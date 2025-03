«Mi imaginación funciona de noche»

Las distintas caras del amor y la identidad sexual en la época del franquismo. De eso versa, 'Los elegidos', la última novela del escritor y ... dramaturgo Nando López (Barcelona, 1977) que, explica, nace de una doble voluntad. La de devolver el nombre y la dignidad a quienes no pudieron vivir su identidad a plena luz, y la de reivindicar el poder de la ficción para remover conciencias. Los ecos de la historia de Asun y Nando marcan todavía la semana del autor, finalista al Premio Nadal en 2010.

Lunes

08.00 horas. La publicación de 'Los Elegidos' (Destino) ha multiplicado el número de mensajes que recibo en mis redes y en mi página web, así que lo primero que hago es responder a quienes me escriben. Estoy viviendo un fenómeno similar al de mi primera novela, 'La edad de la ira'. Al igual que pasó con esa historia, convertida en serie televisiva y que hizo que mucha gente LGTBI+ me contara cómo había decidido visibilizar su identidad en su entorno, son muchas las personas que, tras leer 'Los elegidos', me escriben para hablar de familiares que, durante la dictadura, atravesaron circunstancias semejantes a las narradas en este libro. Incluso me envían fotografías y documentos conectados con esa lucha que Asun y Santos, los protagonistas, libran en los 50. Entre los mensajes también son frecuentes los de mis lectoras y lectores adolescentes, a quienes contesto con especial cariño. Para mí, esos testimonios constituyen el mayor estímulo para seguir escribiendo y por eso arranco la semana con ellos.

11.00 horas. Si estoy en fase de escritura -novelística o teatral-, dedico la mañana a labores de documentación y la tarde, a la faceta creativa: mi imaginación es de funcionamiento nocturno. Soy muy meticuloso en lo que atañe al rigor y la veracidad de lo que escribo y eso, en mis dos últimas novelas, ha supuesto diversas tareas: en 'Los elegidos' me llevó a sumergirme en fuentes históricas para reconstruir la lucha LGTBI+ y cultural de los años 50, además de empujarme a buscar testimonios de personas represaliadas por su orientación. En mi última novela juvenil, 'Las durmientes', que se publica este septiembre con Loqueleo y que aborda temas como la violencia machista, la cultura de la violación o la influencia de la pornografía, mi obsesión por la fase documental me ha llevado a hablar con expertos en estos asuntos, así como a entrevistar a chicas dispuestas a denunciar hechos como los que relata este libro.

19.00 horas. Es mi mejor momento para escribir. A partir de ahí puedo pasar horas sin despegarme del ordenador. Solo necesito café (mucho) y música: antes de iniciar una nueva historia selecciono canciones que me inspiren, próximas al tono de lo que voy a contar. Con ellas elaboro una playlist que escucho durante todo el proceso, de modo que cada uno de mis libros tiene su banda sonora.

Martes

08.00 horas. Hace más de un año que este momento es sinónimo de ir al gimnasio. Sigo esperando la explosión de endorfinas (¿seguro que no es un mito?), pero me cuesta ser constante… Por suerte, cuento con la ayuda de mi entrenador, Dailo, que se ha convertido, además, en amigo. Su paciencia me anima y la necesidad de apagar el ordenador unas horas, también.

17.00 horas. Es rara la semana sin reuniones, ya sean promocionales o sobre nuevos proyectos que planeo con mi agente y -ante todo- amiga del alma, Palmira. Ahora mismo, esas reuniones están siendo intensas por el lanzamiento de 'Las durmientes', por el estreno de la serie de' La edad de la ira' en Francia, Italia, Bélgica, Grecia y Suiza y por la próxima llegada a Atresplayer de 'Red Flags', una serie basada en una idea original mía que he coescrito junto a Estel Díaz y que ha producido Zeta Studios.

22.00 horas. Cenar fuera con Juan, mi marido, y arreglar el mundo. O cenar fuera los dos y planear un viaje. O quedarnos a cenar en casa y ver una serie. El trabajo literario exige muchos momentos a solas -para crear- y de socialización -para comunicar-, así que cuido tanto como disfruto los ratos con mi pareja y los llenamos con planes que nos ilusionen a ambos. Inventar viajes y realizarlos ocupa el primer lugar de nuestro ranking.

Miércoles

21.00 horas. Ir al cine entre semana y a la última sesión es uno de mis placeres predilectos. A menudo, con Juan, con quien comparto pasión cinéfila. Pero si a él no le interesa la película, también me gusta ir solo. En esas escapadas al cine encuentro un modo infalible de relajarme y huir de la vorágine cotidiana.

Jueves

06.00 horas. No son raros los viajes que me exigen correr temprano al aeropuerto. A menudo, para presentar un libro, como en la gira de 'Los elegidos', que empezó en mayo y seguirá este otoño en Buñol, Murcia, Toledo, Santander… Además, durante el curso escolar, hago muchos encuentros con mis lectores más jóvenes y algún año he llegado a visitar casi 200 colegios e institutos entre septiembre y junio. En esos viajes, el portátil siempre me acompaña y alguna de mis novelas ha nacido entre estaciones y aeropuertos.

Viernes

16.00 horas. Mis padres y yo nos llamamos a diario. Cada mañana nos dedicamos unos minutos a ponernos al día. Junto con mi hermano, siempre han sido mi gran apoyo. Igual que encuentro ese aliento en mi abuela: a ella la tengo más lejos -vive en Jaén- pero la llamo todas las semanas. En la fuerza y la generosidad de Santos y Asun en 'Los elegidos' hay mucho de homenaje a mis raíces familiares. Por otro lado, gracias a los simpáticos vídeos y audios que me envían mis sobrinos Érika y Sergio (adoro ser su tío), encuentro inspiración inagotable para mis libros infantiles y juveniles.

«Mis amigas son esenciales en mi día a día. Sin ellas mi vida ni sería como es ni yo escribiría lo que escribo»

22.00 horas. Mis amigas son esenciales en mi día a día. Todas las semanas me reservo una noche (o varias) para quedar con ellas y compartir vinos y confidencias. Y si se tercia amanecer bailando, aún mejor. Las he conocido en etapas y momentos distintos y me hace feliz que sea un grupo tan amplio y que sigamos creciendo juntas. Sin ellas, ni mi vida sería como es ni yo escribiría lo que escribo.