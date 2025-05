La sonrisa del ganador

De repente te das cuenta de que estás sonriendo. No es una sonrisa, sonrisa, como cuando te presentan a alguien y sonríes educadamente mientras estrechas ... la mano o acercas la mejilla para dar dos besos. No es ese tipo de sonrisa. Es una sonrisa involuntaria e inconsciente, un leve alzamiento de las comisuras que provoca que los ojos se entornen una pizca minúscula que, sin embargo, cambia por completo el gesto de la cara, como una habitación oscura con un flexo encendido.

Al contrario que el resto de sonrisas, estas no se suelen olvidar. Recuerdo una vez, tras hacer el Interrrail por Italia, que las maletas se quedaron atascadas en la máquina del aeropuerto. Era de noche y nadie sabía qué hacer. Yo salté, me subí a la cadena y liberé el hueco para que pudieran salir los paquetes. Había un niño detrás, con su madre, que dijo «guau». En el autobús, un amigo me preguntó por qué sonreía. O aquel partido de baloncesto, el primero del equipo, que nos dieron una paliza tremenda. Me hicieron una falta y fallé los dos tiros libres, pero el reboté salió disparado, el balón volvió a mí, lance un triple y metí. Buah, me di cuenta de la sonrisa cuando me lavaba los dientes. Y, por supuesto, todas esas veces que dicen «papá, para ti», después de hacer magia en un papel en blanco.

Victorias pírricas, hazañas sin importancia, miradas tiernas y sencillas... Esas cosas que hacen que sonriamos con un sigilo contundente. La misma exacta sonrisa con la que me descubro cada noche, cuando termina un nuevo capítulo de 'Ted Lasso'. Me da igual el fútbol, pero esta serie tiene el poder de hacerme creer en un mundo que quizás no exista;el poder de transportarme de un chasquido a esos lugares pequeños donde una vez gané.