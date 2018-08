Loles León: «Me gustaría pasarme una temporada de obras trágicas»

Loles León es una 'chicas Almodóvar' que disfruta también haciendo teatro y considera que el de Mérida tiene algo especial y espiritual

-Debuta en Mérida con Las Amazonas, en la piel de un personaje muy matriarcal.

- Es la chamana del poblado de las vírgenes guerreras y cuida de esa estirpe para que se mantenga viva y se reproduzca. Tiene que estar pendiente de todo lo que pase. Pero acontece algo que se sale de las leyes y ella aparece cuando tiene que poner en orden el camino que está tomando Pentesilea, la reina de las Amazonas. Ella está por encima de la reina y le tiene que obedecer.

-¿Qué tiene suyo este personaje?

-Es un trabajo muy excepcional porque no he hecho nunca este tipo de montaje. Así que de mí tiene lo que yo soy en realidad porque le voy a dar trascendencia y lo voy a transmitir al público.

-¿Qué vería Magüi Mira en usted para ofrecerle este papel?

-Magüi es una actriz también de raza. Nos conocemos desde los años 70 y sabe que yo puedo interpretar ese papel. Es un personaje que, si Magüi estuviera en el reparto, siempre he dicho que lo haría ella. Y ella ve en mí que puedo interpretar algo muy fuerte que ella escriba o tenga que dirigir.

-Es la más veterana del elenco de Las Amazonas.

-Sí, yo, la madre, la Suma. Hago de una retirada que lo único que hace es cuidar de que la tribu no se disperse ni se salga de lo establecido.

-Cimarro ya conocía su interés por venir a Mérida, ¿cómo recibió esta propuesta?

-Yo deseaba estar en Mérida desde siempre. Saber que por fin iba estar aquí me puso muy contenta.

«Este es un mundo de guerreras y guerreros batallando por lo que a cada uno le interesa»

-¿De dónde nacía su interés por este Festival?

-Porque Mérida tiene algo que no está en ninguna parte del mundo. Este sitio es algo especial y espiritual. Cualquier actor quiere venir.

-¿Te apetecía para tu estreno en el Teatro Romano una obra con tanto contenido sobre la mujer y tan actual?

-Me apetece siempre todo lo que sea buena obra, bien escrita, con un buen elenco y bien dirigida. Porque me encanta mi trabajo, que es lo que da sentido a mi vida. Si hubiese hecho otro papel también me habría apetecido.

-Vamos a ver a una Loles León muy diferente a la de la televisión, ¿será su debut en el registro de tragedias?

-Sí, y eso me gusta mucho. Las obras clásicas me gustan todas, porque no he hecho trágicas. Ahora me gustaría pasarme una buena temporada con obras trágicas.

-¿Cómo sería un mundo de mujeres guerreras ahora?

-Es que yo creo que este es un mundo de guerreras y guerreros, todos juntos batallando por lo que a cada uno le interesa y le conmueve. No solo las mujeres, los hombres también. Ahora mismo no hay igualdad ni para la mujer ni para el hombre. Estamos todos luchados juntos y tendríamos que seguir haciéndolo. Nosotras éramos las feministas de los años 70 y se consiguieron muchísimos derechos y cuestiones sociales para un país mucho mejor, pero lo hicimos todo los hombres y las mujeres juntos. Pero creo que ahora solamente tienen voz las mujeres, y eso no es buen camino porque aquí estamos todos juntos.

-Es interesante que esta obra aborda la reivindicación de la mujer pero dando importancia también al hombre.

-Claro, porque si no es así, siempre estaremos con un desnivel que nunc nos mantendrá firmes en lo que queremos.

Movimiento 'Me too'

-¿Cree que hay riesgo de que eso acabe ocurriendo?

Siempre tenemos que estar alerta. Creo que ahora hay un poquito de dispersión y falta de información y actividad. No tiene que ser notorio el movimiento 'me too' porque es ese movimiento y porque lo han empezado las americanas. Vamos a ver lo que toca, a quién toca, cómo lo toca y qué fórmulas hay para solucionarlo. No me gusta a mí el amarillismo, y hay mucho amarillismo con todo eso.

-La obra habla también del amor.

-Las leyes de Las Amazonas del pueblo de la tribu guerrera tiene prohibido enamorarse. Con lo cual, quien rompe las reglas, tiene un final... que no se sabe.

-En la vida real, ¿se puede escapar de la voracidad del amor en una situación como la que se encuentra la reina Pentesilea?

-Es más complicado porque no hay leyes para el amor en la vida real. El amor siempre va por libre y es lo que menos puedes controlar porque ni lo conoces ni sabes cuándo te llega, te dispersa todos tus pensamientos y te rompe todos tus esquemas. Es algo que los científicos tendrían que dedicarse a investigar pero que ni ellos sabrían cómo solucionarlo.

-Lorenzo Caprile no ha querido desvelar nada del vestuario de este montaje, díganos al menos qué sugieren las prendas que van a llevar sobre el escenario.

-Sugiere lo que va a ver el espectador. Campo, bosque, montañas, mundo salvaje...

-¿Qué impresión da una mujer de un solo pecho como las que vemos en esta obra?

-Hemos llegado a ello con toda la naturalidad y con toda la belleza.

-Es la segunda vez que trabaja en Extremadura, después de rodar un cortometraje en Badajoz.

-Rodamos 'El mundo entero' hace tres años. Lo estrenamos hace un año y vine al pregón del Carnaval en Badajoz. Es un cortometraje que habla de esta tierra tan maravillosa y que tendría que haber venido más porque mi abuela materna era extremeña, de Bienvenida.

-Y después de aquello, tres años más tarde, en Mérida.

Aquí estamos, empezamos un ciclo nuevo con Extremadura que me gustaría que se prolongase.

-¿Cómo se siente como 'chica Almodóvar'?

-Esta etiqueta la llevaré toda la vida y me siento muy orgullosa de ser 'chica Almodóvar'. Creamos una familia, más que una compañía de cine, y el vínculo todavía está ahí. Por ejemplo con Bibi y con María Barranco me veo a menudo. Con ellas dos tengo una mistad que no se rompe nunca.

-Ha hecho mucho cine y series de televisión, pero ¿qué le atrae del teatro?

-El teatro es una técnica diferente que nos permite a los actores mantenernos en una interpretación fresca y muy trabajada porque se ensaya mucho tiempo. Y sobre todo porque el público está ahí, vivo, y es lo que se tiene que crear, una comunión.

-¿Compaginar el trabajo en teatro con hacer serie de televisión, ahora 'La que se avecina', es una vía de escape para sentir esa frescura?

-Lo he hecho pero no lo voy a hacer más, por falta de tiempo. Iré haciendo teatro cuando termine en la serie.

-Por ejemplo a Mérida querría volver?

-Sí, querría volver. Pero antes voy a ver cómo estreno, cómo me queda, cómo me sale y cómo me siento. Yo creo que bien. Y veremos a ver si en una próxima función tengo un personaje tan bonito y tan bueno como este.