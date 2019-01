Filosofía, una disciplina que prepara la mente Es una pena que no se quiera poner el nombre deImmanuel Kant, un filósofo muy valorado y reconocido,en algún lugar de Kaliningrado, la ciudad en la que nació GUADALUPE MUÑOZ ÁLVAREZ ACADÉMICA CORRESPONDIENTE DE LA REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN Domingo, 6 enero 2019, 00:26

Hemos sabido que los ciudadanos de Kaliningrado han rechazado la propuesta de designar con el nombre de Immanuel Kant un lugar emblemático de la ciudad en la que siempre vivió. Es una injusticia histórica y una decisión poco inteligente. Sería un gran prestigio para un lugar tan conocido precisamente porque en él nació el gran filósofo.

Se ha contado no hace mucho con cruel sarcasmo que preguntaron a un alto mandatario hispanoamericano qué libro estaba leyendo y contestó que las obras completas de Sócrates, un filósofo que no escribió nada, su obra se transmitió oralmente. No hay que extrañarse de la falta de cultura. Muy cerca tenemos una prueba. No hace mucho tiempo, algunos profesores con relevantes cargos políticos no pudieron recordar ni siquiera una obra del gran pensador alemán. No hay disciplina que prepare mejor la mente que la Filosofía, cuya palabra quiere decir amor a la sabiduría. Es grave que lo ignoren, especialmente aquellos que imparten conocimientos.

Kant nació en Könisgberg, ciudad de la Prusia Oriental –en el año 1958 pasó a llamarse Kaliningrado–. El pueblo le recuerda con devoción, destacando su entrega al pensamiento y también su carácter metódico. Cruzaba la plaza puntualmente cuando el reloj daba las doce del mediodía. Solo faltó en una ocasión a la cita y la ciudad pensó que había muerto. Al parecer le absorbió el estudio de un filósofo que acababa de conocer y perdió la noción del tiempo. Actualmente la Universidad local lleva su nombre.

Después de dar clases particulares, obtuvo la cátedra de Lógica y Metafísica de su ciudad natal. Con su obra más divulgada, 'Critica de la razón pura', se propuso determinar las condiciones en las que es posible el conocimiento y cuáles son sus límites. Consideraba que no podemos conocer las cosas como se nos presentan sino como las apreciamos después de la experiencia sensible. Los humanos son seres morales que tienen la necesidad de obedecer a una suprema ley moral que llamó imperativo categórico.

Su tesis sobre la paz perpetua se plasmó en un magnífico ensayo. Pensaba que era posible alcanzar una paz general y perpetua para la humanidad y el uso de la razón práctica, la única forma de lograr una convivencia pacífica ideal, que podía conseguirse mediante una Federación libre de Estados que pudieran conciliar la soberanía y la paz. Mantuvo un proyecto de paz definitiva. Sin duda una visión amplia, cosmopolita, de la justicia.

El pensamiento de este filósofo se ha estudiado con gran interés en todas las historias de la Filosofía del mundo y naturalmente, en nuestro país. Escribió también una excelente obra 'Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime'. Se han publicado varias ediciones de este pequeño tratado en el que se analizan problemas concretos sobre moral, psicología, caracteres individuales y generales. Sin duda constituye una apreciada y amena lectura. En su opinión el sentimiento humano puede apreciarse desde dos vertientes: lo sublime y lo bello y con esta dualidad sistemática, va calificando las diversas situaciones a las que asigna un calificativo. Lo sublime conmueve, lo bello encanta. La inteligencia es sublime, el ingenio, bello. La cortesía y la amabilidad son bellas. A su juicio las cualidades sublimes engendran respeto, las bellas, amor.

En fin, un filósofo muy valorado y reconocido. Es una pena que no se quiera poner su nombre en algún lugar de la ciudad en la que nació. Se ha expuesto, con gran error, que escribió libros «ininteligibles, que nadie ha leído ni leerá». Es triste igualmente que, como se ha expuesto, algunos profesores precisamente licenciados en Ciencias Políticas y con cargos de responsabilidad no sepan citar o no recuerden ni una sola obra de este eminente pensador, que se analizaba extensamente en la asignatura de filosofía en los cursos del bachillerato español. Parece que se va a cambiarse el criterio e incluir esa disciplina, la filosofía, en el bachillerato de hoy, tan importante para preparar la mente. Esperemos que así sea.