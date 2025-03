Chefs for Children regresa al hotel Los Monteros de Marbella de la mano de 37 cocineros con estrella El evento solidario que promociona la alimentación saludable destinará su recaudación de este año a Down España

Después de cinco año y cuatro ediciones (una menos por el parón obligado de la pandemia), Chefs for Children recupera su fecha habitual, la primavera, para volver a llenar el hotel marbellí de Los Monteros con las risas de los niños mientras aprenden a comer de manera saludable. En total, 150 menores de siete colegios de la ciudad y de la asociación Down España cocinarán con 37 cocineros con estrella Michelín.

Mario Cachinero, de Skina; Mauricio Giovanini, de Messina; José Carlos García, de José Carlos García Restaurante; Fernando Villasclaras, de El Lago; y Sebastián Conejo, chef ejecutivo del Hotel Los Monteros, han presentado el proyecto solidario en el Hospital Real de la Misericordia, junto a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y María Francisca Caracuel, en representación de la Diputación de Málaga, así como el director de Los Monteros, Fernando Al-Farkh.

Por la mañana tendrá lugar la jornada de cocina con los niños en los que los menores prepararán platos saludables siguiendo las instrucciones los 37 reputados cocineros para hacer realidad el lema de Chefs for Children: Comer sano es divertido. Pilar Candil, la directora del proyecto ha destacado que cada año «está creciendo tanto en número de cocineros como en centros educativos». Estos últimos participan en un concurso de dibujo previo mediante el que se seleccionan los centros que acudirán al taller de cocina matutino. En esta cuarta edición acudirán alumnos de Hermanos Gil Muñiz, Nuestra Señora del Carmen, Valdeolletas, Platero, Xarblanca, Miguel de Cervantes y Francisco Echamendi.

Ya por la noche será el turno de la cena de gala solidaria que será presentada por el actor y humorista Salva Reina. La cena comenzará con un cóctel de bienvenida y el photocall, y finalizará con una actuación musical y barra libre. El menú degustación, de ocho pases, está elaborado por los estrella Michelin de Málaga, más un plato icónico de Martín Berasategui. Y los 37 cocineros participantes compartirán mesa con los invitados, entre los que se sorteará una experiencia gastronómica en su restaurante.

Las las entradas para la gala ya se pueden adquirir en la página web de Chefs for Children y la recaudación de este año irá destinado al proyecto Play Down de la asociación Down España, concretamente al que se pondrá en marcha den Málaga. Así lo ha detallado Francisco Muñoz, miembro de la Junta Directiva. «Va encaminado a un proyecto de logopedia que se basa en el juego porque hablamos de niños de entre cuatro y ocho años», ha detallado. La asociación cuenta en Málaga con unos 170 usuarios y se beneficiaran de esta iniciativa en torno a una veintena de menores de esa franja de edad. Además, se completará con la atención educativa, consistente en suplir parte de los déficits que tiene la educación para atender a los niños con síndrome de Down tanto en la educación primaria como en la educación secundaria, alcanzando a más niños. «Como sabemos que la escuela tiene sus limitaciones, nosotros prestamos nuestro apoyo de manera desinteresada para facilitar la tarea a los profesores», ha detallado Francisco Muñoz.

Los cocineros malagueños, responsables una vez más del menú de la cena de gala ha explicado lo que para ellos supone participar en esta experiencia, «la mejor pagada que he tenido hasta ahora en el trabajo», ha asegurado José Carlos García. «Aportar a una buena causa es una maravilla», ha comentado Mario Cachinero, de Skina, que destacaba la importancia de favorecer que a través de la cocina salga el lado más humano. Mauricio Giovanini, de Messina, ha destacado la «ilusión» con la que llegan los niños a vivir esta experiencia mientras que para Fernando Villasclaras, de El Lago, tiene una especial relevancia ya que la causa a la que irá destinada la recaudación, las personas con síndrome de Down, «me toca de cerca».

En definitiva, una cita que, tal como ha referido la alcaldesa, Ángeles Muñoz, «se ha convertido en una cita ineludible en Marbella, una ciudad que puede garantizar éxitos como este». «Nuestro ámbito culinario es uno de los grandes atractivos de nuestra localidad, a lo que hay que sumar el apoyo constante a los colectivos más vulnerables», ha referido al poner en valor la labor de la organización del evento y la colaboración de los cocineros.