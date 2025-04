Gastronomika celebrará su 25 aniversario con los chefs que han marcado la historia de la cocina

Guillermo Elejabeitia Miércoles, 31 de mayo 2023, 19:23 Comenta Compartir

Promete ser una edición para recordar, para hacer balance de lo conseguido en su primer cuarto de siglo y para mirar al futuro con energía renovada. San Sebastián Gastronomika Euskadi Basque Country celebrará su entrega número 25 del 9 al 11 de octubre con una reunión apabullante de figuras que han marcado la historia reciente de la cocina mundial. Chefs del calibre de Ferran Adrià, que recibirá el premio homenaje del congreso, los daneses René Redzepi y Rasmus Munk, máximos representantes de la Nueva Cocina Nórdica, el japonés Yoshihiro Narisawa, el estadounidense Matthew Lightner o los latinoamericanos Leonor Espinosa y Alex Atala han confirmado ya su asistencia a un evento pionero que cumple su primer cuarto de siglo.

La organización del congreso ha aprovechado el anuncio de esta primera tanda de cabezas de cartel para avanzar algunas claves de esta edición tan especial. Hitos como la cocina molecular, el manifiesto nórdico, el boom de la cocina latinoamericana o las nuevas sendas del terroir serán abordados en el programa, como una invitación a «recorrer sin nostalgia» todo lo conseguido en estos 25 años en que el panorama de la gastronomía global ha cambiado radicalmente y a «celebrar que fue aquí, en San Sebastián, de donde partió el futuro que seguimos viviendo».

Pero Gastronomika no renuncia ni mucho a menos a seguir siendo el faro que alumbra nuevas tendencias culinarias e identifica figuras emergentes. Un ejemplo son los guipuzcoanos Javier Rivero y Gorka Rico, responsables de Ama Taberna en Tolosa y ganadores del premio Cocinero Revelación en la pasada edición de Madrid Fusión, que ofrecerán su primera ponencia en Gastronomika. Junto a ellos un extenso plantel de figuras consagradas de la cocina española, como Joan Roca, Ángel León, Quique Dacosta, Pedro Subijana, Elena Arzak, Eneko Atxa, el equipo de Disfrutar, Ricard Camarena, Josean Alija, Nacho Manzano, Javier Olleros, Begoña Rodrigo, Diego Guerrero y muchos más.

Premios a Adrià, Robinson y García Santos

El congreso rendirá también tributo a tres figuras clave para entender la gastronomía actual. Ferran Adrià, que acaba de estrenar museo dedicado a su trayectoria en Cala Montjoi, recibirá el Premio Homenaje de Gastronomika. El Gueridón de Oro será para Jancis Robinson, la primera mujer en conseguir el título de Master of Wine y una de las figuras más influyentes del mundo del vino en los últimos 40 años. Autora de obras magnas como The Oxford Companion to Wine, The World Atlas of Wine o el influyente Wine Grapes, Robinson está considerada por la revista Decanter como la crítica y periodista de vino más respetada del mundo. El tercer premio del congreso será para el histórico crítico culinario Rafael García Santos, que desde las páginas de El Correo y El Diario Vasco encendió la mecha de la revolución gastronómica española en los 80 y 90. Temido y elogiado a partes iguales, fue el impulsor de los primeros eventos gastronómicos que se celebraron en este país y será galardonado con el premio de periodismo gastronómico Pau Alborná i Torras.

Además de este plantel estelar, las bodas de plata del congreso auguran novedades sustanciales. Aún faltan por concretar detalles, pero se espera que el evento adopte un formato innovador -»una nueva cartografía congresual en armonía con los tiempos», reza el comunicado oficial- con el objetivo de enriquecer la experiencia de las cerca de 13.000 personas que cada año abarrotan el auditorio del Kursaal durante la celebración de Gastronomika.