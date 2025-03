José Carlos Martínez, primer español nombrado director de ballet de la Ópera de París

MANUEL MADRID Viernes, 28 de octubre 2022, 16:34 | Actualizado 16:47h. Comenta Compartir

José Carlos Martínez (Cartagena, 1969) vuelve a Francia por la puerta grande, y lo hará como nuevo director del Ballet de la Ópera de París, tras ganar la convocatoria abierta por la institución, un proceso muy concurrido, largo y exigente. La decisión del jurado se ha hecho pública este viernes. Martínez regresa a París, donde ha vivido 24 años, y donde fue la máxima figura, 'bailarín estrella', de la Ópera de París, uno de los templos europeos ligados a la excelencia en la danza.

El cartagenero fue director de la Compañía Nacional de Danza (CND) y Premio Nacional de Danza en 1999. En Francia recibió el título de Comendador de la Orden de las Artes y las Letras. El periodista y crítico teatral de LA VERDAD Antonio Arco lo definió como «un coreógrafo exigente e imaginativo» -ya en 2008 estrenó en París su obra 'Les enfants du paradis'-, y desde siempre «una persona que no se cree más que los demás y que ha procurado siempre no fastidiarle la vida a nadie».

Gala en Cartagena de Estrellas de la Danza

En Cartagena recibió el año pasado el Premio de Honor de los I Premios de Cultura de Cartagena, ciudad que acogerá este año la Gran Gala de Navidad-Estrellas de la Danza (27 de diciembre, en el Auditorio El Batel), de la que él es director artístico, y que en sus primeras cuatro ediciones se ha celebrado en el Auditorio Regional Víctor Villegas de Murcia. En los últimos años, tras su paso por la Compañía Nacional de Danza, trabajó como coreógrafo freelance, con proyectos como 'El Corsario', versión del cartagenero sobre el ballet original inspirado en un poema de piratas de Lord Byron, con el Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia y representada en distintos teatros europeos como en la Ópera de Roma, recibida con gran éxito.

La carrera de José Carlos Martínez fue 'bendecida' por Rudolf Nuréyev (director entre 1983-1989): «Creo que cuando me vio entrar a la prueba [de acceso a la Ópera de París] lo primero que pensó es '¿este tan flaco y tal alto qué hace aquí?', aunque después, cuando me vio bailar, creo que se dijo 'pues mira, ¡vaya con el flaco!'», contó recientemente a LA VERDAD, al tiempo que recordaba su infancia en su barrio Peral de Cartagena: «Era un niño con mucha energía, muy dinámico, inagotable [ríe]. Siempre estaba jugando con mis tres hermanos, al fútbol y a lo que fuese, y con mi hermana; recuerdo que cuando volvía con ella de clases de ballet, los dos íbamos bailando tan contentos por la calle».

«Me fui a Francia sin hablar francés», señaló Martínez en una entrevista en diciembre de 2021, «desde pequeño he tenido siempre una gran fuerza de voluntad; además, mi signo del Zodiaco es Tauro, con cuernos y cabezón, y hago todo lo que sea necesario, en cuanto a esfuerzo personal, para conseguir lo que deseo. Esa fuerza interna que tuve desde el principio creo que hizo que no haya necesitado ayuda psicológica. También es verdad que he tenido siempre profesores y 'coaches' en la Ópera de París que me han apoyado y que, seguramente, han hecho ese trabajo de acompañamiento psicológico en la cotidianidad del día a día».

Ampliar José Carlos Martínez, en 2011, en su despedida de la Ópera de París como bailarín.

Llegó a la Ópera de París casi sin querer ir allí. «Y cada vez que algo no iba como esperaba, me decía: 'Si aquí no puede ser, probaré en otro sitio'. Allí hacen pruebas de selección para subir de categoría -cuerpo de baile, solista, primer bailarín, bailarín estrella-. La primera vez que hice la prueba para ser primer bailarín, no la pasé. Pensé entonces que me daría un año más, y que si no la volvía a pasar me iría a otro sitio a hacerlo; en realidad, lo que yo quería era bailar, no estar en la Ópera de París. Seguí trabajando duro, al año siguiente pasé y ya está. O es que yo soy muy positivo, o ya le digo que no he tenido razones suficientes para entrar en depresión. Siempre he estado haciendo cosas interesantes artísticamente».

El 15 de julio de 2011, en su despedida de la Ópera de París como bailarín, interpretó 'Les enfants du paradis'. Recibió una ovación de veinte minutos en la abarrotada Ópera Garnier y agradeció los aplausos bajo una lluvia de globos rojos y amarillos, el homenaje que sus compañeros del teatro le hicieron por su marcha a España.

Ahora tendrá por delante una nueva y desafiante responsabilidad. Desde 2016 el Ballet de la Ópera de París ha tenido como directora a Aurélie Dupont. Los orígenes de la institución nos llevan hasta 1661 con la fundación de la Académie Royale de Danse (Academia real de Danza) y la Escuela de Danza de la Ópera (1713) por Luis XIV de Francia.