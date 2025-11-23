Pablo Calvo Cáceres Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Enrique Arnaldo es uno de los magistrados del Tribunal Constitucional más conocidos por la opinión pública, por su larga trayectoria profesional como letrado de las Cortes, catedrático universitario y exmiembro del Consejo General del Poder Judicial. También por su faceta de abogado y su pensamiento conservador. Hace pocas fechas, además, ha sido ponente de la última sentencia sobre el complejo de ocio de Valdecañas. Sin embargo, Arnaldo acaba de sacar a la luz una obra extensa y erudita que aborda un ámbito muy distinto, el deporte en la literatura. Y se da la circunstancia de que es un extremeño consorte: su esposa, Yolanda San Pastor Sevilla, es natural de Guareña.

–¿Cuánto tiempo le ha llevado a escribir el libro?

–Es un libro que se basa en la reunión de fichas de lecturas que fui acumulando durante cuatro años, empecé en torno a la pandemia. Y luego la escritura ha sido en unos seis meses.

–Un magistrado del Constitucional metido en el mundo del deporte y el de la literatura, ¿cómo ha sido la aceptación?

–Pues la verdad es que extraordinaria, porque los medios estáis manifestando curiosidad. Pero yo he estado varios años en los comités federativos del fútbol de competición, apelación de la Federación Española de Fútbol y expediente del Tribunal Administrativo del Deporte.

–También llama la atención la unión de esos dos mundos que tal vez por prejuicios parecen distanciados.

–Yo creo que el descubrimiento es precisamente ese, que el deporte no queda en las páginas de los periódicos o en los comentarios de los bares, sino que a los literatos también les ha preocupado. Lo sorprendente es que encuentras referencias en grandes como Shakespeare, que habla de la pelota porque el tenis se inventa como deporte, es verdad que no igual que ahora, pero se inventa en el siglo XV. Y ya más adelante tenemos a Charles Dickens o Flaubert o Mariano José de Larra, Vargas Llosa, García Márquez... en la literatura los grandes nombres han escrito algo sobre deporte.

–También Alberti que le dedicó un poema a un portero...

–Al portero húngaro que era del Barça, sí, en un partido de la final de la Copa de España contra la Real Sociedad. Tuvo una actuación según parece memorable, pero otro poeta, Gabriel Celaya, escribió un poema que venía a decir que el Barça había ganado aquel partido no gracias a Plasco, sino gracias al árbitro.

–O sea, que se utilizaba la pluma para la controversia deportiva.

–Sí, sí. pero por ejemplo Miguel Hernández, que fue delantero de un equipo alicantino, pues también dedicó un poema a un portero que se llamaba Lolo. O sea, que hablamos de una grandísima literatura.

–La literatura se ha ocupado más de los héroes deportivos, pero ¿existe también una literatura sobre la derrota?

–Yo diría que no, el fracaso no vende. En cambio, hay un libro extraordinario sobre Zátopek, el gran fondista checo; otro sobre Nadia Comaneci, la gimnasta que ganó el primer 10 de la de la historia; está el de Agassi. Hay un libro de Santiago Segurola que se llama 'Héroes de nuestro tiempo', es decir, los héroes de nuestro tiempo son los deportistas. Nadie piensa en héroes que no vistan de corto, por así decirlo, bueno, de corto o de largo como los golfistas.

–Segurola tiene otro libro que es 'Fútbol y pasiones políticas' en el que Vázquez Montalbán cita a Valdano cuando dice que el fútbol creativo es de izquierdas y el de fuerza, de derechas.

–Ese es el artículo en el que Montalbán dice que el fútbol es la religión laica del mundo contemporáneo, sí. Pasolini, el que fue director de cine, que también era jugador de fútbol, dijo alguna cosa vinculando a los jugadores de la selección italiana con alguna forma de expresión del arte. Pero no veo que haya fútbol ideológico.

–Y Camus señaló que todo lo que sabía de la moral lo había aprendido de su época de portero.

-Sí, el compañerismo, el juego limpio, el poder competir y luego tomarse una cerveza con ese espíritu sano que genera el deporte cuando es sobre todo el deporte aficionado, que era el que practicábamos todos.

Enseñanza

–No sé si tal y como está la sociedad de polarizada se podría extraer alguna enseñanza del deporte ahora.

–No nos separamos en torno al color de una camiseta. Decían en Argentina que uno puede cambiar de matrimonio, de cualquier cosa, pero no puede cambiar de camiseta, yo no conozco ese tipo de mutaciones. Y hoy en día el fútbol es lo que más atrae la atención, lo que más pasión genera. Nada, es tan movilizador y actúa como catalizador para crear unidad. Para España el Mundial de Sudáfrica fue un elemento que contribuyó a generar ese sentimiento de unidad nacional. Todas las partes de España estaban unidas en torno a la Selección.

-Otro deporte como el boxeo también ha inspirado a los periodistas y escritores.

–Sí. el americano Gay Talese, por ejemplo. El boxeo está hoy mal visto aunque ha existido en todas las etapas de la historia, la lucha era uno de los deportes clásicos de los juegos en Olimpia. Ha dado grandes crónicas, el libro 'El silencio del héroe', por ejemplo. Aquí otros grandes como Ignacio Aldecoa o el mismo José Luis Garci. Tiene un libro que se llama 'Renglones deportivos' que está muy bien.

–¿Para usted cuál es el deportista máximo español?

–Es Rafael Nadal, no tengo ninguna duda. Es el más grande y el que probablemente más ha conectado con la gente. Porque es un hombre sonriente y aparte de brillante, tiene un sentido de la superación grandísimo.

–¿Y en el campo literario?

–Pues mira, entre los contemporáneos de los que están en el libro sin duda uno de los máximos es Mario Vargas Llosa. También hace muchas referencias al deporte en sus novelas. Pero quizá en literatura deportiva uno de las obras que me parecen más brillante son las memorias de Agassi, que evidentemente no escribe él. En fútbol quizá el más grande de los libros, aparte de 'Salvajes y sentimentales', de Javier Marías, es 'El fútbol a sol y sombra', de Galeano. También está el extremeño Luis Landero, Eugenio Fuentes ('Contrarreloj') y Jesús Carrasco.

–Un deporte clave como el atletismo no tiene literatura?

–El del fondista checo que decíamos antes y al que el gobierno comunista intentó utilizarle. Hay otro libro 'Nacidos para correr' que habla de ultramaratonianos; también Murakami que además dice que para concentrarse para escribir necesita correr.

–¿Recomendaría a los jueces leer más para redactar mejor las sentencias?

–Yo creo que la literatura es fuente de conocimiento y de enseñanza, y que a veces el novelista utiliza palabras en un personaje o en una reflexión que ayudan mucho a crearte luego tu propia consideración y reflexionar. De hecho yo muy habitualmente en los libros que escribo o en conferencias cito mucha literatura porque encuentro que me ayuda a entender mejor.