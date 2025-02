Una española gana el Oscar de los quesos

Javier Varela Madrid Martes, 19 de noviembre 2024, 11:59 | Actualizado 12:22h. Comenta Compartir

España es un país de quesos. Bien lo sabe Sonia Marroyo, una española que vive y trabaja en una pequeña quesería familiar de Portugal, y que ha convertido el Queijo de Ovelha Amanteigado, de Quinta do Pomar, en el mejor queso del mundo. Un queso portugués por origen, pero con un toque español. Un queso que ha ganado los Wold Cheese Awards, organizado por The Guild of Fine Food (organización británica dedicada a la promoción y apoyo de productores y distribuidores de alimentos y bebidas de calidad) y celebrado este fin de semana en la localidad portuguesa de Viseu. «Es un premio que me hace mucha emoción», reconocía una emocionada Sonia tras conocer el fallo del jurado. «Era realmente muy importante que el queso ganara en un evento tan cerca de nuestra quesería. Es un reconocimiento al gran esfuerzo y el trabajo duro que ha hecho el equipo. Significa mucho», confesó.

El Queijo de Ovelha Amanteigado, de Quinta do Pomar, es un queso extremadamente untuoso y similar a las tortas extremeñas como la del Casar, pero destaca por capturar la esencia del terroir portugués. Elaborado con leche de oveja y con cuajo vegetal en Serra da Gardunha, que destaca por su olor intenso, una textura muy cremosa, con pequeñas notas amargas y herbales y que se suele comer haciendo un corte en la parte superior y sacándolo con la cuchara gracias a su textura casi líquida. Un deleite para el gusto y el olfato. La quesería familiar de menos de una decena de empleados, fue fundada en 1983 por el matrimonio portugués Joaquim Duarte Alves y María José Lucas, quienes recuperaron las raíces familiares de elaboración artesanal de quesos en Soalheira tras emigrar a Francia. Aunque la quesería ha modernizado sus instalaciones, su producción sigue siendo artesanal y familiar con Sonia Marroyo al frente.

Este galardón, conocido como los Oscar de los quesos, tuvo 4.786 quesos participantes, procedentes de 47 países diferentes, evaluados por un panel de 240 jueces llegados desde 30 países y que durante una jornada, en grupos de tres, analizaron unos 40 quesos presentados a ciegas. Tecnólogos de los alimentos, vendedores, compradores, cocineros, periodistas, productores y otros actores clave de la industria quesera, fueron los responsables de calificar a los quesos participantes según los parámetros visuales (5 puntos), de textura y cuerpo (5 puntos), aroma (5 puntos) y sabor (20 puntos) para encontrar el mejor queso.

Ampliar El Queijo de Ovelha Amanteigado, de Quinta do Pomar Wold Cheese Awards

De los 4.786 quesos presentados a los Wold Cheese Awards, que celebraba su 36ª edición, 894 quesos consigueron la medalla de bronce, 694 de plata, 308 de oro y 104, superoros. España logró un total de 654 medallas: 25 superoros, 95 oros, 231 platas y 303 bronces. Dos de ellos pasaron a la final: La Cava Barus García-Baquero, de Lácteas García Baquero (Ciudad Real), y Valleclaro, de Quesos y Besos (Jaén). Precisamente La Cava Barus García-Baquero ocupó el segundo puesto de la clasificación final empatado con otros dos participantes, con un total de 84 puntos, dos menos que el ganador. En el puesto decimosegundo, con 77 puntos, se clasificó el Valleclaro de Quesos y Besos, el otro queso español finalista.

Cada una de las 104 mesas en las que se dividieron los miembros del jurado escogió un superoro que le daba el pase a la semifinal. Una vez que quedaron los mejores, un 'superjurado' compuesto por 14 miembros de distintos países, fue el encargado de decidir el nombre de los 14 quesos pasarían a la final. Cada juez se encargó de seleccionar el que para él era el mejor queso de esa muestra y que defendió en la ronda final tras ser catado por todos los miembros, quienes los puntuaron posteriormente sobre un total de siete puntos. La única representante española de este 'superjurado' fue María Ruth Lozano Rodríguez, técnica de promoción del queso para el Gobierno de las Islas Canarias.

Los 14 mejores quesos del mundo de 2024

1. Queijo de Ovelha Amanteigado, de Quinta do Pomar (Portugal), con 86 puntos.

2. Tea Fondada , de Chascharia Val Müstair (Suiza), con 84 puntos.

3. Alpenhorn Mifroma, de Elsa Group-Mifroma (Suiza), con 84 puntos.

4. La Cava Barus García-Baquero, de Lácteas Garcia Baquero S.A. (España), con 84 puntos.

5. Bayley Hazen Blue, de Cellars at Jasper Hill (EEUU), con 83 puntos.

6. Pecorino Bislacco al Rum y Tabacco, de F.lli Petrucci (Italia), con 82 puntos.

7. Blugins, de La Casearia Carpenedo (Italia), con 82 puntos.

8. Affineur Walo Creamy Lion Cheese, de Thurgau de Walo von Mühlenen (Suiza), con 82 puntos.

9. Passionata, de Biopark (Brasil), con 81 puntos

10. Snertingdal ysteri Godbiten, de Snertingdal ysteri drift AS (Noruega), con 79 puntos.

11. Alte Hexe 9 Monate gereift. Bodensee Käse (Suiza), con 78 puntos.

12. Valleclaro. Quesos y Besos (España), con 77 puntos.

13. Baldauf 1862 Meisterstück Alpkäse. Baldauf Käse (Alemania), con 75 puntos.

14. Tatie. Latteria Moro di Moro Sergio (Italia), con 72 puntos.

