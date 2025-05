Libros gastrohistóricos para pedir a los Reyes

La carta a los Reyes va convirtiéndose en tradición aquí en las Gastrohistorias. Hace ya unos cuantos años que intento darles ideas para regalar –o ... autorregalar– por Navidad relacionadas con dos temas que asumo les interesan si son fieles lectores de esta sección: la cocina y la historia. Comencé recomendando libros clásicos, al año siguiente seguí con utensilios tan viejunos como maravillosos y las Navidades pasadas me atreví a sugerirles productos y marcas alimenticias centenarias.

Volvemos hoy a las recomendaciones literarias, porque los buenos libros nunca sobran y además, resulta necesario promocionar lo que de interesante hay en el mercado editorial. Si buscan algo más que recetitas, instagramers y lugares comunes en un libro sobre alimentación, es posible que alguna las propuestas les haga concebir nuevas esperanzas. Durante este último año han visto la luz varias obras que merecen la pena y que conjugan (con mayor o menor sesudez académica) no sólo la historia y la gastronomía, sino también la capacidad de entretener al lector con la de formarle.

Mi primer brindis va para el libro que más me ha sorprendido en 2022. Les hablo de 'Ibérico, el origen de un nombre y mucho más', una obra editada por la empresa jamonera segoviana Monte Nevado y escrita por Juan Vicente Olmos, bromatólogo, veterinario y bisnieto del fundador de este negocio familiar.

'Ibérico' es una maravilla que descubre el origen del jamón curado español, sus diversos tipos a través de la historia y el nacimiento en el siglo XIX de una etiqueta, la de «cerdo ibérico», que curiosamente debemos a un francés. Prometo dedicarle un artículo por entero al tema, pero de mientras pueden ustedes adquirir el libro por 31,40 € en librerías o pedirlo directamente a través de la web de Monte Nevado.

Zares y dictadores

Seguimos con otra joyita editorial como es 'Rusia desde la cocina' (Oberon, 23,95 €), del periodista y escritor polaco Witold Szablowski. Le conocerán quizás por un libro anterior, 'Cómo alimentar a un dictador', en el que Szablowski retrató a tiranos como Sadam Husein, Fidel Castro o Pol Pot a través de los ojos de sus cocineros. Su nueva obra pone el foco sobre el papel que la cocina ha tenido como herramienta de propaganda y control en Rusia.

El autor demuestra que desde los tiempos de los zares hasta los actuales de Putin la comida –y la ausencia de ella– ha servido como premio, amenaza, símbolo de estatus y prueba de adhesión al régimen, y lo hace por medio de quienes guisaron para Nicolás II, Stalin, Gagarin o tuvieron que ingeniárselas para dar de comer en el Leningrado sitiado o en el infernal Chernóbil.

El político inglés Samuel Pepys (1633-1703) mantuvo un prolijo diario personal desde enero de 1660 hasta mayo de 1669, cuando su vista empezó a empeorar. Gracias a la publicación de sus apuntes en 1893 los historiadores modernos pudieron conocer de primera mano el Gran Incendio de Londres de 1666 o los entresijos de la política británica del siglo XVII, pero también curiosos detalles como la llegada del té a Gran Bretaña.

Pepys fue un amante de los placeres culinarios, en especial de la bebida, y no escatimó palabras para describir los banquetes a los que asistía ni sus visitas a la taberna. Sus crónicas más sabrosas fueron hace años recopiladas en inglés bajo el título de 'The joys of excess' (Penguin Great Food) y en 2022 Nordica Libros nos ha traído por fin su traducción al castellano, 'La alegría del exceso' (16,50 €).

Seguimos con 'Sefardí', de la cocinera y doctora en historia medieval Hélène Jawhara Piñer. Publicado este mismo otoño por la editorial Col&Col, este libro aúna recetas y conocimiento académico acerca de la gastronomía de los judíos que vivieron en España hasta 1492 y de su legado culinario, ya fuera escondido entre los conversos que quedaron en nuestro país o preservado por sus descendientes sefardíes en la diáspora. No se dejen engañar por sus preciosas fotografías:

'Sefardí' es mucho más que un recetario al uso e incluye abundante chicha histórica entre plato y plato, además de enseñar a preparar delicias como pan de los siete cielos, almojábanas, adafina o berenjenas confitadas con canela. Y todo por 24,95 €.

No puedo dejar de recomendar 'Esto no estaba en mi libro de historia de la cocina española', que de la mano de Miguel Ángel Almodóvar y la editorial Almuzara (19.95 €) repasa la evolución de nuestra gastronomía de forma tan divertida como didáctica. Tampoco olvido uno de los proyectos editoriales más singulares surgidos a lo largo de este año, el que comandan Isabel Torres y Andrés Ramírez bajo el nombre de Table Times y que en abril sacó a la luz '¿Y qué comemos mañana?', una auténtica carta de amor a la cocina de las abuelas y a los fogones domésticos.

En las recetas e historias de la mallorquina Fina Barbero verán reflejadas a todas aquellas mujeres que alimentaron a los suyos a pesar de las estrecheces de la posguerra. En edición limitada y prácticamente artesanal, lo podrán encontrar ustedes por 26 € en la librería barcelonesa Terranova y en la web de Table Times.