Rodolfo Guzmán | Chef: «En España me di cuenta de que mi cocina debía encontrar un camino propio»

Llegó hace ahora veinte años, como uno de tantos chavales de prácticas que se curten en las cocinas de los grandes, a un país en ... el que la gastronomía explotaba de una manera inédita. «Era la nueva Francia», recuerda. Aprendió técnicas e ideas nuevas, pero sobre todo recuperó la pasión por un oficio que para él «nace de las tripas». Rodolfo Guzmán (Santiago de Chile, 1978) regresa ahora a España convertido en una de las estrellas más influyentes de la cocina latinoamericana para mostrar su restaurante a este país que le cambió la vida. Del 14 de noviembre al 3 de diciembre Boragó -top 6 de cono sur y 38 del mundo según 50Best- se alojará en el hotel madrileño NH Collection Eurobuilding dentro de la iniciativa In Residence, por la que han pasado en ediciones anteriores chefs del calibre de Mauro Colagreco, Ana Ros, Nacho Manzano o Grant Achatz.

Perú, Colombia, Ecuador… ¿Es el momento de que despierte la cocina chilena?

Chile tiene un potencial muy grande. Afortunadamente su economía explotó sin esquilmar la tierra, que permanece muy virgen y ofrece ingredientes únicos en el mundo. Sin embargo hasta hace no mucho en mi país lo mejor era siempre lo que venía de fuera, se prefería un bicho que viaja desde Japón al que ha sido pescado a una hora del restaurante. Cada vez hay más restaurantes con una manera diferente de mirar al territorio, algunos de jóvenes que formaron parte de la familia de Boragó. El confinamiento fue muy estricto en Chile y se paró todo, pero ya se vislumbra que viene una generación aún mejor preparada, en los próximos tres años Santiago va a ser una ciudad muy vibrante en lo gastronómico.

¿Cuánto de la revolución gastronómica española hay en su manera de entender la cocina?

Hace 20 años estaba muy decepcionado de Chile, faltaba entusiasmo en la profesión. Alguien me habló de lo que estaba pasando en España, un momento apasionante en un país en el que además no tenía que superar la barrera del idioma... y empecé a soñar. Me vine en 2003 para hacer una pasantía con Manuel Madrigal, intenté entrar en el Bulli pero fue imposible y surgió la oportunidad de Mugaritz. Pasar por allí ha sido la experiencia más increíble que tuve de joven, empecé a sentir ese runrún en las tripas que no sentía en Chile y me di cuenta de que mi cocina tenía que encontrar un camino propio.

«La economía de Chile explotó sin esquilmar la tierra y conservamos una despensa única»

¿Le costó encontrarlo?

Desde el principio tuvimos claro que no queríamos ser un restaurante de técnica europea, tampoco queríamos ser documentalistas ni un restaurante conceptual, pero teníamos una necesidad inmensa de saber quienes somos, a través de nuestros ingredientes endémicos y con nuestros propios métodos de elaboración. Empezamos a viajar por el país y a contactar con recolectores. Al principio pidiendo favores, hasta que llegó el día en que Boragó explotó y aquello pudo convertirse en una actividad económica para los pueblos nativos. Hoy esos recolectores son parte de la familia del restaurante y tienen el mismo protagonismo que los cocineros en la confección del menú.

¿Qué le trae de vuelta?

Boragó estuvo dormido durante un año y ocho meses por la pandemia, el confinamiento fue muy duro allí abajo, al volver tuve que entrenar un equipo prácticamente nuevo y para nosotros es una experiencia fascinante venir a España, a nutrirnos, a aprender, a conocer la cultura española y a cocinar el otoño de Madrid mezclándolo con la primavera chilena. Evidentemente también es una ocasión para que nos conozca gente que nunca ha tenido la oportunidad de viajar a Chile y que quizá después se decida a hacerlo, eso nos hace mucha ilusión.

Sexto mejor restaurante de Latinoamérica y 38 del mundo según 50 Best, ¿le quita el sueño ganar o perder posiciones?

Aparecer en la lista fue un cambio enorme, Boragó estaba en quiebra y pasamos a estar llenos. Estamos muy agradecidos por la visibilidad nos ha dado a nosotros y a un país tan alejado que nunca había sido un destino gastronómico. Los cocineros como cualquier persona tenemos nuestro ego y a cualquiera le gustaría estar más arriba, pero nos mueven otras cosas, nuestra pasión por cocinar, por descubrir nuestros ingredientes, eso es lo que nos mueve las tripas. Lo externo no lo controlamos. En lo que realmente tenemos control, que es nuestro trabajo diario, es en lo que ponemos nuestras energías.

«No queríamos ser un restaurante de técnica, ni conceptual, sino aprovechar nuestros ingredientes endémicos»

El año pasado fue nombrado el chef más sostenible de América Latina, ¿pesa la responsabilidad?

Nos lo tomamos como un reconocimiento a nuestra forma de pensar y relacionarnos con el territorio. Pero la verdad es que nunca hemos intentado ser deliberadamente sostenibles, nuestro manera de entender la cocina se ha ido desarrollando de forma orgánica, sin querer limitarnos a los productos que tenemos a 50 o a 200 kilómetros, sino explorando los 4.000 kilómetros de largo que tiene Chile. Nuestro es objetivo es entender y valorar esa despensa para que llegue cada vez a más restaurantes.