Una cumbre gastronómica regada con vino

Explorar la relación de los cocineros con los vinos naturales, abrir miras en torno al maridaje con chocolates, o con trufas, aprender a distinguir la personalidad de pueblos cercanos en función del carácter de sus vinos, o conocer algo más de regiones vinícolas ignotas como La Raya, son algunas de las propuestas que trae la segunda edición de Madrid Fusión The Wine Edition, que se celebrará en el pabellón 14 de Ifema del 28 al 30 de marzo. La cumbre culinaria más influyente del mundo vuelve a maridarse con un congreso específico dedicado al vino, en su afán por hacer de la cita madrileña, no solo un evento para cocineros, sino para todos los que de una u otra manera tienen en la gastronomía su forma de vida.

El cartel que ha presentado esta semana la organización incluye nombres de muchos quilates en el sector. Bodegueros del calibre de Peter Sisseck, artífice de Pingus, uno de los caldos más cotizados del país; María José López de Heredia, alma de la prestigiosa Viña Tondonia; Andreas Kubach MW, cabeza pensante de Península Wines; o Almudena Alberca MW, enóloga principal del grupo Entrecanales Domeq e Hijos. Sumilleres de restaurantes estelares como James Spreadbury, de Noma, José Antonio Navarrete, de Quique Dacosta, Mohamed Benabdallah, de Etxebarri, Santiago Lastra y Anthony Gopal, del londinense Kol, o Albert Raurich y Tamae Imachi del barcelonés Dos Palillos, por citar solo algunos. También expertos tan influyentes como Sarah Jane Evans MW o Pedro Ballesteros MW, figuran en un programa con instructivas ponencias y elocuentes mesas redondas, pero sobre todo con muchas experiencias.

Caldos excelentes por menos de 10 euros

Un 90% de las actividades programadas son catas magistrales o encuentros con productores, una oportunidad de oro para hacer contactos, cerrar negocios o enriquecer cartas de vinos. En la agenda cabe una degustación de vinos excelentes por debajo de 10 euros conducida por Santiago Rivas (Colectivo Decantado), una aproximación al nuevo Jerez de la mano de Peter Sisseck, Willy Pérez, Armando Guerra y Ramiro Ibáñez, o una inédita cata ciega de vinos de pueblo dirigida por Andreas Kubach MW.

Hay más. Un encuentro entre los llamados 'recuperadores de montes' como Telmo Rodríguez, Fernando Mora MW, Ricard Rofes (Valldencomte), Roberto Santana y Alfonso Torrente (Envínate), o una reveladora mirada a la revolución silenciosa que vive Rioja de la mano del periodista y escritor Alberto Gil, que contará con la presencia de Berta Valgañón (Premium, Cuzcurrita), Miguel Eguiluz (Cupani, San Vicente) y Carlos Mazo (Vinos en Voz Baja, Aldeanueva de Ebro).

Innovacion en la sala

Ese esfuerzo por convertir The Wine Edition en un evento de experiencias le llevan a ser el congreso del ramo con más catas presenciales. A ellas hay que sumar los llamados 'Vinomios', unas degustaciones maridadas que el año pasado causaron sensación a la hora de comer. El menú de este año es para hacerse la boca agua. El lunes 28, carne de Discarlux y jamón Joselito maridadas por el sumiller del vizcaíno Etxebarri (top 3 del mundo). El martes, trufa de Javier Acedo (Trufas Alonso) y la selección de vinos de Raúl Igual, del restaurante Yaín. Y de postre, las creaciones de Albert Adrià, Jordi Butrón y Fátima Gismero maridadas por Ferran Centelles.

Pero además el congreso servirá como espacio de debate y reflexión, con ponencias y debates en torno a temas de actualidad. De innovación en la sala y en la bodega de los restaurantes hablarán los sumilleres de Noma, Quique Dacosta y El Bulli, moderados por Pau Arenós. Sobre vinos naturales en la cocina, Rafa Peña, de Gresca, Dani Ochoa, de Montia y Santiago Lasta, de Kol, conducidos por el periodista Matt Goulding. Y sobre modelos alternativos de taberna, los responsables de la pontevedresa A Curva, la granadina La Tana o la madrileña La Caníbal.

Un consejo de maestros

Algún profano se preguntará qué significan las siglas MW tras muchos de los nombres citados. Distinguen a los que han alcanzado la categoría de Master of Wine, tras someterse a los exámenes más rigurosos del sector. Solo hay cuatro en España y todos forman parte del consejo asesor que ha diseñado el programa de este segundo Madrid Fusión The Wine Edition. Un órgano en el que también están sumilleres y periodistas de trayectoria reconocida, representantes del ICEX, de la entidad de promoción exterior Wines from Spain y de Vocento Gastronomía.

Premios al talento joven y a la bodega más sostenible El congreso especializado Madrid Fusión The Wine Edition servirá también para distinguir la labor de los profesionales que marcan la pauta en el sector. Por un lado el Premio Juli Soler al Talento y Futuro del Vino -equiparable al de Cocinero Revelación- distinguirá a 10 jovenes con proyección en diferentes campos del sector. El año pasado se lo llevaron gente como la sumiller de Aponiente, Lucía Fuentes, Roc Gramona, Juanma Martín de bodegas Rico Nuevo o Paula Menéndez y Virginia García, asesoras de vino y sala bajo la firma In Wine Veritas. Además el proyecto que haya destacado por su esfuerzos para cuidar el medio ambiente recibirá el Premio Tierra de Sabor a la bodega más sostenible

