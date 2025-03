Gastronomika 2022, la vida más allá de Londres

r. c. Viernes, 15 de julio 2022, 11:53 Comenta Compartir

Bajo el lema 'United Kulinary' San Sebastián Gastronomika Euskadi Basque Country 2022 demostrará entre los días 2 y 5 de octubre que hay vida culinaria más allá de Londres. El lema es un guiño a la capacidad de la gastronomía para unir culturas por encima de la política. El congreso decano de la gastronomía mostrará el panorama gastronómico de un país que, al margen de lo que ocurre en su capital, es un gran desconocido.

Además de las ponencias de los chefs británicos y de una nutridísima presencia de periodistas de aquel país y de 'merchants' del sector, habrá espacio para que los cocineros españoles radicados en UK expliquen sus experiencias y el éxito de los productos españoles entre los británicos. La XXIV edición de Gastronomika tiene ya abiertas las inscripciones para acudir de forma presencial a seguir el programa de ponencias y participar del resto de actividades que se organizarán en el área expositiva de feria. Este año, además, supondrá también el retorno al auditorio de la zona exclusiva de degustación de las propuestas que los ponentes presentan en el escenario principal.

La cocina de UK, que se ha ido enriqueciendo históricamente de su relación con países que forman parte de la Commonwealth como India o Pakistán o de aportaciones de las cocinas francesa, china, italiana o turca, continúa absorbiendo influencias culturales, culinarias y técnicas de todo el mundo. Una gastronomía sin fronteras. Estados Unidos, México, Medio Oriente o algunos países del Caribe forman ya parte también de esa configuración mestiza de la nueva gastronomía británica, que estará representada en San Sebastián Gastronomika Euskadi Basque Country 2022 por algunos de sus cocineros más interesantes y disruptivos. Un 'welcome UK' que reafirma los estrechos lazos que Reino Unido mantiene con la península ibérica y sus cocinas a través de los millones de turistas británicos que eligen destinos españoles para pasar sus vacaciones y que en reconocen la importancia de la gastronomía a la hora de tomar la decisión. Una relación que eleva año tras año la cifra de visitantes que llegan desde Reino Unido buscando en la gastronomía el argumento principal para conocer la cultura, impregnarse de la naturaleza, de la riqueza del patrimonio y valorar el territorio y sus tradiciones. El papel que juega San Sebastián en esa relación del turismo británico con la gastronomía también aumenta cada año y recientemente, el periódico 'The Times' eligió la capital donostiarra como «mejor ciudad para los amantes de la comida», por delante de otros 15 capitales en todo el mundo.

'United Kulinary' será punto de encuentro de esas nuevas cocinas británicas, receptivas a la diversidad y a una filosofía de compartir y colaborar, con las cocinas del País Vasco, representadas en esta edición de San Sebastián Gastronomika Euskadi Basque Country por chefs como Andoni Aduriz, Paulo Airaudo o Josean Alija; y con otras cocinas españolas como las de Quique Dacosta, Ricard Camarena, Oriol Castro y Eduard Xatruch, Benito Gómez, Lucía Freitas, Nando Jubany, Begoña Rodrigo o Albert Adrià. Pero también de otras muchas cocinas del mundo, como la de otro de los grandes nombres de la gastronomía, Gastón Acurio, el chef peruano que convenció a un país entero de que la gastronomía era el instrumento que lo llevaría a recuperar orgullo e identidad y que prendió la mecha que acabó lanzando las cocinas latinoamericanas al desafío del nuevo tiempo. O la de Pablo Rivero, el cocinero argentino que logró convertir una parrilla modesta y de barrio en Buenos Aires en el mejor restaurante de toda América Latina en la lista The World's 50 Best Restaurants de 2020. Rivero, considerado el mejor parrillero latinoamericano, formará parte del grupo de cocineros que estarán en el simposio de parrilla de San Sebastián mostrando la magia de las llamas y su particular forma de mirar y de entender el fuego, símbolo primero de la cocina por su capacidad de transformación de los alimentos.

Además, en esta vigesimocuarta edición habrá una presencia destacada de cocineros y empresarios españoles que en los últimos 20 años han llevado sus cocinas a la conquista de Reino Unido, abriendo locales que se han posicionado como referentes en las preferencias de los comensales británicos. Chefs como José Pizarro, embajador de la comida española en UK, afincado en Londres desde hace más de 20 años; Nieves Barragán, al frente del único restaurante español con estrella Michelin en Reino Unido; o Quique Dacosta, Nacho Manzano y Dani García, quienes tutelan negocios propios en suelo británico y que han convertido Londres, la capital europea más internacional y universal, en la ciudad del mundo donde hay más restaurantes españoles de primer nivel. Proyectos que impulsan la imagen de la gastronomía española y refuerzan los lazos comerciales y turísticos que siempre han unido a la península ibérica con el Reino Unido.

A la vanguardia culinaria

San Sebastián Gastronomika Euskadi Basque Country fue el primer congreso internacional de Gastronomía organizado en el mundo, hace ya 23 años. Entre sus objetivos están impulsar la vanguardia culinaria y el conocimiento gastronómico y descubrir tendencias y procesos de cambio en la alta cocina. La vigesimocuarta edición volverá a ser escenario también del Campeonato Nacional de Ensaladilla, del Concurso de Cocina con Garbanzos, del Campeonato del mundo de Parrillas, del Concurso Nacional de Postres con Frutas Tropicales de Tenerife y del Campeonato de España de Tarta de Manzana by Asturias. Este año, además, se suma «Chef del aceite», concurso donde el aceite es el protagonista y que se recupera de Lo Mejor de la Gastronomía, congreso germen de San Sebastián Gastronomika.

Esta edición será también retransmitida en directo a través de la web oficial del congreso, www.sansebastiangastronomica.com donde en las dos últimas ediciones se realizado conexiones desde más de 100 países diferentes.

