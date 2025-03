«Si no hago deporte me duele todo»

Fue bailarina antes que actriz, se marcó sus primeros pasos con Miliki y Rita Irasema, y hasta compartió escenario con Antonio Canales y José Racero. ... Pero una inoportuna lesión la apartó de la danza después de doce años de carrera profesional y le marcó el camino hacia la interpretación, su otra gran pasión. Cine, teatro, televisión... No hay campo que se le resista a Norma Ruiz (Madrid, 1982) que regresa a la pequeña pantalla con una serie de emisión diaria, la más longeva después de dieciocho años en antena. En la última temporada de 'Amar es para siempre' la madrileña da vida a Sofía Carbonero, una bailarina que llega para hacerse cargo del club King's. «Un regalo» de personaje que la mantiene más que entretenida durante toda la semana. Es hora de grabar.

Lunes

05.30 horas. Me levanto muy pronto. No tomo ni café. Pongo las calles, enchufo el aire acondicionado... Jaja.

06.00 horas. Me recogen en casa para ir a grabar. Estamos haciendo la última temporada de 'Amar es para siempre', ¡un regalo! Primero porque es la serie más longeva de la televisión, lleva ya 18 años. Y luego porque todo el mundo la ha visto en algún momento o la ha seguido. Me ha sorprendido que tiene un público muy fiel y que abarca más edades de las que yo pensaba. Además, tengo la suerte de interpretar un personaje precioso.

14.00 horas. Paramos media hora para comer. Como poco, algo ligero, normalmente una ensalada, algo de pescado, mucha fruta, que te sacia pero no te hace sentirte pesada. Nosotros trabajamos con la emoción y no puedes estar lleno de comida cuando tienes que llorar. Eso te puede cortar la digestión.

Martes

08.00 horas. Empieza el rodaje. Las sesiones son maratonianas. Y todavía no sabemos hasta cuándo van a durar. Está un poquito abierta la cosa, parece que hasta octubre. Hay días que trabajas la mitad de la jornada, haces una o dos secuencias, depende. Yo normalmente tengo bastantes secuencias, así que me paso todo el día trabajando.

17.30 horas. Acaba la jornada y lo único que quiero es volver a casa. Estoy deseando llegar para ver a mi hija Alma, que es pequeñita, sólo tiene dos años. Soy una persona muy familiar, y ahora que tengo muy poco tiempo libre se lo quiero dedicar a ella, hacer cosas con ella. No me quiero perder nada de mi hija; todo pasa muy rápido y para cuando te quieres dar cuenta ya está en la fase del 'fuera de casa'.

Miércoles

11.00 horas. Sigue el rodaje de 'Amar...'. Hacía tiempo que no me incorporaba a una serie diaria, prácticamente desde 2014, cuando hice una colaboración en 'Cita a ciegas', una serie que estuvo en Cuatro y que funcionó bastante bien. Hoy la jornada está siendo dura. Tengo que coger fuerzas. Como me levanto tan temprano, me suelo llevar todos los días un batido de frutas preparado, y eso es lo que desayuno a lo largo de la mañana, hasta la hora de comer. También me llevo unas bolitas energéticas que me hago yo misma y que me encantan. Me dan mucha energía. Tienes que buscar el equilibrio, tomar cosas que no te den sueño. No te puedes meter de repente unos huevos con una tostada.

20.00 horas. Desde 2014 tengo el honor de ser presidenta de la Fundación Voces, una organización que lucha contra la pobreza y la exclusión social a través del arte, la cultura y la creatividad. Mi papel consiste sobre todo en darla a conocer, en tratar de crear un poco de conciencia social y difundir los proyectos de reinserción social que tenemos, no solamente aquí, también fuera de España. Intento estar al día con el trabajo de la Fundación. No somos muchos, pero los que estamos nos volcamos y hacemos lo que tenemos que hacer.

Jueves

14.00 horas. Cuando el trabajo me lo permite intento cuidarme. No es que haga grandes cosas, porque tengo una genética muy agradecida, pero cuido la alimentación. Es importante, creo que somos lo que comemos.

18.00 horas. El cuerpo es nuestro instrumento de trabajo y hay que cuidarlo, porque sólo nos dan uno. Por eso hago deporte, me viene fenomenal para todo. Cuando no hago parece que me duele todo. Hago un entrenamiento multifuncional con Elena Valiente, mi entrenadora personal. Empecé con ella cuando me quedé embarazada y sigo con ella porque he tenido varias lesiones. Hago ejercicios de fuerza y también algo de cardio, pero sobre todo fuerza, lo que más necesitamos para el desgaste óseo y muscular. Y lo combino con bikram yoga.

Viernes

16.00 horas. Cuando ruedo una serie diaria sigo una técnica, porque lo fundamental es estudiar y saberte muy bien el texto. Por eso suelo aprovechar el fin de semana para preparar el trabajo de toda la semana, Así luego sólo tengo que repasar y me queda alguna opción de dedicarle aunque sea un rato a mi hija, de quedar con alguna amiga, de hacer algo.

«Los madrileños nos entendemos cuando decimos que estamos del asfalto hasta las narices y necesitamos respirar»

21.00 horas. Ceno prontito y me siento delante de la tele, aunque sea un rato corto. Tengo todas las plataformas. me gusta ver los trabajos que hacen mis compañeros.

22.30 horas. Siempre he sido de acostarme tarde, me encanta, pero con los madrugones tan terribles que me meto y con lo dormilona que soy, intento irme a la cama pronto, como mi hija. Ahora mismo, me acuesto de día y me levanto de noche.

- ¿Qué es lo siguiente que tiene previsto después de 'Amar es para siempre'?

- Tengo un proyecto de teatro muy bonito que se titula 'Las que gritan' y que dirige José María del Castillo. Una historia de cuatro mujeres que es una maravilla y que empezaremos a ensayar en febrero. pero antes quiero descansar, ver el mar. El mar es lo que me da libertad. Creo que los madrileños nos entendemos cuando decimos que estamos del asfalto hasta las narices y necesitamos respirar porque la ciudad nos está comiendo.