New Mariner, la electricidad hecha cóctel Con una base de Ron Brugal, la presencia de notas frutales, cítricas y su aroma refrescante, esta elaboración reúne todos los elementos para ser una bebida completa y exitosa a partes iguales

Lidia Carvajal y Antonio Garrido Viernes, 8 de septiembre 2023, 00:09 | Actualizado 07:51h. Comenta Compartir

New Mariner es sinónimo de cóctel completo. Completo porque reúne lo mejor de cada elaboración -sabor destilado pero no excesivo, con notas frutales, cítricas y refrescantes, así como una sensación eléctrica en boca inigualable-, que lo convierten en una bebida muy especial.

Inspirado en el 'Ancient Mariner', un cóctel creado por Jeff Beachbum Berry -historiador de la cultura tiki, así como de sus bebidas-, que imaginó esta elaboración en un intento de recrear el sabor de su cóctel favorito, el Trader Vic. Como curiosidad, Jeff lo denominó como «Marinero Anciano» porque, cuando acabó dando con la receta final tras un largo período, confesó que «así fue como me sentí».

New Mariner parte de una base de Ron Brugal, producido en República Dominicana. Doblemente añejado, primero descansa durante ocho años en barricas de roble americano y después pasa seis años más en barricas sazonadas con vinos generosos, todo con el fin de aportar un sabor intenso y destilado.

Ingredientes 4 cl de Brugal 1888 1 cl de licor Gardeum 2 cl de zumo de lima 1 cl de zumo de pomelo 1,5 cl de sirope de piña 2 dash de Angostura Bitters* 4 gotas de Gardeum Savoury *Son gotas amargas que se usan como saborizante y estabilizador de coctelería. En pequeñas cantidades se les llaman dash. Ingredientes 4 cl de Brugal 1888 1 cl de licor Gardeum 2 cl de zumo de lima 1 cl de zumo de pomelo 1,5 cl de sirope de piña 2 dash de Angostura Bitters* 4 gotas de Gardeum Savoury *Son gotas amargas que se usan como saborizante y estabilizador de coctelería. En pequeñas cantidades se les llaman dash. Ingredientes 4 cl 1 cl 2 cl 1 cl 1,5 cl de Brugal 1888 de licor Gardeum de zumo de lima de zumo de pomelo de sirope de piña 2 dash 4 gotas de Angostura Bitters* de Gardeum Savoury *Son gotas amargas que se usan como saborizante y estabilizador de coctelería. En pequeñas cantidades se les llaman dash. Ingredientes 4 cl 1 cl 2 cl 1 cl 1,5 cl de Brugal 1888 de licor Gardeum de zumo de lima de zumo de pomelo de sirope de piña 2 dash 4 gotas de Angostura Bitters* de Gardeum Savoury *Son gotas amargas que se usan como saborizante y estabilizador de coctelería. En pequeñas cantidades se les llaman dash.

Como suele ser habitual, todos los ingredientes son sencillos de encontrar en cualquier supermercado, excepto uno. «Gardeum habría que buscarlo en alguna tienda especializada», explica el 'bartender' Borja Cortina. Se trata de un licor de flor eléctrica que cuenta con la particularidad de ser suave y vibrante en boca, con una explosión aromática de alta perfumería gracias al 'spilanthol', procedente de la planta Acmella oleracea, que se encarga de estimular la percepción de los sabores y amplificar los matices. Gardeum es el que se encarga de proporcionar el 'rock and roll' a la elaboración.

Ampliar New Mariner es un cóctel con notas frutales, cítricas y refrescantes, que provoca una sensación eléctrica en boca inigualable. Varsovia

Por su parte, el zumo de lima aporta un sabor ácido y cítrico a partes iguales que, sumado al zumo de pomelo, crea una bebida equilibrada y refrescante donde las notas frutales juegan un papel fundamental. Y como con todo cóctel, hay que reparar en el tipo de hielo que se utiliza. «El hielo roto, además del de perla y el de escamas, enfría el líquido mucho más rápido que el hielo cubo. Sin embargo, trae consigo una dilución mucho mayor, por lo que está más enfocado a cócteles refrescantes e intensos de sabor como New Mariner», señala.

Elaboración Mezclar todos los ingredientes en una coctelera con cinco hielos rotos y agitar enérgicamente. Servir sin colar en vaso bajo y decorar con pomelo, piña, hierbabuena y pajita. Elaboración Mezclar todos los ingredientes en una coctelera con cinco hielos rotos y agitar enérgicamente. Servir sin colar en vaso bajo y decorar con pomelo, piña, hierbabuena y pajita. Elaboración Mezclar todos los ingredientes en una coctelera con cinco hielos rotos y agitar enérgicamente. Servir sin colar en vaso bajo y decorar con pomelo, piña, hierbabuena y pajita. Elaboración Mezclar todos los ingredientes en una coctelera con cinco hielos rotos y agitar enérgicamente. Servir sin colar en vaso bajo y decorar con pomelo, piña, hierbabuena y pajita.

New Mariner también es sinónimo de verano gracias a la presencia de la piña en forma de sirope. Por eso, para Borja Cortina, «este cóctel funciona especialmente bien con comidas ligeras». «New Mariner parte de una base más destilada como The Cooper gracias al Brugal, un ron tostado y añejado que pasa por diferentes barricas y que, pese a sus aromas refrescantes y cítricos, encaja mejor para tomar después de una comida», añade el 'bartender'.

Para los profesionales de la coctelería, las elaboraciones que parten de un destilado suponen todo un reto de cara a poder venderlos de una manera más asequible a todo el mundo. «Disfruto preparando este tipo de cócteles como New Mariner porque me gusta acercar estas elaboraciones que parten de un destilado al grueso de los clientes y hacerlos más accesibles», concluye el prestigioso 'bartender' asturiano, dejando claro que New Mariner es un viaje de sensaciones para bebedores expertos, pero sin dejar de lado a los que simplemente buscan disfrutar de una bebida refrescante y frutal con la presencia alcohólica adecuada.

Temas

Historias visuales