Hallado un poema inédito de Antonio Machado

Miguel Lorenci Madrid Lunes, 20 de marzo 2023, 13:12 | Actualizado 14:33h. Comenta Compartir

Antonio Machado (1875 -1939) descartó quizás para 'Campos de Castilla' el poema 'Las viejas de Castilla', aparecido ahora entre la documentación de José María Zugazaga Marina, quien fuera secretario de Manuel Machado, hermano del poeta. El hallazgo del poema está bajo estudio para aclarar su autoría, aunque todo indica que es un autógrafo del universal poeta sevillano. La Institución Fernán González gestiona desde hace meses el Fondo Zugazaga y fue su director, René Jesús Payo, quien halló la composición poética en una primera aproximación a los papeles de Zugazaga, fondo que podrían deparar otras sorpresas.

El manuscrito hallado en Burgos es una cuartilla amarillenta con tres borrones de tinta, algunos tachones y bajo un membrete donde se lee: 'El catedrático de Lengua Francesa del Instituto de Soria'. Incluye catorce versos alejandrinos (de 14 sílabas) escritos con pluma en tinta negra y un encabezado que cita los versos del Hamlet de Shakespeare: 'To be or not to be that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer (Ser o no ser, esa es la cuestión. Si la gente cree que es más noble sufrir...).

El título aparece centrado y entre guiones y todo el poema remite al Antonio Machado de 'Campos de Castilla'. «Un día cabalgaba por la ancha carretera / que va de Soria a Burgos, mediada primavera, / por estos altos llanos la primavera tarda / a abrir sus manos rosas sobre la tierra parda», son sus primeros versos.

Está previsto que a finales de año se publique una edición facsimilar del poema, adelantado por El Diario de Burgos, acompañado de varios estudios. En uno de ellos trabaja ya la académica María Jesús Jabato, que maneja la posibilidad de que se trate de un poema desechado por su autor para 'Campos de Castilla', icónico poemario machadiano publicado en 1912. «No es un poema especialmente bueno, por eso Machado lo desechó. Lo importante es su valor documental», ha declarado Jabato.

Hace unos meses se localizaron en el mismo fondo Zugazaga los salvoconductos facilitados a Manuel Machado para que viajara desde Burgos hasta Colliure, en plena Guerra Civil para despedirse de su querido hermano, fallecido el 22 de febrero de 1939 en el pueblo costero francés donde está enterrado pocos días después de cruzar la frontera camino del exilio.

Antonio Machado viajó a Valencia en noviembre de 1936, donde participó en el II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura celebrado en julio de 1937. En 1939, ante la inminente victoria franquista, Machado puso rumbo a Barcelona y cruzó los Pirineos hasta Colliure, donde falleció un mes y una semana antes del final de la guerra. Allí, en un papel arrugado que su hermano José encontró el el bolsillo de su ajado abrigo, escribió su último y célebre verso: «Estos días azules y este sol de la infancia».

El Fondo Zugazaga incluye «autógrafos, textos, dibujos y poemas dedicados por distintos personajes de las letras, la cultura, el arte y los espectáculos a José María Zugazaga Marina», según precisa la institución en en su web. Alberga borradores de 'La tierra de Alvargonzález' y de otros manuscritos de 'Campos de Castilla' de Antonio Machado y libros, escritos, cartas y otros materiales que pertenecieron a su hermano Manuel: libros, documentos, recortes de sus publicaciones prensa, cartas, fotos, obras de arte y objetos personales.

Todo fue donado por Eulalia Cáceres, viuda de Manuel Machado, tras el fallecimiento de este en 1947. Una de las cuestiones por esclarecer es cómo el manuscrito hallado ahora acabó en las manos del secretario de Manuel Machado, que escribió al alimón con su hermano Antonio algunas piezas teatrales en los años veinte y treinta del pasado siglo.

Las viejas de Castilla Un día cabalgaba por la ancha carretera que va de Soria a Burgos, mediada primavera, por estos altos llanos la primavera tarda a abrir sus manos rosas sobre la tierra parda. Y ya es abril mediado cuando el verdor renace, donde los potros juegan, donde la oveja pace, [el pescador furtivo apresta sus reteles y tienen las abejas donde libar sus mieles]* cuando de blancas flores se cuajan los ciruelos y la cigüeña madre enseña a los hijuelos a usar las alas torpes , y al comenzar de mayo, es blanca todavía la espalda del Moncayo Y al hombre que trabaja el pegujal tardío castiga la ventisca y azota el cierzo frío. Mas sol y azul… Prefiero los yermos de Castilla a las floridas vegas de Córdoba ó Sevilla.