«La cocina no es una carrera de atletismo, un ranking no determina lo que vales»

Se enamoró de la cocina ayudando a su madre en reuniones familiares -«desde pequeña la asocié a momentos felices con los seres queridos»- y aunque ... estudió filología inglesa «porque quería pasar por la universidad», Elena Reygadas nunca llegó a quitarse el delantal. Preparando el catering para un rodaje de su hermano, el cineasta Carlos Reygadas, se dio cuenta de que en los fogones estaba su futuro. Hoy dirige un equipo de 300 personas y una constelación de restaurantes entre las que están algunas de las referencias más interesantes de la nueva cocina mexicana, como Rosetta, Lardo o Bella Aurora. A dos días de que se presente en Valencia una nueva edición de la lista 50 Best de los mejores restaurantes del mundo, hablamos con la ganadora del premio a la mejor cocinera de 2023.

«Cocinar es un arte colectivo», dijo al agradecer el premio ¿por qué entonces hay tanto personalismo en la profesión?

Creo que en el mundo en general hay una fascinación por la autoría, por la persona, por lo individual, no es algo exclusivo de la gastronomía. Me gustaría que eso se desdibujara, sería bueno entender que nunca estamos solos, hagamos lo que hagamos, y mucho menos en la cocina. La nuestra es de las disciplinas más comunitarias que hay, pues sin productores, proveedores, equipo, no podríamos salir adelante.

Mejor chef femenina del mundo, ¿la polémica sobre si el premio es pertinente está ya superada?

Ojalá deje de ser necesario algún día, pero la realidad es que aunque la cocina es un espacio de mujeres, en el ámbito profesional sigue habiendo un salto enorme. Somos muchas trabajando en el sector pero no se logran alcanzar posiciones de liderazgo. Si este premio puede ser inspirador para ellas, bienvenido sea. Además hemos puesto en marcha una beca para tratar de impulsar y fortalecer el liderazgo de las mujeres mexicanas en la gastronomía.

¿Le quita el sueño subir o bajar en las listas?

Siempre he tenido claro que la cocina es muy subjetiva y los rankings no determinan lo que cada quien vale. La gastronomía no puede ser como una carrera de atletismo, donde está claro quien es el primero, el segundo o el tercero. Las listas suben y bajan y dependen de miles de cosas, pero cada uno tiene que tener su propia escala de cómo nos sentimos o qué estamos haciendo con nuestra vida. Me considero una persona perfeccionista, exigente consigo misma, disciplinada. Pero trato de no compararme con los demás, sino verme desde dentro. Por supuesto que ayuda muchísimo estar en la lista 50Best, no te lo puedo negar, pero trato de no tomármelo muy a pecho.

¿Cual es su idea del éxito?

Para mi lo mas valioso es lo que sucede cada noche, cómo se siente la gente que nos visita, con qué se queda, los comentarios que nos hacen, cómo perciben nuestro trabajo... Ese día a día, que en los restaurantes es un pulso continuo, es para mi el éxito mas profundo. Y no solo hablo de los clientes, cuando el equipo se siente animoso, con ganas, con buena energía, eso también es un éxito.

Gobierna un equipo de más de 300 personas, ¿cómo consigue que vayan contentas a trabajar cada día?

Es importante liderar con el ejemplo, mantenernos activos y tratar de contagiar la pasión por este oficio que significa dedicar la vida a la hospitalidad. También hay que encontrar momentos para escuchar, aunque seamos muchos, porque cada uno tiene sus realidades. Más que autoridad lo que yo quiero establecer son liderazgos, guías, ambientes de trabajo sanos, en los que por supuesto tiene que haber disciplina y rigor, pero se puede hacer sin esa idea del terror, de la amenaza o los gritos.

¿En que momento está la cocina mexicana en el mundo?

Hay un interés mayor que nunca no solo por los restaurantes, sino por las técnicas y los ingredientes autóctonos. Somos ya un par de generaciones de cocineros que valoramos mucho la gastronomía mexicana y estamos muy orgullosos de ella, pero también hemos perdido el miedo a romper con esa tradición, siempre desde el respeto, y eso ha generado un momento gastronómico muy vital, muy dinámico, en el que el pasado y el presente se dan la mano. Creo que eso es lo que está dirigiendo la atención del mundo hacia México.

Empezó haciendo cocina italiana ¿cree que le costó más ganarse el prestigio?

Los primeros años, cuando hacia cocina italiana, aunque tenia mucha gente, no venían tantos clientes de fuera. Un extranjero no quería venir a México a comer comida italiana. Pero poco a poco fui encontrando una voz propia e integrando los ingredientes y las recetas mexicanas. Hoy se valora mucho lo local, lo único, lo particular de cada región y esa vuelta a las raíces atrajo a mucha gente de fuera. Sin embargo yo no quiero perder a esos clientes que vienen cada semana desde hace años por eso trato de contener los precios y dejar algunas reservas sin cubrir, no quiero que la fama expulse de mi restaurante a quienes me han ayudado a llegar hasta aquí.

Sus negocios no siguen la pauta de la alta cocina internacional, ¿se puede tocar la cima sin servir un menú degustación a 300 euros?

Valoro mucho la alta cocina pero nunca ha sido el tipo del restaurante que quería tener. Me preguntan constantemente si por fin voy a empezar a servir menú degustación, pero siento que ese tipo de restauración te condiciona de muchas maneras y se genera un ambiente elitista que yo quería evitar. Un restaurante tiene que ser un lugar de convivencia y de disfrute, que se adapte al momento en el que estás. Rosetta es un espacio donde se mezcla gente joven con gente mayor, familias, locales, extranjeros, clientes de toda la vida y otros que llega por primera vez, el que viene a comer una ensalada o un postre y la que prueba 10 platos. Valoro mucho esa flexibilidad, porque a veces encuentro los restaurantes de alta cocina demasiado rígidos.