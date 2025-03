El recetario navideño que desapareció

En 1900 los cocineros Ignacio Doménech y Rafael Bassó publicaron un manual con platos clásicos españoles de Navidad del que no se conoce ningún ejemplar

Siempre me ha escamado que, a pesar del jolgorio gastronómico con el que los españoles celebramos la Navidad, no existan apenas libros de cocina dedicados exclusivamente a los manjares navideños. No será por falta de repertorio culinario. Solamente con los dulces típicos que por estas fiestas se hacen en España podríamos llenar cientos de páginas, y eso sin contar las recetas saladas (cardo, lombarda, canelones de San Esteban, cochinillo, pavo relleno, caracoles…) que tradicionalmente alegran las mesas navideñas en cada región del país.

Si se empeñan ustedes en buscar recetarios ad hoc podrán encontrar 'El libro de los dulces de Navidad' (Montagud, 2007), 'Platos de Navidad' (José Garzón para 'Temas vizcaínos', 1997) o 'Recetas navideñas' (Everest, 1998). También rondará por las librerías de viejo el cuadernillo 'Cocina de Navidad' que en los años 70 sacó la editorial Sarpe dentro de su colección «Comer bien» e incluso uno algo más antiguo, con el mismo título, publicado en Zaragoza por las Juventudes Femeninas de Acción Católica. Poco más.

Desgraciadamente hemos perdido el único recetario que describía cómo era la comida de Navidad hace 120 años, una obrita prácticamente desconocida que sí llegó a salir a la venta pero de la que actualmente no se conoce ningún ejemplar. Les hablo de 'La Gastronomía en Navidades', una publicación que apareció en noviembre del año 1900 y que según el anuncio aparecido en los diarios 'El Imparcial' y 'El Liberal' era una «colección de recetas de fácil ejecución de platos de cocina y postres que se confeccionan en estos días del año». El precio, 50 céntimos, y estaba la venta supuestamente «en todos los puestos de periódicos de España».

Anuncio de 'La Gastronomía en Navidades' en 'El Imparcial', 26 de noviembre de 1900. BNE

Este recetario fue obra de los cocineros Ignacio Doménech (que llegaría a ser uno de los más importantes chefs españoles del siglo XX) y Rafael Bassó. El primero acababa de publicar su primer libro ('La Gastronomía', 1899) y ya había sido responsable de las cocinas de la embajada británica en Madrid, de los marqueses de Argüelles o del presidente del Consejo de Ministros, mientras que el segundo tenía el cargo de jefe de cocina de los duques de Calabria, es decir, de la hermana de Alfonso XIII la infanta María de las Mercedes y de su marido el príncipe Carlos de Borbón-Dos Sicilias. Tanto Doménech como Bassó eran cocineros experimentados, empleados en puestos de alto prestigio y con un gran ascendiente dentro de su profesión. Resulta extraño que no haya sobrevivido ningún ejemplar de su librito navideño o que, si lo ha hecho, no se haya divulgado, ya que sobre todo el señor Doménech ha sido objeto de muchos estudios y en la lista de sus obras nunca aparece citada 'La Gastronomía en Navidades'.

Existir, existió. El periódico 'La Atalaya' de Santander (ciudad en la que trabajaba entonces Rafael Bassó) dedicó al recetario un breve texto el 29 de noviembre de 1900 diciendo que había aparecido «en Madrid una revista, de la que no saldrá más que un número, dedicada exclusivamente a las recetas de los platos típicos españoles de los que se hace más consumo en los días de Noche Buena, navida y Reyes». El diario santanderino nos hizo el favor de listar las recetas incluidas en el desaparecido librito, para que al menos nos hagamos una idea de su contenido: «sopa de Noche Buena, olla podrida a la española, consommé a la española, sopa cana navarra, leche de almendras especial, sopa de almendras, huevos en nido, aves asadas, pichones Reina Victoria, pavo relleno a la catalana, pajaritos a la madrileña, liebre asada a la reina, lechoncillo asado, pastel de Navidad, freyesuelos, fritura sevillana, fiyuelas asturianas, besugo a la española, migas a la extremeña, formigos o migas asturianas, sandwiches, canapés y rebanadas de pan, flan de leche de almendras, crema de natillas, mantecadas de Andalucía, de Antequera y de Astorga, torrrijas a la Buenaventura, mermelada de manzanas, sorbete Aurora, mantecado a la catalana y azúcar fondant». Ojalá algún día encontremos un ejemplar.

