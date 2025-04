Todas las huellas jacobeas

Miguel Lorenci Madrid Jueves, 11 de noviembre 2021, 00:03 Comenta Compartir

«Europa nació de la peregrinación y la cristiandad es su idioma materno». Fue Goethe quien alertó con esta frase de lo determinante que ha sido para la construcción de Europa y su cultura el Camino de Santiago. Y en pleno Año Santo, la Biblioteca Nacional de España (BNE) explora ese profundo influjo de la Ruta Jacobea. Lo hace con la exposición 'Xacobeo. Las huellas del Camino', que reúne hasta febrero más de 200 piezas entre libros, documentos, pinturas, esculturas, fotografías y películas.

La exposición subraya la vocación europeísta que distinguió desde el principio el «prodigioso fenómeno» de la ruta jacobea. Lo hace con piezas de las facetas históricas, culturales, artísticas, literarias, sociológicas, políticas, antropológicas o paisajísticas que la peregrinación a Compostela produce desde hace un milenio. Más de 100 piezas pertenecen a los fondos de la BNE y hay otras de notables colecciones particulares.

Destacan las Partidas de Alfonso X El Sabio (un libro de leyes que dio uniformidad jurídica al reino de Castilla) y una Biblia sacra del siglo XIII, las reproducciones de instrumentos musicales del Pórtico de la Gloria (Fundación Barrié), sendos cuadros de Murillo y El Greco, una maqueta de la Catedral de Santiago (Instituto de Estudios Gallegos) o las fotos del Camino de Xurxo Lobato.

Darío Villanueva, exdirector de la Real Academia Española, es el comisario de una exposición dividida en cinco ámbitos referidos a otras tantas acepciones de la palabra huella «que destacan la riqueza histórica, cultural, patrimonial, natural y humana de esta ruta de peregrinación, solo equiparable a las de Roma y Jerusalén». Reseña la vocación continental del fenómeno jacobeo y su condición de primer itinerario cultural europeo que el Camino ostenta desde 1987 por decisión del Consejo de Europa. Una voluntad europeísta «que es una columna vertebral para sustentar a lo largo de los tiempos la pertenencia diversa y plural de los distintos pueblos de Europa a una historia y una cultura compartida, abierta hoy a la integración de huellas de peregrinos de todo el mundo», según Villanueva.

Habla de huella como camino –como Machado dijo en sus versos: Caminante, son tus huellas/El camino, y nada más;/Caminante, no hay camino,/Se hace camino al andar–; como rastro del pie humano en la tierra, –«con la dimensión del paso secular de los peregrinos que han ido dejando todo tipo de vestigios»–, o de la huella como la señal de la imprenta y que remite al ingente patrimonio gráfico y literario generado por la peregrinación en numerosos idiomas. De los recientes 'Diario de un mago', de Paulo Coelho', y 'Desvío a Santiago', de Cees Nooteboom, a textos de Dante, Erasmo de Roterdam o Quevedo. No está el más famoso de todos los tratados medievales, el 'Liber Sancti Iacobi', el llamado 'Codex Calixtinus', que desde su espectacular robo y recuperación no sale de la catedral de Santiago.

