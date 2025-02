Luis Lera, alcalde de los cocineros rurales

Guillermo Elejabeitia Martes, 30 de abril 2024, 22:25 | Actualizado 22:38h. Comenta Compartir

Es un cargo honorífico, pero con un valor simbólico que en manos como las suyas puede servir para impulsar cambios profundos. Luis Alberto Lera, chef del restaurante Lera, en Castroverde de Campos, un pueblo de 250 habitantes en la estepa zamorana, ha sido elegido este martes alcalde de los cocineros rurales en el marco del congreso de gastronomía Terrae que se celebra desde el domingo en la isla de Gran Canaria. Lera obtuvo una amplia mayoría -22 de los 41 votos emitidos- que le legitima para hablar en nombre de profesionales con trayectorias y circunstancias muy distintas, pero con problemas comunes, como ha quedado patente a lo largo del foro.

«Agradecido» a sus compañeros por «confiar» en él para un cargo al que no se postuló, Lera cree que el título «puede ser una voz importante para la cocina rural». Su primer objetivo está claro, aligerar la burocracia que oprime al campo. «Los restaurantes y los productores rurales no tienen las mismas necesidades ni pueden tener las mismas cargas que los urbanos», y reclama para ellos «un trato distintivo», en forma de medidas de discriminación positiva, exenciones fiscales o políticas de empleo, que contribuyan a que la gente «no solo no se vaya, sino que venga a vivir a los pueblos». No se trata de declaraciones vacías de cara a la galería, muy pronto tendrá la oportunidad de defender sus postulados ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con quien tiene concertado un encuentro en las próximas semanas.

Los chefs firman la Declaración de Gran Canaria para defender la despensa autóctona y el consumo responsable

Defensor acérrimo de una despensa autóctona que ha convertido en seña de identidad de su cocina, Lera exige cambios en la legislación para que los chefs puedan valerse de esos productos propios y no se vean empujados a las redes de la gran distribución. «Si tienes un ingrediente que lleva formando parte de la cocina de Castroverde, de Ezcaray o de Tolosa durante siglos, lo lógico es que se nos deje seguir usándolo», protesta. También exige medidas para favorecer que «familias que viven en la ciudad y quizá no están pasando un buen momento económico puedan venir a un pueblo a trabajar en las cocinas de nuestros restaurantes». En su caso, la plantilla de Lera ya supone «casi el 10% de la población de Castroverde y ha permitido mantener abiertas media docena de casas en el pueblo y alguna más en los pueblos vecinos». Cualquiera que viva en un entorno rural puede calibrar lo importante que es eso para mantener el pulso de la localidad.

«La España vacilada»

Es de hecho uno de los grandes temas que se han abordado en esta segunda edición de Terrae, el poder de los restaurantes para fijar y atraer población a eso que llamamos la España vaciada, o «la España vacilada», como bromeaban estos días los cocineros. «Lo que nosotros hacemos es un desarrollo rural verdadero, sin ninguna ayuda, por eso reclamamos medidas reales», decía Lera. No se trata de convertir los pueblos en dormitorios de fin de semana, «sino de formar un tejido productivo y social que genere riqueza más allá de los restaurantes». Como ven, Lera llega al cargo con ideas claras y la vocación de defenderlas ante quien corresponda.

La jornada de clausura de Terrae asistió además a la firma de la Declaración de Gran Canaria, un manifiesto en el que los cocineros participantes se comprometen con la supervivencia de los productores autóctonos, la estacionalidad de sus ingredientes o el consumo responsable.