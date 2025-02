El feminismo en verso de una 'beat'

De la estirpe de la Generación Beat, la poeta Anne Waldman (Nueva Jersey, 1945) fundó en los setenta la Escuela Jack Kerouac de Poesía Incorpórea en la Universidad de Naropa (Colorado), junto a su amigo Allen Ginsberg. «Me pregunto cómo responderían Allen Ginsberg y William ... Burroughs a los problemas actuales que están en todas partes», dice Waldman. «Allen probablemente querría visitar Ucrania y al presidente Zelenski. También estaría enfermo por el sufrimiento en Palestina. Mientras que Burroughs se quejaría del fascismo y del control mental de las redes sociales».

Esta activista feminista y autora de unos 60 libros, como 'Fast Speaking Woman', acaba de publicar en España la antología 'Para ser estrella a medianoche', con la editorial Arrebato, «un libro con su propia lógica, reconstruido desde una variedad de lugares y tiempos». Para otoño prepara recitales en varias ciudades, como Barcelona, Pamplona, Granada, Vigo y Madrid. Con residencia entre Nueva York y Colorado, practica el budismo tibetano y realiza performances de poesía y música.

Domingo

21:30 horas. Salgo a buscar el eclipse que llaman Luna de Sangre. Está demasiado nublado para ver su magia pero puedo sentirla. ¡Espero que sea un buen augurio para la humanidad! Que la Luna regrese.

Lunes

10:15 horas. A menudo trabajo gran parte de la noche, por lo que varía la hora en que me despierto. Me gusta levantarme temprano en la primavera de la ciudad de Nueva York. Cruzo la calle y me tomo un buen café. Suelo desayunar pan pita, yogour labneh y arándanos. Observo a un pájaro cantando en los cables de la ciudad y en la azotea. Hay incluso algunas gaviotas en estos días.

12:40 horas. Leo algo que escribí en medio de la noche. ¿Quizás era el fragmento de un sueño?

17:30 horas. Me conecto por videoconferencia con mi nieta Korita, que vive en México. En el equinoccio de primavera cumplió dos años. Hago que me muestre el libro 'Dónde están los monstruos', que solemos ver juntas.

23:10 horas. Leo un libro sobre el budismo en Rusia. También estoy leyendo 'Universal Tonality' (Tonalidad universal), una biografía del gigante del jazz William Parker, escrita por Cisco Bradley. También tengo a la mano los libros Clarice Lispector, y las poesías de Inger Christensen, Nate Mackey y César Moro.

Martes

10:50 horas. Quedo con Laurie Anderson (cantante y artista) para reunirnos la próxima semana. He visto a algunos amigos últimamente pero soy todavía cautelosa con el covid. No suelo organizar mis días. Hago lo que va surgiendo, según la necesidad de cada proyecto.

15:00 horas. Leo un correo electrónico de mi editor en España, Pep Olona. Nos comunicamos bien, y a menudo, por esta vía. Trabajamos juntos en la edición de la antología 'Para ser estrella a medianoche'. Fui muy respetuosa con su selección, aunque le hice algunas sugerencias. Él quería que escribiera sobre las personas de mi vida, como John Cage, John Giorno, Diane di Prima o Amiri Baraka, para que esos textos fluyeran junto a los poemas y mostraran de dónde surge mi inspiración, qué poetas he amado y con quién he trabajado.

20:00 horas. Continúo con la elaboración del Programa de Escritura de Verano de la Escuela Jack Kerouac, donde también me dedico a la preservación del enorme archivo de audio que tenemos.

Miércoles

9:10 horas. Necesito meditar, hacer algunos retiros solitarios pronto. Pero el mundo hiperactivo me llama. El tiempo es una de las cosas más preciadas a mi edad. La mirada del dharma, como llamo a la meditación, me hace sentir enérgica, quizás más generosa. Giramos en una rueda de carne hasta desaparecer, pero antes quiero dejar rastros de imaginación por todas partes.

11:25 horas. He coeditado un libro con piezas de Ginsberg y Burroughs, que se titula 'New Weathers: Poetics from the Naropa Archive'. ¡Ellos dos avalaban la conciencia, el lenguaje renovado, la imaginación! Esta obra ayuda a traer de vuelta su pensamiento y su conciencia, que aún son relevantes en este mundo.

18:00 horas. Colaboro con mi sobrino Devin Brahja Waldman (músico y saxofonista, que ha grabado álbumes como 'Plutonian Ode' y 'Not One Real MF'). Siempre hacemos cosas juntos. Mi familia es muy importante en mi obra de los últimos años y juntos hacemos el proyecto 'Fast Speaking Music' (de 'spoken word' y vídeo-poesía, con la colaboración de otros músicos y artistas).

22:30 horas. Veo las noticias. Suelo hacerlo tarde en la noche. Por supuesto, me indigna la situación de Palestina, la guerra con Rusia, los tiroteos masivos, la pobreza, las personas sin hogar, el problema del aborto en Estados Unidos, el cambio climático. Es una época oscura y resulta difícil encontrar alivio cósmico.

2:00 horas. ¡Ya no puedo trabajar ni pensar!

7:35 horas. Hoy prefiero el te negro. Recuerdo cuando Allen y yo meditábamos temprano en la mañana, en Naropa (Colorado, Estados Unidos). Él a veces desayunaba huevos y pescado, e inmediatamente leía las noticias. Ahora seguramente conspiraríamos para salvar el mundo.

18:00 horas. Me conecto con la cineasta egipcia Safaa Fathy, que actualmente se encuentra en Córdoba (España), y con la escritora Ghazal Mosadeq, que está en Londres. Juntas buscamos cómo hacer lugares más seguros a través de la poesía, la traducción, el cine, la música y el espíritu de cuerpo.

Viernes

12:30 horas. Voy a un local de comida marroquí con la poeta Alice Notley. Me gustan los restaurantes locales, como los asiáticos del Chinatown o los del medio oeste. ¡Pero necesitamos más tapas! A veces sólo compro la comida y me siento en un parque.

20:20 horas. Grabo unas partes de mi nuevo proyecto 'The AI Angel', con la escritora musical Janice Lowe.

Sábado

17:40 horas. Preparo los detalles de mi gira española. Leeré del nuevo libro de Arrebato e invitaré algunos músicos al escenario. No estoy segura de que mi familia pueda viajar conmigo esta vez. Cuando empezamos, los chicos eran jóvenes y nos sentíamos cercanos al free jazz. Mi sobrino comenzó conmigo con 12 años y era un adolescente cuando tocamos para el 60 cumpleaños de Bob Dylan en el Town Hall.