Con un tartar de 'carpaccio' de tomata de La Rioja con hierbas halófilas de la Ribera, caviar de huevo, yema texturizada con soja y tomates ... cherris confitados con aceite de oliva, el cocinero riojano Ángel Palacios ha obtenido dos galardones de los Premios GoldenEye Chef 2022: Mejor Cocinero Parcialmente Ciego y Receta Más Sabrosa. Con un 7% de visión en un ojo desde hace 15 años, a sus 52, Palacios capitanea el equipo de 'Cocinar a ciegas' y esta semana ha cerrado la temporada del restaurante Aponiente (tres estrellas Michelin) de El Puerto de Santa María (Cádiz).

– Le han premiado como Mejor Cocinero Parcialmente Ciego pero, si está en Aponiente, será porque es buen chef, al margen de la ceguera, ¿no?

– No soy chef sino un cocinero o aprendiz más. Yo creo que lo más importante es poner a La Rioja como región que trata las diferentes capacidades. En 'Cocinar a ciegas' aportamos el factor de humanidad, de diferencia, ayudamos a la gente a ganar espacio, haciendo visible a la gente que no tiene visión y quiere cocinar o volver a cocinar. Eso es lo más entrañable. La gastronomía española está a nivel puntero. Y si existe Dabiz Muñoz por qué no voy a existir yo, con otras capacidades.

– No es el primer galardón que obtiene pero, ¿qué ha supuesto este para usted?

– Cuando planteamos participar, lo hablamos entre todos. Nos gusta hacer visible todo esto pero no queremos ganar a toda costa. Supone esta entrevista, que se cuente. Ojalá el año que viene lo gane uno de mis chicos del equipo de 'Cocinar a ciegas'.

– ¿Hay algo con lo que no se atreva en la cocina?

– No me atrevo con el ego, con las individualidades. Intento transmitir que esto es un trabajo en equipo. Ningún proyecto o restaurante funciona por una sola persona, igual que 'Cocinar a Ciegas'.

– Como buen cocinero, y más en su caso, tendrá algún truco en cocina, ¿no?

– Muchos. Perder el miedo y seguir adelante es el mejor. Aprendo para trasladar técnicas al uso cotidiano. Intento trabajar con técnicas actuales, con baja temperatura, cocciones medidas... Y comer cada día más sano porque una persona anímicamente baja se alimenta peor.

– ¿Por qué eligió ese tartar para el GoldenEye Chef?

– Es una receta sana de principio a fin, con productos de temporada y muy riojana. Es un bocado fresco que pide otro.

– ¿Y qué opina de los que, viendo perfectamente, no saben ni freír un huevo?

– Esto es pasión... Dame una persona que tenga pasión y le acabará gustando la gastronomía.