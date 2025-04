Omar Montes: «He invertido en plazas de garaje y oro. Deberían hacerme caso, soy un visionario»

El cantante Omar Montes se ha rodeado de colaboradores de lujo para grabar su último disco, 'Quejíos de un maleante' (Sony Music), en el que ... hace un ejercicio de fusión de música flamenco-urbana para el que ha contado con la participación de Farruquito, Estrella Morente, Tomatito, Malú y El Capullo de Jerez, entre otros. Para este disco ha invertido mucho esfuerzo, hasta el punto de que ha pasado noches en vela y llegado a dormir en un estudio que tiene en mitad de la montaña hasta que cada tema ha quedado a su gusto.

–¿Por qué el disco se llama 'Quejíos de un maleantes'?

–«Quejíos» es por su sonido flamenco y lo de «maleante» porque es lo que he sido toda la vida.

–¿No le importa esa etiqueta?

–No, al revés, a cada uno lo suyo. Tampoco se trata de mentir o crearme una personalidad nueva para agradar a la gente. Reconozco mis cosas y las acepto.

–El disco tiene raíces flamencas y rumberas. ¿Forma parte este género de la música que escucha, de su biografía?

–Sí, totalmente. Cuando iba con mi abuelo al pueblo en el coche, escuchábamos la cinta de Camarón, la cara A cara y la cara B, la cara A cara y la cara B. Así tres horas hasta que nos aburríamos.

–¿Cree que tienes el duende gitano para cantar este tipo de temas?

–Sí, porque soy gitano por mi abuelo y todos tenemos algo de ese duende. A mi abuelo lo quiero mucho, como todos los nietos, pero yo le quiero con un plus especial.

–¿Quizá haya puristas del flamenco que se escandalicen?

–Seguro, seguro. Puristas debe haber siempre, la vida sería muy aburrida sin ellos, je, je. No hay que hacerles mucho caso, solo lo justo.

–¿Qué influencias tiene este disco?

–He tratado de mezclar lo más puro del flamenco, el que viene de antiguo, una bulería de Jerez, por ejemplo, con sonidos electrónicos y rap americano, todo con una estética drill.

–¿La música ha sido para usted una tabla de salvación?

–Sí. También para mi familia, porque mientras yo esté a los míos no les va a faltar nada.

–En el disco cuenta con colaboradores de lujo. ¿Alguno intentó darle largas?

–No, todos se han portado. Son buenos amigos. Siempre me he llevado bien con la gente y eso se nota en que todos han querido cantar conmigo, porque uno es majete. Si me piden un favor, voy a estar con ellos el primero.

–¿Dónde se reciben más palos, en la música, en el ring o en la vida en general?

–En la vida, porque no los ves venir. Y al final, el que más te la clava a lo mejor va con corbata.

–¿Qué piensa de la gente que dice que el dinero no da la felicidad?

–Lo dicen porque no lo tienen.

–¿Ahorra para cuando vengan mal dadas?

–He invertido en plazas de garaje y oro. He dicho a la gente 'tips ' (consejos) para poder sacar dinero. Pero como la gente no me hace caso, no terminan de hacerlo. Si me hicieran más caso cuando les digo invertid en esto, invertid en lo otro... Yo soy un visionario.

–¿En qué cosas se ha anticipado?

–En el bitcoin, soy el primero en España que invirtió en bitcoins y ganó dinero con ello. Los mismo hice con las plazas de garaje, con ellas no se pierde. Y con el oro igual, mira lo que ha subido en estos últimos años. Pero nadie me hace caso..., como soy tonto.

Criptomonedas

–Pero la inversión en bitcoins en muy arriesgada.

–Hay que saber. Todo depende. Tienes que meter dinero en los dos o tres que son los buenos.

–¿Qué tienen las cadenas y los anillos oro para que le gusten tanto?

–Quedan bonitos. Ofrecen un calorcito y un brillito que quedan muy bien en la cara.

–¿Sigue viviendo en Pan Bendito, el barrio de su madre y sus abuelos ?

–Sí.

–¿No quiere desarraigarse de ese mundo?

–Allí vive mi familia y yo tengo que estar donde están los míos.

–¿El barrio le inspira?

–Sí, es como un maná.

–¿Por qué las drogas siguen siendo un tabú?

–No creo que sean un tabú, están a la orden del día, todo el mundo sabe lo que es cada cosa. Sabe más mi hijo con diez años que yo. La gente está superinformada. Con esto de TikTok, las redes, la tele, todo el mundo se entera.

–¿Las legalizaría?

–No, coño, las drogas significan mal rollo. No legalizaría algo que hiciera daño a los demás.

–¿Dónde encuentra la inspiración?

–Viendo anime, me gusta, me distrae. A veces pasan cosas que luego las puedo llevar a otros sitios. También me gusta Clint Eastwood.

–¿Qué opina de los artistas que se niegan a actuar en el Mundial?

–Si piensan que con eso van a cambiar algo me parece perfecto. Si es por postureo, me parece mal. Son cosas muy serias y no se debe jugar con ellas.

–¿Le han mirado por encima del hombro por sus orígenes?

–Sí, mucha gente, pero uno está acostumbrado a sufrir. Qué quieres que te diga, estoy curado de espanto.