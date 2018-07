Pedro Casablanc: «Existen personas inteligentes fuera de la sociedad por incómodas» Pedro Casablanc en la sede del Festival de Mérida. :: Brígido El célebre actor regresa a Mérida para dar vida a Filoctetes en la obra de Sófocles que se representa esta semana en el Festival de Teatro BEATRIZ BRAVO MÉRIDA. Sábado, 28 julio 2018, 13:18

Pedro Casablanc actúa por segunda vez en el Teatro Romano y lo hace con una tragedia que espera que despierte conciencias. Se identifica con su personaje porque él también es muy inconformista y rebelde, como el Filoctetes de Sófocles.

-¿Cómo describe al personaje que representa y que da nombre a esta obra?

-Filoctetes es un tipo que no está de acuerdo con cómo se hacen las cosas a el ámbito de la política. No olvidemos que la tragedia está ambientada en la guerra de Troya, y él está quitado de en medio, apartado del objetivo de los más ambiciosos. Todo por un accidente, porque tiene una herida en el pie. Todo eso son metáforas que el autor, Sófocles, utiliza de manera muy sabia: un tipo al que le mordió una serpiente y por eso está exiliado, descartado de la misión.

-Sin embargo, Ulises manda ir a buscarlo.

-Es el tipo más necesario para la misión, tiene el arco de Hércules. Pero todos se dan cuenta muy tarde y él decide no volver.

-¿Y cómo cree el actor que da vida a Filoctetes que se hacen las cosas ahora?

-Mal siempre. Por eso también me identifico mucho con el personaje. Soy muy inconformista, muy rebelde en ese sentido. Pero tengo miedo de denunciar porque vivimos en una sociedad muy represora, cada vez más, desgraciadamente. Y yo vivo con miedo. Tengo un trabajo muy poco estable y si dices lo que piensas te meten en una isla para que desaparezcas.

-¿Cómo ha ido la experiencia con este personaje desterrado?

-Para mí es un personaje nuevo. Es muy bonito el hecho de ser un tipo salvaje prácticamente. Un náufrago que ha vivido diez años solo y que ha ido comiendo lo que ha podido porque gracias al arco que tenía podía cazar.

-¿Cuál podría ser el arco de Hércules en esta sociedad?

-Sería alguien que tuviera la fórmula para acabar con la miseria en el mundo, con el hambre, con el cáncer... Yo creo que existen personas muy inteligentes que están fuera de la sociedad porque son incómodas. Y en el momento en el que la sociedad o los que mandan los necesiten, irían a por ellos.

-¿Qué lugar ocupa Mérida en su trayectoria profesional?

-El Festival tiene mucha repercusión nacional. Está muy bien estar aquí como actor y como protagonista de una función. La otra vez que vine a hacer Edipo tenía un papel importante que es Creonte y tengo la foto arriba del todo, con la banderola. Sobre todo es la ilusión de poder actuar aquí y un paso más en una carrera ya bastante larga de teatro. Es un privilegio para los actores, deberíais probarlo los que no os dedicáis a esto. Poneros ahí y pegar cuatro gritos.

-¿Qué es lo mejor de hacer teatro?

-Como actor de cine o de televisión tú te puedes ver como lo has hecho. Pero en el teatro no porque estás actuando en directo, salvo que te hayan grabado mientras interpretabas. Pero en un montaje teatral, en el mismo momento en el que estás actuando estás recibiendo tu sonoridad. Notas cómo vuelve tu propia voz o como se oye. Y recibes también la energía del público que está ahí, y que cuanto más personas hay más impresionante es.

-También permite el teatro superar una actuación con la siguiente representación.

-Eso es lo bueno del teatro. Cuando haces una obra no siempre sales contento de cómo has estado ese día. Desafortunadamente esta gira de este verano es muy cortita. Tenemos nueve funciones, ojalá tuviéramos muchas más, pero yo espero dar el do de pecho incluso ya en la primera representación. Pero siempre vas mejorando, cada día vas encontrando nuevas maneras de afrontar el personaje que haces y el trabajo.

-Pepe Viyuela ha recalcado su admiración por usted como actor, ¿es recíproco?

-Sí, claro. Yo creo que es la tercera vez que trabajo con Pepe Viyuela en teatro. Admiro de él su valentía y su capacidad de meterse en todo tipo de proyectos, su solidaridad con las causas humanitarias y su bondad. Recuerdo que la primera vez que trabajamos juntos su hijo Samuel era muy pequeñito y estaba en el camerino. Pero yo no solo lo admiro, le tengo un afecto enorme, lo quiero muchísimo a él y a su familia. La obra anterior que he estado haciendo ha sido con Samuel, éramos Samuel y yo mano a mano en el escenario.

-Me gustaría tenerlo siempre cerca en una función de teatro, no me importaría.

En la piel de Bárcenas

-Un papel que imagino le habrá marcado podría ser el de Bárcenas en una obra de teatro que se convirtió en película gracias al 'crowdfunding'.

-La obra fue antes, en teatro de barrio, donde se contaba la situación política que estábamos viviendo en ese momento en España. La corrupción que ha acabado con el Partido Popular de alguna manera y ha acabado con el partido en el Gobierno. Y a la hora de hacer un crowdfunding para hacer la película tuvimos ayuda de muchísima gente para poder llevar a cabo el proyecto a la que estoy muy agradecido.

-¿Qué le aportó ese personaje?

-Para mí ha sido un papel muy importante en mi vida. Ha supuesto dar un salto a hacer mejores papeles en cine y en televisión. Porque este fue el primer gran protagonista que hice en televisión y la primera vez que estuve nominado a un Goya.

-En Filoctetes la mujer tiene un papel especial. ¿Cuál debe ocupar en la vida real?

-Acabo de leer el libro de Carmen Martín Gaite que se llama 'Usos amorosos de la posguerra española' y lo aconsejo a todo el mundo que lo lea. Habla de la situación tan terrorífica que ha tenido la mujer en la sociedad española y en el mundo. Pero la sociedad española todavía vive con un poquito de retranca con esa Guerra Civil que tanto daño nos hizo. La república tenía aspiraciones de que la mujer llegara a puestos de poder, llegará a votar. y a partir de la Guerra Civil todo eso se vino abajo. Como tantas otras cosas, como la generación del 98, Lorca, Machado, Valle-Inclán. Yo creo que es el momento de que la mujer ocupe ya su lugar. Debe tener la igualdad que merece y acabar con el patriarcado y con el machismo.

-¿Qué opinión le merece que esto no sea así?

-Me parece que es una situación sobre todo injusta que no sea así. Y yo, como mi personaje, Filoctetes, odio la injusticia.

-¿Le gustaría que esta obra despertara conciencias en ese sentido?

-Siempre me gusta que el teatro consiga eso. Hago teatro intentando que despierte conciencias, como fue la función de Bárcenas, por ejemplo.