Un Madrid Fusión más internacional como origen de la excelencia culinaria

Madrid Fusion Dreams #spainfoodtechnation, un lugar para imaginar el futuro

Entre las novedades de este año está la creación de un nuevo escenario, Madrid Fusion Dreams #spainfoodtechnation, el lugar en el que imaginar el futuro. Se une así a los otros espacios de la cumbre: Escenario Polivalente, Madrid Fusion The Wine Edition by Foods&Wines From Spain, The Drinks Show y Madrid Fusión Pastry. No vivimos en una era de cambios. Vivimos un cambio de era. El avance y la disrupción propiciados por la tecnología abre nuevos caminos y horizontes, a todos los niveles.

Madrid Fusion Dreams #spainfoodtechnation será «un escenario donde se mostrarán los sabores del mañana y de ese mundo de la gastronomía que está por venir», señaló Benjamín Lana. «Unimos alimentos, ciencia e innovación con más de 60 ponentes con el objetivo de quitar adjetivos y poner muchos sustantivos y verbos», añadió el director de Madrid Fusión. Todo ello catapulta al congreso a una realidad que ya a día de hoy nos deja unos desafíos fascinantes, y nos abre un camino de posibilidades: ¿Qué está pasando? ¿A dónde vamos? ¿Cómo se recorre ese camino? ¿Cuál es el rol de la gastronomía en todo esto? La mejor manera de predecir el futuro es creándolo. En Madrid Fusión Dreams se hablará de nuevos hábitos, nuevas ciudades, nuevas tecnologías, modelos sostenibles, nuevas empresas… y la gastronomía como uno de los principales actores de transformación. Un nuevo escenario para dar respuesta a las inquietudes de las nuevas generaciones, apoyar el talento y dar oportunidades a los actores del presente.