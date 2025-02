La irremediable soledad de Jo Hopper

Miguel Lorenci Madrid Miércoles, 7 de agosto 2024, 15:57 | Actualizado 18:08h. Comenta Compartir

Es la mujer que aparece en la mayoría de esos inquietantes cuadros de Edward Hopper en los que se masca una dolorosa soledad. Sin Josephine Verstille Nivison, su nombre de soltera, el pintor estadounidense no habría sido nada. Hoy esos cuadros tienen cotización galáctica y se los disputan los grandes museos y coleccionistas. Pero casi nadie sabe nada de su esposa, también artista, que hipotecó su vida y su carrera por su marido y parte de cuya obra acabó en la basura.

Lo cuenta en 'Un paso a dos' (AdN) Javier Santiso, escritor hispano-francés de origen gallego que novela la vida del pintor a través de los ojos de su maltratada esposa Jo.

Casados en 1924, el matrimonio entre Josephine (1883-1968) y Edward Hopper (1882-1967) fue una relación «atormentada, plagada de silencios, malos tratos y mucho amor por el arte», según Santiso. La exitosa carrera de Edward supuso «la pérdida de la presencia y la obra de Jo», también pintora y mejor relacionada que él con las galerías y los círculos artísticos de Manhattan.

Ampliar Jo y Edward Hopper en su madurez R.C.

Con trabada prosa poética, Santiso acerca al lector a la dolorida y dolorosa vida de Jo, sepultada bajo la sombra del hombre por quien lo sacrificó todo. Ella llevaba las cuentas, negociaba con las galerías y preparaba las exposiciones de Hopper, «pero fue borrada de la historia».

Para retener a su marido, que no dejaba de alejarse de ella, se convirtió en su modelo predilecta. Pero a través de Jo, Hopper parece ver a todas las mujeres a la vez, excepto a la suya. Mantuvieron una larga convivencia «en la que Josephine jamás dejó de estar sola», apunta Santiso.

«Es la roja, la pelirroja, la lectora, la que mira hacia la ventana sin que sepamos quién es en esos cuadros de Hopper que se venden por más de cien millones», apunta.

«Hopper no pinta la soledad exterior de las urbes americanas; pinta su propia soledad, devastadora y peculiar: la busca, la necesita para pintar, y se la impone a ella. Jo está en todos los cuadros, sí, pero en realidad son todas las mujeres y no es casi su mujer. No hubo un paso de dos entre ellos», resume Santiso aludiendo al título.

«Jo aceptó encerrarse en una vida, pero tampoco quería ser la imagen de una víctima. No es una mujer débil, es mucho más enérgica que él. Pero ahí está el misterio de una pareja que convive a duras penas durante 40 años».

Obra arrumbada

Cuando Jo murió, seis meses después que su marido, su obra, como la de Edward Hopper, fue cedida al neoyorquino museo Whitney. «Ella pensó que quizás, por fin, ahí estarían juntos. Y no fue así», dice Santiso.

Arrumbada, parte de la obra de Jo se regaló para decorar manicomios. Otra parte se arrojó a la basura. Pero la propia Jo escondió algunas obras en los sótanos del museo, donde las hallaría una conservadora casi 30 años después. Unos hechos «que simbolizan el doloroso destino de una mujer que estuvo siempre a la sombra del gran pintor de la vida americana».

Ampliar la portada de la novela AdN

Fue el recordado poeta, arquitecto y premio Cervantes Joan Margarit quien impelió a escribir narrativa a Santiso, que se cruzó entonces con los cuadernos de la olvidada Jo Hopper y publicó esta su segunda novela originalmente en francés y en la editorial Gallimard.

Nacido en Saint-Germain-en-Laye en 1969, Santiso es economista, empresario en el mundo de las 'star ups' y la tecnología además de escritor, editor y catedrático. Pasó de los fondos de capital riesgo a la poesía y el ensayo, tras ser director gerente en Telefónica durante cinco años.

Ampliar El escritor, editor, catedrático y empresario Javier Santiso. Francesca Mantovani

Educado en París, Oxford y Boston, la poesía y la literatura estuvieron presentes en su vida desde sus años de estudiante en el parisino barrio latino donde conoció a narradores como Milán Kundera, Vaclav Havel, y a los poetas Octavio Paz, Salah Stétié y Christian Bobin. Escribía en francés e inglés hasta que se mudó al español hace dos décadas.

En 2017 fundó la editorial 'La Cama Sol', dedicada al arte y a la poesía. Ha traducido a poetas como Latiff Mohidin, Etel Adnan, Anise Koltz y Henri Pichette. Es autor de los poemarios 'El octavo día' (2017), 'Antes de que venga la noche' (2018) y 'Donde ella estaba, estaba el paraíso (2019); de libros de cuentos como 'Un sol de pulpa oscura' (2020), y de la novela 'Vivir con el corazón' (2021).

