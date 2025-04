«Se abre la puerta a la 'demonización' del vino»

pío garcía | alberto gil Domingo, 23 de enero 2022, 00:07 Comenta Compartir

«Estamos preocupados porque, si bien el informe de lucha contra el cáncer del Parlamento Europeo no hace referencia expresa al consumo de vino, se ha simplificado tanto, con un único estudio científico publicado en 'The Lancet' en 2018 como base, que convierte una falsedad en una supuesta certeza que vincula la posibilidad de contraer cáncer por consumir una sola gota de vino». José Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino (FEV), advierte de que el informe del Comité Especial para Combatir el Cáncer (BECA) puede sentar un peligroso precedente: «Seguimos en contacto con los eurodiputados, tanto en España, como en Francia, Italia o Portugal para que, a través de enmiendas, se modifique y confiamos en su apoyo porque otros países del norte no tienen la misma sensibilidad».

La inclusión del vino, por su contenido alcohólico, en directivas o normativas restrictivas promovidas por autoridades sanitarias europeas o de determinados países la Unión no es un fenómeno nuevo: «Asumimos que el vino no es para menores, las restricciones publicitarias o los etiquetados que avisan del riesgo de consumo para mujeres embarazadas, que ya nos exigen determinados países, porque es una realidad, pero negamos la mayor en cuanto a que exista una relación directa causal entre el consumo moderado de vino en el marco de una dieta equilibrada como la mediterránea y el cáncer». En este sentido, Benítez destaca que en 2014 la Association Cancer Research señaló hasta siete causas probables más plausibles para desarrollar cáncer como el tabaco, la obesidad, la existencia de otras enfermedades, los factores genéticos, la inactividad, la dieta o las exposiciones laborales: «El alcohol estaría en octavo lugar y, a pesar de todo, el estudio científico de 'The Lancet' en el que se basa el Parlamento Europeo concluye que, en cualquier cantidad, causa cáncer, lo que carece de cualquier rigor».

El director general de la FEV señala que «asumir ese informe abre la puerta a la 'demonización' del vino y, de hecho, la Comisión Europea ya está trabajando con un borrador que recomienda excluir a las carnes rojas y al vino de la lista de productos susceptibles de promoción, mientras que Irlanda tiene pendiente un reglamento para concretar un etiquetado similar al tabaco y que bien podría apoyarse en este informe». «Nos jugamos mucho», advierte Benítez.