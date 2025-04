La guía de restaurantes que hacen los aficionados Macarfi distingue a Alkimia, Saddle, Etxebarri, Elkano, Arrea!, Echaurren y El Celler de Can Roca en una edición que cubre ya siete provincias

Jordi Roca recoge el galardón a El Celler de Can Roca, en Girona.

En un mundo en el que para escoger restaurante basta preguntarle a Siri y donde quien más quien menos es crítico gastronómico, llama la atención el éxito de guías, listas, premios y escalafones culinarios que vienen a ordenar, cada una a su manera, el 'star system' de la restauración patria. Este lunes se presentó en Barcelona la guía Macarfi, algo así como una tercera vía, que se desmarca de los temidos inspectores de Michelin o del academicismo de la Repsol tirando de opiniones de los aficionados. El resultado es una publicación en la que triunfan propuestas más cercanas a los gustos del gran público, al margen de que sean o no las que reciben el aplauso de la crítica.

Frente a las que miden la calidad de los restaurantes con estrellas o soles, Macarfi los puntúa del uno al diez y luego confecciona clasificaciones en función de su popularidad, su relación calidad precio, el esmero del servicio, la decoración o el tipo de cocina, proporcionando además información útil sobre dónde comer las mejores bravas o la mejor ensaladilla, dónde disfrutar de una cena romántica, dónde hacer negocios o dónde avistar 'celebrities', entre otras excentricidades. Además, publica un escalafón general de los 50 mejores restaurantes de cada demarcación y otorga premios -los 'rookies'- a las aperturas más interesantes.

Después de ocho años de avance sostenido, consolidándose primero en Madrid y Barcelona, Macarfi -acrónimo de Manuel Carreras Fisas, su fundador- inició el año pasado un proceso de expansión territorial que le llevó a implantarse en las tres provincias vascas y que en esta edición cubre también La Rioja y Girona. El madrileño Saddle, el barcelonés Alkimia, el vizcaíno Etxebarri, el guipuzcoano Elkano, el alavés Arrea!, el riojano Echaurren y El Celler de Can Roca, en Girona, lideran esta vez la clasificación en cada provincia.

Como se anunció el año pasado, el barcelonés Disfrutar y el madrileño DiverXO pasan a la categoría Top of the Tops tras haber liderado la clasificación durante tres años consecutivos. Eso deja margen para cierto movimiento en las listas. La madrileña encumbra a Saddle, heredero del legendario Jockey a la hora de alimentar a las élites de la capital, seguido de Coque, de los hermanos Sandoval, el lujo austrohúngaro de Horcher, la filial madrileña de Rafa Zafra, Estimar, o Desde 1911, el establecimiento de Pescaderías Coruñesas que nada más abrir ya tenía una lista de espera de meses. En las últimas semanas sonaba con fuerza para la primera estrella, pero finalmente no pasó el corte de la Michelin. Macarfi lo incluye entre los 5 mejores de la capital y le otorga además el premio a la mejor apertura del año. Le siguen Sacha, Gofio, La Tasquita de Enfrente, Lakasa y Montia, también con la estrella recién estrenada.

En Barcelona la primera posición es para el aplaudido Alkimia, de Jordi Vilà, seguido de Estimar, el clasiquísimo Via Veneto, Can Jubany y Cocina Hermanos Torres, aún con el subidón de haber logrado la tercera estrella en la guía de la competencia. Dato curioso, Enigma, de Albert Adrià, entra en el top 10 por los pelos tras lograr la décima posición ex aequo con Coure. Antes que ellos están Lasarte, Aürt, Els Casals y Gresca.

Potencia vasca

En el capítulo vasco no demasiadas sorpresas. En Bizkaia vuelve a reinar Asador Etxebarri, que al paso que va el año que viene se verá relegado a la categoría de intocables. Le sigue de cerca Eneko Atxa con Azurmendi, y Nerua, de Josean Alija. Zarate es cuarto y Fernando Canales quinto, pero no con su Atelier gastronómico, sino con La Despensa de Etxanobe, más enfocada al producto. Kuma, Mina, Porrue, Garena y Zapirain completan el top 10. Todas las nuevas aperturas premiadas con un Rookie en el País Vasco son vizcaínas, encabezadas por La Viña de Abelardo.

Álava asiste al triunfo de Arrea!, en racha tras hacerse hace seis días con su primera estrella, seguido de Kea Basque Fine Food, Kromatiko, el histórico Zaldiaran o el restaurante de la bodega Marqués de Riscal. También en Rioja Alavesa, Palacio de Samaniego ocupa la sexta posición, seguido de El Clarete, El Puntido, The Bost y Mano Lenta.

En Guipuzcoa Zuberoa, que ganó el año pasado, deja paso a Elkano, la gran parrilla de pescado del país, y aunque aparece en el número dos en la guía 2023 ya será imposible comer allí pues cierra definitivamente el 30 de diciembre. Después, tres históricos de la Nueva Cocina Vasca, Arzak, Akelarre y Martín Berasategui, seguidos de cerca por un recién llegado que ya no lo es tanto, Paulo Airaudo y su Amelia. El proyecto tolosarra Ama Taberna se cuela en el puesto siete, adelantando a Mugaritz, mientras Narru y Rekondo cierran el 'top 10'.

La guía se estrena en La Rioja encumbrando a Echaurren, referencia histórica de la región que está a punto de celebrar su 125 aniversario. Su restaurante tradicional logra la primera posición, mientras que el proyecto de alta cocina liderado por Francis Paniego se sitúa en tercera. En medio aparece la Venta de Moncalvillo y después Kiro Sushi, Nublo, Ikaro, Alameda, Aitor Esnal, Sabores o Ajonegro. En Girona, Macarfi corona de forma incontestable a El Celler de Can Roca, para distinguir después a Miramar, Les Cols, Ca L'Enric, Bo.Tic, Els Tinars, El Motel, L'Alianca d'Angles, La Calèche y Candlelight by Roman Fornell

