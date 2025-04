«Ahora que todo el mundo hace fusiones tenemos que defender lo nuestro»

De chaval era un bala en monopatín que tocaba en bandas de metal de la escena underground bilbaína, hasta que su padre le enderezó poniéndole ... un delantal en el negocio familiar. Tres décadas de carrera después David García sigue sintiéndose igual de rockero, aunque ahora cocine en el tablao flamenco más prestigioso del mundo, donde acaba de lograr la máxima distinción en la Guía Repsol. Tres soles que brillan en el mítico escenario de El Corral de la Moreria -uno de los mil lugares que hay que visitar antes de morir según The New York Times- donde el chef se cuela en los camerinos para seguir cultivando a ratos esa pasión musical que se resiste a abandonar.

¿Cree que en una banda de rock habría cosechado tantos éxitos como en los fogones?

Es un mundo difícil, pero yo soy muy cabezón. Lo que me gusta mucho lo persigo con pasión, ¿quién sabe? Tampoco me habría imaginado nunca que iba a ser cocinero a este nivel, pese a que mi padre tenía un restaurante.

¿Qué se le da mejor, la batería de percusión o la batería de cocina?

La de cocina, seguro, porque para dominar la otra hay que meter muchas horas. Como cualquier habilidad, hay que trabajarla mucho si quieres ser bueno. Y yo donde meto horas es en la cocina, que es lo que me da de comer. Ojo, la música me llena el alma y eso no puede faltar en la vida.

Con un oficio tan exigente, ¿de dónde saca tiempo para tocar?

Por suerte a lo largo de la vida he ido haciendo muchos amigos músicos, gente que toca jazz o flamenco de primer nivel e intento que se me pegue algo. Ando más con ellos que con cocineros, siempre estoy en algún local o me cuelo en los camerinos del Corral y si hay un buen percusionista intento robarle algo de tiempo.

¿Como lleva lo de compartir el restaurante con un tablao?

Me encanta. El Corral de la Morería es una bombonera donde se concentra muchísima energía, yo además vivo muy cerca del tablao y cuando estás rodeado de tanto arte eso se transmite. Yo siempre he tirado más hacia el rock y el metal, pero el flamenco es emoción, es otra cosa, estamos hablando de un arte que está por encima de todo.

En la cocina ¿qué le pone flamenco?

No me gusta el mamoneo ni fuegos artificiales. Me gusta comer muy tradicional, me encanta encontrar un buen menú del día, aunque ojo, también admiro lugares muy potentes de alta cocina. Pero sobre todo me gustan los locales donde hay alma, donde lo que brilla es la personalidad.

Por el Corral de la Morería han pasado muchas estrellas ¿quién le ha dejado con la boca abierta?

A ver, mi mayor admiración va para los artistas de flamenco, pero si hablamos de celebridades he dado de comer a gente tan variopinta como Harrison Ford, Pamela Anderson, Bono de U2 o los Kiss. Es un privilegio, sobre todo porque con algunos he tenido la suerte de empatizar.

Sus primeros pasos profesionales los dio en el restaurante de su padre.

Yo era muy mal estudiante, me dedicaba a tocar la batería y a andar en patín, hasta que mi padre se hartó y con 16 años me puso de camarero en el Támesis de Bilbao. Era un negocio que en aquella época trabajaba muy fuerte y tienes que estar montado en el tren y darle caña para seguir el ritmo. O sacas un poco el genio o acabas por dejarlo. A los 18 me fui a la escuela de hostelería y después a hacer prácticas con Martín Berasategui.

¿Le dio garrote Martín?

No me calentó de milagro, menos mal que tenía compañeros que me cuidaban. Ten en cuenta que cuando yo entré Martín tenía 33 años y era una bestia, no había visto un tío con tanta mala hostia en la vida. Pero eso también forja el carácter y te enseña valores. En aquella época coincidí de prácticas con gente como Eneko Atxa, Óscar Velasco, Dani García... Yo les veía trabajar con mucha ilusión, metían mil horas y nunca les parecía suficiente. Poco a poco se me fue contagiando, hasta que dije 'yo también quiero ser como ellos'.

Nunca ha renunciado a hacer una cocina muy vasca.

Lo tenía claro, esa es la cocina que mejor entiendo, la que he trabajado toda mi vida, la que he comido desde crío y la que más disfruto. Es el palo que domino y eso el cliente lo percibe. Por supuesto que puedo hacer otro tipo de cocina pero siendo de Bilbao y teniendo esa gastronomía con tanta identidad ¿por qué voy a renunciar a ella? Ahora que todo el mundo hace fusiones y nos bombardean con cocinas internacionales tenemos que defender lo nuestro para que no se pierda.

Su último menú, Gargantúa, está inspirado en los sabores de su infancia, ¿que platos le pirraban de crío?

La vizcaína, la salsa verde, la verdura, los pescados... A mi me ha gustado siempre mucho comer. Desde hace 30 años la comida es mi droga. He disfrutado mucho siempre con todo lo que me he llevado a la boca, pero de niño alucinaba con un marmitako o una ventresca de bonito al horno, un higado encebollado, un pisto, una merluza en salsa verde.