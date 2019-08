«No me gusta la palabra censura, me parece de otro siglo» El extremeño Paco Arrojo en la sede del Festival de Mérida. :: Brígido El artista placentino Paco Arrojo es uno de los protagonistas del musical 'La Corte del Faraón', que se estrenó anoche y estará en escena hasta el domingo MARÍA BLANCO MÉRIDA. Jueves, 15 agosto 2019, 21:56

El cantante extremeño visita profesionalmente por segunda vez el Teatro Romano. Antes estuvo con la obra 'Hércules'.

-¿Qué es para usted esta 'Corte del Faraón'?

- 'La corte del farón' es la zarzuela que muchos tenemos originalmente un poco en la memoria. Sobre todo por la película de Ana Belén y Antonio Banderas que en realidad no era la zarzuela sino una interpretación cinematográfica de la zarzuela. Para mí es la excusa perfecta para volver al Festival de Mérida y hacerlo dentro del género musical que es el género que vengo desarrollando desde hace más de 20 años.

-¿Cómo es su personaje?

-En este caso represento al casto José, uno de los tres protagonistas. Tiene una alocada partitura y un alocado texto dónde en un principio todo es un divertimento, pero con un trasfondo interesante también.

-¿Cómo se siente interpretando a este personaje?

-Estar cuatro semanas de ensayo en Madrid ha sido muy interesante. Me he documentado mucho como actor porque hay mucho material sobre esta obra. También es bueno investigar en uno mismo para aportar algo personal. Por mi parte, hacerlo sobre todo desde el punto de vista del teatro musical para que sea un poco más interesante a día de hoy, no solo para las personas más mayores que recuerden la obra sino también para que la gente joven que lo pueda descubrir.

-¿Cómo ha sido trabajar con esta diversa colaboración de actores?

-Ya nos conocíamos antes. No conocía a Celia por ejemplo, pero el resto nos conocíamos la mayoría. Es una fiesta volver a encontrarnos. Vivir esta semana en Mérida siempre se queda como algo muy señalado y muy inolvidable por la magnitud que significa. Recuerdo cuando vine a hacer 'Hércules', que hacía de maestro de ceremonias y pude ver a mis compañeros de escena y se te va un poco la imaginación. Piensas la cantidad de tiempo que lleva este teatro, como templo teatral, la verdad que se te va un poco la imaginación, es algo único.

-¿Cómo siente al hacer una obra de teatro que estuvo censurada durante el franquismo?

-Tiene un punto muy chulo. Precisamente ahora vivimos en una época que por suerte uno puede ser quien quiera, uno puede expresarse con más libertad, sin tanta censura y hace que lo vivas con más intensidad. Hay que reivindicar que cada uno somos como somos, y por suerte hoy en día uno puede desarrollarse con sus ideologías sin que lo metan en la cárcel, que es mucho. Porque aquellos pobres de otras épocas tenían que estar reprimidos mentalmente o en su ideología porque decir algo incorrecto podía ser tremendo. Hoy en día uno puede expresarse sea cual sea su ideología y podemos convivir todos juntos.

-Hay ciertos casos en los que algunos artistas han expresado su opinión y sí que han tenido problemas...

-Hombre desde luego que si faltas al respeto a la gente me parece muy bien ayer hoy y siempre porque el respeto a los demás creo que es lo principal. El respeto por la mujer, el respeto por muchas cosas. Si ya faltamos al respeto, una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Entonces ahí yo creo que sí tiene que haber normas y yo las defiendo absolutamente. Pero no por el hecho de tener una ideología u otra que no puedas expresarte pues creo que vivimos en unos tiempos muy agradables donde todo convive con armonía.

-Volviendo al tema de la censura. Como cantante ¿que opinión tiene de la reciente censura a Luis Pastor en Madrid o a Rozalén en Oviedo?

-Solo la palabra censura parece que pertenece a otro siglo, no parece del nuestro. Hay mucho que arreglar todavía, mucho por avanzar en la política y en muchos otros aspectos de nuestra vida. Yo espero que el ser humano poco a poco vaya evolucionando y ojalá que esa evolución sea un poco para bien porque a veces uno piensa que no sabemos que le vamos a dejar a nuestros hijos con el cambio climático, con los plásticos que hay en los mares, tantas cosa. A veces la evolución parece que va por buen camino y otra veces no tanto. No me gusta la palabra censura sea donde sea.

-¿Se considera más actor o más cantante?

-La música es lo que más me mueve porque desarrollo a nivel musical una trayectoria, todos los veranos compagino la música con el teatro. Siempre que hago teatro está bañado por la música porque es lo que me hace sentir, no suelo hacer teatro solo de texto.

-¿Cuántas veces ha estado ya en el Teatro de Mérida?

-Trabajando esta ha sido la segunda. Me estrené en 'Hércules', ahora con 'La Corte del Faraón' y en septiembre vuelvo el día 8, el día de Extremadura con 'Disney in Concert'.