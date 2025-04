Gastón Acurio: «No quiero hacer restaurantes de moda, sino que perduren en el tiempo»

Guillermo Elejabeitia Jueves, 14 de septiembre 2023, 17:19 | Actualizado 17:41h. Comenta Compartir

Había visitado el país hace más de 30 años. «Vine con unos amigos a cambiar las ruedas de sus coches porque aquí era más barato y ahora me encuentro un lugar hermoso, próspero y lleno de oportunidades». Gastón Acurio ha vuelto a Andorra con honores para recibir este jueves el premio Andorra Taste, el congreso que el Principado dedica a lo largo de esta semana a la gastronomía de alta montaña. El gran nombre de la cocina peruana en el mundo toma el testigo de Michel Bras al recoger el galardón. Si hace un año el galo llamaba a sus compañeros de profesión a «mirar más a la naturaleza que en las redes sociales», Acurio incide en el poder de la gastronomía como herramienta de cambio social. Pero siempre desde los fogones, «entrar en política nunca estuvo sobre la mesa, ni lo estará», aclara.

«Desde niño soñé con ser cocinero, para mi ir al mercado era como ir a un parque de atracciones», evocaba al recoger el galardón. Solía ir acompañado de su abuela materna, la mujer que le inspiró el amor por la cocina. «Yo le cargaba la canasta de paja y veía como regateaba hasta hacer sufrir a los tenderos», bromea. Viéndola escoger las frutas y verduras una a una, estar pendiente de los productos de temporada o aprovechar las piezas manchadas para hacer recetas dulces con las que «engreír a sus nietos», el Gastón niño empezó a enamorarse poco a poco del oficio. Con 9 años ya se aventuraba a ir él mismo a la compra y cocinar para su familia numerosa.

Nacido en Lima en 1967, su padre era entonces ministro de Fomento y sería senador durante la adolescencia de Gastón hijo. Gracias a esa posición cómoda, recibió una educación esmerada y tuvo la oportunidad de viajar a Europa para estudiar. Volvió del Viejo Continente graduado, pero no en Derecho por la Complutense, como era el plan, sino en cocina por la Cordon Bleu parisina. En 1994 fundó Astrid y Gastón, en el boyante barrio limeño de Miraflores, donde al principio solo servía cocina afrancesada para la alta burguesía. Pero no tardó en volver sus ojos hacia la cocina popular peruana. Inspirado en conceptos humildes como las anticucherías, rescata antiguas recetas criollas, celebra las fusiones traídas por chinos, italianos o japoneses y convierte el ceviche en una receta global, presente hoy en cocinas de todo el mundo.

Al frente de una pequeña generación de chefs, bautizada como 'la pandilla de la leche de tigre', se propuso «hacer que el mundo se enamorara de la cocina peruana». Y vaya si lo consiguió. «Hubo que romper desconfianzas, egos y vanidades para tratar de construir un sueño colectivo» en un momento en que los cocineros en otros países, «casi ni se hablaban». De un modo «organizado pero lúdico», comenzaron a viajar por el mundo mostrando la riqueza de ingredientes y recetas peruanas, Madrid Fusión les brindó una oportunidad de oro que no dudaron en aprovechar y más tarde replicaron el modelo en Lima con la feria Mistura. Que hoy el mundo esté sembrado de pequeños restaurantes peruanos es en gran parte mérito suyo.

¿Cocinero o presidente?

El ejemplo de Acurio demuestra que un cocinero puede ser además «un promotor de los productos del país, contribuir a revalorizarlos y generar oportunidades para miles de familias», por no hablar del tirón turístico que generó la gastronomía en un Perú que había vivido décadas prácticamente en el ostracismo por el terrorismo y la corrupción. Benjamín Lana recordaba, al hacerle entrega del premio, cómo en un encuentro hace años los cultivadores de papas andinas miraban con devoción a Gastón, porque al convertirlas en tesoro culinario, les había cambiado la vida. Llegó un punto, hará cosa de una década, en que era tan popular en su país que muchos fantaseaban con la idea de que pudiera presentarse a la presidencia y barrer de un plumazo a la corrupta clase política, pero «entrar en política nunca estuvo sobre la mesa, ni lo estará».

El chef está hoy centrado en la gestión de la galaxia de restaurantes que tiene abiertos por el mundo. ¿Cuántos? «No tengo ni idea, creo que son cerca de 70», reconoce. «No soy dueño de todos», aclara, sino que mantiene diferentes modelos de negocio que dan trabajo a cerca de 4.000 personas. Su próximo proyecto pasa por Madrid, donde planea la apertura de un espacio inspirado en el limeño La Mar, un concepto de cevichería popular, accesible y disfrutona. «La semana que viene viajo a ver el local, a ver si tiene la magia necesaria para traer ese espíritu festivo que tiene La Mar en Lima». Su mirada es a largo plazo, «no queremos hacer restaurantes de moda, sino perdurables, que acaben formando parte del paisaje gastronómico del lugar por mucho tiempo».

¿El restaurante perfecto? «Aún no lo he encontrado, pero tengo claro que no busco sorprender con algo que nadie haya hecho antes, debe ser un sitio que me devuelva a la infancia». Esa infancia que en su caso pasó a caballo entre Lima costeña y la andina Cuzco, tierra natal de su padre. «El hablaba quechua con mi abuela y siempre nos educó para tener empatía con la realidad andina, para sentirnos parte de ese mundo de montaña». Quizá por eso al volver a Andorra tiene «la sensación de formar parte del mismo paisaje».

Temas

Gastronomía