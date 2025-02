Una fotografía creada por IA gana un prestigioso concurso y desata la polémica

El artista berlinés Boris Eldagsen ha conseguido desatar una animada polémica sobre la inteligencia artificial en la creación de imágenes fotográficas tras adjudicarse el prestigioso ... galardón de los Sony World Photography Awards (SWPA) y rechazar el premio tras reconocer que su obra era una provocación creada con ayuda de un algoritmo. Eldagsen había presentado al concurso en la categoría 'Creative' su fotografía 'Pseudomnesia: The Electrician' de su ciclo 'Pseudomnesia', un retrato de dos mujeres de dos generaciones que posan una detrás de la otra, la mayor escondiéndose tras la más joven, realizado como si fuera una imagen antigua.

«mágenes creadas con la ayuda de inteligencia artificial y fotografías no deben competir entre sí en un premio como este», argumentó el fotógrafo alemán para explicar su rechazo del premio y denunciar la falta de control por parte del jurado de los SWPA. Estos premios figuran entre los más conocidos y prestigiosos del sector y las fotografías de los galardonados son expuestas posteriormente en muestras que realizan una gira mundial. Sin embargo y al contrario que el periodístico World Press Photo Award, la convocatoria de Sony carece de reglas claras en lo que se refiere al procesamiento de las imágenes, una circunstancia que aprovechó Eldagsen para 'colar' su foto trucada con inteligencia artificial.

El artista berlinés es uno de los mayores expertos en la aplicación de inteligencia artificial en la fotografía. El pasado mes de marzo presentó en la Kommunalen Galerie de la capital alemana su exposición 'The Posthuman Condition' en la que demostraba lo que es capaz de generarse con la ayuda de inteligencia artificial en el mundo de la fotografía. Eldagsen ha reconocido que su participación en los premios SWPA era una examen para comprobar si los responsables de unos galardones tan prestigiosos se dejaban engañar con una fotografía que no tenía origen humano. «Concursé como un caradura para averiguar si los concursos están preparados para la llegada de la inteligencia artificial. No lo están», señaló Eldagsen.

Tras renunciar al premio el pasado 13 de abril, los SWPA retiraron su foto de la exposición en Londres y de la página web que presenta las imágenes galardonadas. La provocación de Eldagsen ha dado lugar a una animada discusión sobre la inteligencia artificial en el mundo fotográfico alemán en la que participan desde la Sociedad Alemana de Fotografía (DGPh) o la Academia Alemana de Fotografía (DFA), hasta el Consejo Fotográfico Alemán. La DFA ha publicado incluso un comunicado en el que exige, entre otras cosas, la «defensa de la veracidad documental» y una participación justa de los artistas en los beneficios que generen fotografías creadas con la ayuda de inteligencia artificial cuando sus fotos son utilizadas para entrenar a los algoritmos.