemplados en la ayuda a la gente de 18 años promovida por el Gobierno.

No sólo por las intenciones, si no que gran parte de los que se podían beneficiar no han realizado la burocracia correspondiente para poder obtener el fondo. Así lo cuenta Ricardo, que asegura que sus amigos no han seguido su estrategia, pero más como un mero gesto de vagancia.

«Muchos de mis amigos no lo han pedido por pereza, porque hay que hacer demasiados trámites burocráticos»

«La mayoría de la gente de mi edad que todavía no tiene el bono es por pereza. Lo hemos comentado entre nosotros. Tener que hacer tantos trámites a muchos no les apetece», desvela el joven. Pero el exceso de burocracia no tiene por qué ser necesariamente un problema que impida el solicitar la ayuda. Es más, en 'Wallapop' hay un anuncio en el que por un euro se ofrecen a realizar por ti este tipo de trámites.

Ricardo ve en la ayuda 'una gran oportunidad'. «Si pudiera también revender las suscripciones digitales lo haría. Voy a intentarlo». Comenta que no es algo de lo que se sienta 'orgullosísimo'. Pero es evidente que tampoco le avergüenza. Los jóvenes han visto en esta prestación una manera de acceder a sus caprichos de forma fácil y rápida.

¿Cuántos beneficiarios?

A nivel nacional, el Bono Cultural Joven ha sido solicitado por 281.557 jóvenes que cumplen los 18 años en 2022, distribuidos por todo el territorio español. Se trata del 58,65% de la población estimada de esa edad, 480.000 personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Todos los solicitantes disfrutarán de una ayuda de 400 euros para invertir en productos culturales, según anunciaron desde el Ministerio.

El pasado lunes 24 de octubre fue el último día para la adhesión del programa, un día en el que se registraron un total de 15. 206 adhesiones. De manera inicial, el plazo de finalización era el 15 de octubre pero el Ministerio decidió prorrogar el plazo dos semanas más. Además, para facilitar el proceso en esas últimas horas, los empleados de las oficinas de Correos recogieron solicitudes del Bono Cultural Joven en mano.