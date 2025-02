Hilario Arbelaitz, cocinero: «Zuberoa seguirá adelante manteniendo nuestro estilo»

El 30 de diciembre los Arbelaitz oficiaron su último servicio en Zuberoa. Han sido 52 años de entrega, coronados por dos últimos meses de infarto. ... Desde que anunciaron su retirada en octubre, recibieron una avalancha de reservas impresionante. Todos querían despedirse de la legendaria casa, pero solo algunos han conseguido hacerse con una mesa que hoy es ya es un unicornio. Hilario, Eusebio y Joxe Mari se jubilan pero ¿significa eso el fin definitivo de Zuberoa? En esta última entrevista con el delantal puesto, el mayor de los hermanos revela que «ya hay alguien interesado» en seguir con el restaurante, manteniendo su estilo y algunos de sus platos más emblemáticos. «A nosotros nos haría mucha ilusión», dicen. A los amantes de la gran cocina vasca, también.

¿Qué hará a partir de mañana?

Estoy acostumbrado a meterme en la cama dandole vueltas al negocio y me va a costar conciliar el sueño. Pero hay un momento para cada cosa y yo me voy con la conciencia tranquila porque lo he dado todo en el trabajo. Con la pandemia nos dimos cuenta de que había otra vida además del restaurante que merece la pena disfrutar. ¡Cuánto tiempo con la familia y qué paseos más largos! Cocinaré para la familia y los amigos, pero lo que más ganas tengo es de ir a una mesa a que me sirvan, aunque sea la cosa más sencilla, que yo ya he servido muchos años.

Cierran en la cresta de la ola, ¿satisfecho?

Pues me da cierta alegría. Creo que hemos conseguido un estilo propio, basado en lo tradicional pero modernizándolo un poco, sin perder de vista el producto y las estaciones. Una cocina natural, que gusta al público. Nunca hemos sido un restaurante que estuviera muy pendiente de contentar a las guías, solo hemos tratado de ser nosotros mismos. La mejor estrella siempre ha sido la fidelidad del cliente.

No siempre fue así, hubo un tiempo en que le acusaban de inmovilista...

Por eso me castigaron. En un momento se nos dijo que teníamos que dar un salto, parecía que si no hacías según qué técnicas no eras cocinero. Pero uno tiene que ser fiel a si mismo y yo nunca dudé. Tenía clarísimo que íbamos a seguir haciendo nuestra cocina, porque eso es lo que quiere la gente cuando viene a Zuberoa. Es como en la música, por mucho que las modas vayan por otro lado, siempre habrá público para la música clásica.

Hilario Arbelaitz. LOBO ALTUNA

¿Cómo se tomó que Michelin le retirara la segunda estrella?

Fue un momento duro, nadie quiere que le quiten algo que en su día fue recibido como un premio. Empiezas a darle vueltas ¿será que no estoy haciendo bien las cosas? Sin embargo a pesar de que perdimos la estrella no decaímos, todo lo contrario. Aquel año tuvimos una avalancha de reservas parecida a la de ahora, todo el mundo quería venir a apoyarnos.

En la foto fundacional de la Nueva Cocina Vasca no aparece, ¿se ha sentido verso suelto?

No salgo porque yo llegué un poco más tarde, como Martín Berasategui. Yo he hecho siempre mi camino. No fue hasta más adelante cuando la revista Sobremesa nos juntó con Pedro (Subijana), Juan Mari (Arzak), Karlos (Arguiñano) y alguno más para una foto haciendo la sokatira en el puerto de Donosti. A partir de ahí ya empezamos a coincidir en comidas, a hacer viajes y a trabar amistad.

Eran años difíciles en el País Vasco, ¿como los vivieron?

Hemos vivido tres pandemias. Primero la política y social, que castigó mucho a la hostelería, porque la gente dejó de venir. Nosotros defendíamos el oficio, pero había que tener diplomacia. La segunda fue la crisis industrial, cuando desaparecieron las comidas de empresa. De tener el comedor lleno de trajes y corbatas nos quedamos con una mesa o dos. Pero gracias al aquel esfuerzo por darnos a conocer fuera empezamos a recibir turismo gastronómico y eso nos salvó. La última, la del Covid, la hemos capeado relativamente bien. Mientras otros compañeros dependían más del avión, nosotros siempre hemos tenido una clientela de vascos muy fiel.

Este caserío ha tenido muchas vidas ¿cuál será la siguiente?

Nosotros queremos que siga como restaurante, que lo coja alguien que mantenga nuestro estilo y que se siga llamando Zuberoa. Hay alguna persona interesada, un compañero del gremio que además tiene hijos interesados en seguir en el oficio. Conoce bien la casa y le gustaría mantener la esencia, mezclar lo suyo con lo nuestro y conservar algunos de los platos emblemáticos. Nos haría ilusión pero de momento no puedo decir más.

Siempre sale a la puerta a despedir a los clientes, pero rara vez se le ve en el comedor.

Es una costumbre. Soy de los que piensa que, si un día me pasara algo, me gustaría que el médico este allí, no solo su equipo. Eso es lo que he tratado de hacer yo. Durante el servicio, en la cocina. Y después, si alguien se ha podido ir menos satisfecho, prefiero saberlo de primera mano. Los jóvenes me dicen que eso ya no se estila, que no hace falta que el chef esté en el restaurante, yo les digo que cuando tengan un negocio igual cambian de opinión y se dan cuenta de que hay que estar.