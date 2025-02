Guillermo Elejabeitia Tenerife Miércoles, 19 de julio 2023, 14:55 | Actualizado 15:03h. Comenta Compartir

«Cuando mi abuelo Jacques Cousteau realizaba sus documentales hace 50 años los océanos eran muy distintos, hoy hemos perdido la mitad de la riqueza natural que él retrató», reconocía Alexandra Cousteau durante la jornada de clausura del V Encuentro de los Mares celebrada este miércoles en el sur de Tenerife. La activista ha aprovechado su intervención para lanzar un mensaje de esperanza, alejado del catastrofismo que entraña la situación actual del medio ambiente. «El mar ha demostrado su capacidad de recuperarse si se toman las medidas adecuadas, mucho del daño causado tiene que ver con cómo nos comemos el océano, si cambiamos eso podemos devolverle la riqueza que conoció mi abuelo».

Cousteau es bien consciente de los riesgos que corremos. Inspirada por la labor del legendario Jacques, ella también ha sabido transmitir esa pasión oceanográfica a su hija de once años, «pero para el momento que ella tenga mi edad podría estar escribiendo el obituario de los océanos» que su bisabuelo filmó. Tras una etapa en la que ha reconocido que fue presa de la desesperanza, Alexandra se ha echado a la espalda una encomiable labor de divulgación de las oportunidades que aún están a nuestro alcance para evitar el fatal desenlace. «Es importante el valor que damos a las palabras para conseguir nuestros objetivos, pasemos de hablar de conservar a regenerar, de sostenibilidad a recuperación», afirma. «No es posible que nuestros hijos estén perdiendo la fe en el futuro, que muchos de ellos no quieran tener descendencia porque considera que en el futuro el mundo no va a ser un lugar en el que merezca la pena vivir».

La vista puesta en 2050

En ese camino de restauración, la gastronomía tiene un papel protagonista. «Gran parte de los males actuales tienen que ver con la manera en la que nos comemos el océano», de ahí que la «complicidad» de cocineros, pescadores, científicos e instituciones demostrada en un foro como el que se ha celebrado estos días en Tenerife resulte tan «emocionante». Un «liderazgo y compromiso» que es vital para dibujar un horizonte distinto a los mensajes apocalípticos que vemos cada día en los medios. «Fijemos la vista el panorama que queremos conseguir para 2050 en lugar de perdernos en las circunstancias actuales».

En su caso, el objetivo es que «para cuando mi hija quiera dedicarse a lo que yo hago, luchar por la salvación de los océanos, no tenga que hacerlo porque ya habremos hecho gran parte del trabajo». Que pueda dedicarse a «recuperar el espíritu de mi abuelo», que consistía en «descubrir, explorar, maravillarse» por esa biodiversidad que hoy se ve amenazada. «Yo no puedo hacer lo mismo que hizo mi abuelo, ojalá ella si». Recordó que el éxito de Jacques Cousteau se fraguó por la confluencia de su «pasión por la oceanografía», el nacimiento de una «televisión ávida de contenidos» y el desarrollo del submarinismo: «Él aprovechó su golpe de suerte en la vida, hagamos nosotros lo mismo».