La literatura sigue siendo «un hobby» para Manu Erena, aunque acaba de publicar su tercer libro. Andaluz de Jaén (Torredonjimeno, 2005), escribe desde niño y ... a los quince años completó su primer poemario, autoeditado. Un vídeo en TikTok en el que mostraba la contraportada lo cambió todo. Batió récords en Amazon, llamó la atención de la editorial Plan B y se convirtió en el autor de poesía más vendido antes de cumplir los 16. Le consideran un «fenómeno literario» pero él se identifica más con el verso libre y así es como escribe. En los agradecimientos de su última obra incluye «al Manu de 12 años por haberse arriesgado a contarle a sus diarios todos sus miedos».

–¿Mejor de tú o de usted? Se me hace raro...

–Claro, claro, trátame de tú sin ningún problema.

–En tu caso las 'Consecuencias de decir te quiero', el título de tu primer libro, han ido mucho más allá de lo que imaginabas.

–Totalmente. Yo pensaba que se iba a quedar para mi familia, mis amigos y la gente del pueblo. Pero mira por dónde ha seguido el camino.

–Has logrado enganchar al público joven, el objetivo de todos los programadores culturales.

–Estoy muy contento de conectar con gente de mi generación. Siempre escribo en primera persona y a veces con mi propia experiencia. Lo más bonito es conocer a alguien y que te cuente por qué está ahí, a qué terreno se ha llevado mi texto. Muchas veces me parece que se desnudan contándome sus problemas.

–En tu último libro, 'Aunque vuelvas a tener miedo', abordas temas relacionados con la salud mental. La incomunicación, lo de «intentarlo todo muchas veces y sentir que estás retrocediendo»...

–Ese es el objetivo principal de este libro. Dar importancia a problemas que están ahí, aunque muchas veces no sepamos ver que alguien está mal y ni nosotros mismos nos atrevamos a hablar de ello. Eso es algo que no me quería callar.

–A veces cuesta reconocer cuándo un joven necesita ayuda.

–Sí, sí. Incluso a los jóvenes nos cuesta mucho pedir ayuda. Está muy normalizada la creencia de que nos podemos ayudar a nosotros mismos. Y que al final, si aguantas, terminarás estando bien. Muchas veces no sabes lo que te pasa. Te tienes que dar tiempo y aprender a pedir ayuda, igual que cuando te duele una parte del cuerpo y vas al médico.

–Tampoco es fácil la comunicación con los adultos. Citas una frase de una canción de Taylor Swift, «cuando eres joven asumen que no sabes nada».

–Justo. Hemos vivido situaciones totalmente distintas, pero las nuevas generaciones somos mucho más abiertas y tenemos que luchar para que se nos dé voz, porque asumen que no podemos aportar nada con coherencia.

–¿Cuántas veces te has enamorado?

–Enamorarse es una palabra muy grande. Como cualquier adolescente, he tenido mi primera vez en lo de empezar a sentir cosas.

–Pues hablas mucho de esos sentimientos, sobre todo del desengaño.

–Cuando estoy feliz no me doy cuenta, cuando estoy mal es un buen momento para reflexionar sobre lo que me está pasando.

–¿Cuál es tu palabra favorita?

– (...)Me gusta un montón 'efímero', el significado y lo que se puede jugar con esa palabra.

–¿Eres más de cine o de series?

–Me van más las series.

–¿Deporte o videojuegos?

–Pues ninguno de los dos. Prefiero la lectura (Alberto Ramos, Chris Pueyo , Rebeca Stones...) la música y sobre todo estar con mis amigos, aunque no soy mucho de salir de fiesta.

–Pronto podrás votar. ¿Te interesa la política o te echa para atrás lo que ves?

–No es que me eche para atrás, sino que no estoy en ese mundo. Cumplo en mayo y no sé si este año me toca votar, con eso te lo digo todo. Cuando llegue, me informaré para dar mi opinión. Me interesan los temas sociales pero no lo asocio a la política, sino a lo moral. Lo que yo puedo aportar, más que votar a alguien.

–Estudias Bachillerato Artístico. ¿Y después?

–Publicidad, audiovisuales, diseño gráfico... Quiero dedicarme al ámbito creativo y artístico, lo que me depare el destino. Y ojalá pueda seguir con el tema de los libros. Me gustaría llevarlo a dos bandas, por decirlo así.

–Como tú dices, «mientras tanto, ponle ganas a todo».

–Eso siempre. Todo hay que hacerlo con ilusión, confiando en que vas a estar orgulloso.