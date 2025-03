Valencia elegirá al mejor restaurante del mundo La ciudad será la sede de la gala The World's 50 Best Restaurants en junio de 2023

La Comunitat se ha erigido ya en uno de los bastiones de la gastronomía mundial y no sólo por reunir a algunos de los mejores cocineros. Si el 14 de diciembre de 2021 Valencia ya albergó la gala de Michelin, y el próximo febrero Alicante celebrarála gala de soles Repsol, ahora será la sede de The World's 50 Best Restaurants en junio de 2023, una prestigiosa lista que reconoce a los mejores restaurantes del planeta.

Ferrán Adria con el Bulli, el restaurante Noma de Copenague o el Celler de Can Roca son algunos de los galardonados y reconocidos mundialmente, entre los que se encuentra también Quique Dacosta, cuyo local en Londres sirvió para la presentación de la nueva sede de esta gala, que sin duda pondrá de nuevo en el epicentro de la gastronomía a todos los cocineros de la Comunitat.

The World's 50 Best Restaurants se ha celebrado en los últimos años en Nueva York, Bilbao, Melburne, y en Londres en su última edición, ya que debería haberse celebrado en Moscú pero se cambió la sede por motivos de la guerra de Ucrania.

Tim Brooke, director gerente de The World's 50 Best Restaurants, ha explicado que desde que se creo esta lista ha tenido el objetivo de ser una fuerza positiva que pusiera de relieve a los grandes restaurantes de todo el mundo, ofreciendo la capacidad de descubrir nuevos sitios a los que acudir. Brooke ha levantado la voz para que todos escucharan que Valencia sería en junio del próximo año la sede de The World's 50 Best Restaurants. «Estamos ilusionados de porder hacer esta reunión global en Valencia, una ciudad de renombre por su cultura y, sobre todo, por dar a conocer al mundo entero la paella».

Ampliar LP

Sobre este evento se elaborará un extenso programa de actividades, muchas de ellas aún por perfilar, pero ya se conocen algunas, como el foro de liderazgo de ideas, donde cocineros y cocineras de renombre hablarán sobre las tendencias y los problemas a los que se enfrenta el sector de la hostelería.

Además, también se podrá ver a chefs de todo el mundo trabajar con restaurante locales para organizar cenas abertas al público, que sin lugar a dudas serán experiencias únicas. Pero no acabará aquí la cosa, ya que algunos de esos cocineros «también mostrarán sus conocimientos a los estudiantes locales», ha explicado el directo gerente de The World's 50 Best Restaurants.

Pero, sobre todo, esta gala albergará el momento clave, ese que se ha llevado a cabo en cada uno de todos los eventos que se han celebrado: la cuenta atrás hasta dar a conocer el nombre del mejor restaurante del mundo. Asimismo, se ofrecera a lista del 51 al 100, donde también se celebra el talento y los logros en la gastronomía«.

La vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, ha asegurado que es un «absoluto honor el poder recibir esta gala. Supone unir los grandes talentos, como esfuerzo, talento, innovación, amor y placer, porque eso es la cocina, sobre todo para el comensal». Gómez ha indicado que Valencia es una firme candidata a ser capital de la innovación «y la gastronomía se apoya mucho en este sentido. Tenemos todos los ingredientes para que esta gala sea una de nuestras mejores elaboraciones».

Gómez también ha querido ensalzar la labor realizada por el cocinero Quique Dacosta, pero no quiso olvidarse de Ricard Camarena, Luis Valls o Begoña Rodrigo «por hacer grande nuestra gastronomía. Este evento traerá cosas maravillosas, pero seguro que será recíproca, ya que imprimiremos una impronta en la economía mundial».

Uno de los más exultantes por la noticia ha sido el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que ha estado presente en la presentación del evento. «Vamos a cosntruir una Comunitat Valenciana que lidere la gastronomía del mundo. No lo digo yo, eso me lo dijo hace unos años Quique Dacosta. Me lo dijo ese entusiasta que comenzó fregando platos en un italiano de Dénia; y en los descanso leía libros de cocina....y soñaba», ha explicado Puig.

El presidente se ha vanagloriado de la repercusión que está teniendo la gastronomía valenciana, que se ha traducido en 21 estrellas Michelin durante la gala de 2021. «La Comunitat ya luce como el mejor escaparate de la gastronomía mundical», ha apuntado Puig, que durante estos días se encuentra en Londres, donde ha asistido a la World Travel Market para atraer aún más a turistas británicos a la región. Puig también ha lanzado un aviso a los miembros de The World's 50 Best Restaurants: «No os vamos a fallar. La hospitalidad de la Comunitat hará de esta edición la mejor que habéis tenido en vuestro club».

Ampliar Quique Dacosta LP

Otro de los que no podía ocultar su inmensa felicidad ha sido el anfitrión de este anuncio, Quique Dacosta, cuyo restaurante, icono de la paella en Londres, albergó la presentación. «Ya podemos gritar que la próxima edición se va a celebrar en Valencia, y eso es gracias a que las administraciones se alinean, o mejor dicho, que las personas han hecho que éstas funcionen. Gracias por entender que nuestra industria crea cultura y economía», ha indicado.

Al igual que Ximo Puig, Dacosta ha querido dejar claro que esta gala no será una cualquiera. «He viajado desde el principio por todas las galas que se han celebrado en todo el mundo y no vamos a ser un soporte, sino que crearemos un antes y un después de la gala», ha explicado este cocinero, que ya de joven soñó muy alto y poco a poco va alcanzado sus metas.

Dacosta no quiso olvidarse de toda la gente que hay destrás de la gastronomía, estrellados o no, conocidos o desconocidos, que han hecho que este evento convierta a Valencia en el epicentro mundial. «Hay un equipo entre cocineros y productores que hacen que la gente quiera descubrir la Comunitat. La insdustria de la gatronomía, vista desde la excelencia, tiene una oportunidad muy importante para llegar a todos los rincones del mundo. Es nuestro momento. Con esta gala hemos llegado a lo más alto».

Esta gala propiciará una gran visibilidad a nivel mundial de la marca gastronómica de la Comunitat. Asimismo, facilitará que los prestigiosos chefs vivan durante unos días la gastronomía, los restaurantes, paisajes y productos valencianos. Los cocineros y restaurantes de la Comunitat tendrán la oportunidad de darse a conocer, ser visitados y formar parte de la nueva tendencia que marque la guía en próximas ediciones.

Pese a que poco se sabe sobre lo que va a envolver a este acontecimiento, L'Exquisit mediterrani y Visit Valencia están trabajando junto al sector de la gastronomía para organizar toda una serie de actos, visitas e iniciativas que sirvan para vertebrar la gastronomía, mostrarla a quienes visiten Valencia con motivo de la gala y reforzar la presencia a todos los niveles.