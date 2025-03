La evasión de película de don Nicolás

Hay personajes que pasan a la historia por fugas de película. Una de las más rocambolescas la protagonizó con solo 19 años Nicolás Sánchez-Albornoz ... junto a su amigo Manuel Lamana y las norteamericanas, Barbara Probst y Barbara Mailer, hermana del escritor Norman Mailer. Aquella loca evasión en coche fue magistralmente adaptada por Fernando Colomo en 'Los años bárbaros' (1998). A Nicolás lo detuvieron en 1947 por unas pintadas realizadas por la Federación Universitaria Escolar (FUE) –una organización estudiantil antifranquista a la que él pertenecía– en la fachada del paraninfo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid. El grafiti, pintado con nitrato de plata para que sólo se pudiera ver con la luz del sol, decía 'Viva la Universidad Libre', a lo que añadieron la firma de la FUE y los nombres de Lorca, Machado y Miguel Hernández, poetas represaliados por Franco.

Juzgado en consejo de guerra por rebelión, a Sánchez-Albornoz le cayeron ocho años de cárcel, y como a muchos otros presos republicanos, lo mandaron al Valle de Cuelgamuros a picar piedra para construir el monasterio del Valle de los Caídos. Un domingo, aprovechando que era día de visita y se prolongaban las horas de los recuentos, Nicolás y Lamana lograron escapar en una desconcertante huida organizada por compañeros de la FUE exiliados en Francia.

Junto a las dos americanas y un Citroën negro (transformado en un llamativo descapotable rojo en la película), la huida les llevó del campo de trabajo de Cuelgamuros a Barcelona. Mientras las chicas prosiguieron su viaje solas en el vehículo, los fugados cruzaron los Pirineos a pie. Caminaron durante tres días sorteando la lluvia, el hambre y el tobillo roto de Sánchez-Albornoz, y al fin lograron cruzar a Francia. Un desenlace feliz para una aventura descabellada y con pocos visos de terminar bien.

Nicolás se exilió a Argentina, donde retomó su carrera académica de historiador y en 1968 aceptó un puesto para impartir clases de Historia de España y de América Latina en la Universidad de Nueva York. Vivió en Estados Unidos hasta 1990, cuando regresó a España, donde fue el primer director del Instituto Cervantes entre 1991 y 1996.

Triple aniversario

Este 2023 se cumplen 75 años de aquellas pintadas de las que aún hoy queda un ligero rastro en las paredes del paraninfo gracias al ingenio de los estudiantes, que emplearon nitrato de plata para dificultar su borrado a la dictadura. Al aniversario se añaden los 90 años (1933-2023) del edificio de Filosofía y Letras donde se hicieron los grafitis y que fue inaugurado, entre otras personalidades, por Claudio Sánchez-Albornoz, padre de Nicolás y por aquel entonces ministro de la República. El edificio alberga en la actualidad la Facultad de Filología y la Facultad de Filosofía y es, sin duda, el más emblemático de todos los que conforman la Ciudad Universitaria. Fue el primero en erigirse y acogió un destacamento de las brigadas internacionales durante la Guerra Civil al estar situado justo en el frente de batalla. A los 90 años del edificio y los 75 de los grafitis se suman los 25 de la adaptación cinematográfica de Colomo.

Para festejar este triple aniversario, la Facultad de Filología organizó unas jornadas que sirvieron de homenaje a Sánchez-Albornoz (Madrid, 1926), quien a sus 97 años goza de una lucidez envidiable, como demostró en el coloquio que siguió a la proyección de 'Los años bárbaros' y en el que también participaron María Lamana, hija del fallecido Manuel Lamana (murió en 1996), Fernando Colomo, José Ángel Esteban, uno de los guionistas del filme, el profesor José Lázaro Rodrigo, organizador de las jornadas, y el actor Juan Echanove, que en la película se mete en el papel del exacerbado falangista que persigue a los dos jóvenes por media España.

«¡Nicolás, te veo estupendo!», le saludó Echanove al viejo preso político mientras cruzaban una sonrisa cómplice en el paraninfo de la facultad. Luego el historiador atendió brevemente a los medios para expresar su indignación por algunos episodios que está viviendo el país. Tildó de «muy deprimentes» las protestas convocadas ante la sede del PSOE, en la calle Ferraz, y preguntado por si hay alguna explicación a que jóvenes que no han conocido la dictadura reivindiquen postulados franquistas, señaló que «sólo se puede explicar porque no ha habido una revisión de la historia de España, porque en esa historia todo era callar, callar y callar. Y así llegamos a que los jóvenes no saben absolutamente nada ni tienen formación. No sé si la Guerra Civil se explica bien en los colegios, pero lo cierto es que el resultado es nefasto», reflexionó.

También se mostró muy crítico con el PP que, a su juicio, se está dejando arrastrar por la extrema derecha, y especialmente con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por calificar de «dictadura colada por la puerta de atrás» al pacto entre PSOE y Junts que garantizó la investidura de Pedro Sánchez. «A Ayuso es imposible explicarle nada, ni la diferencia que hay ente dictadura y democracia. Decir eso es cinismo puro. No tiene sentido». Y recordó que «esas burradas» se escuchan también en Estados Unidos o en Argentina, donde ha ganado las elecciones «un rockero indocumentado», señaló en alusión a Milei.

Sánchez-Albornoz se mostró esperanzado en que la ley de amnistía ayude a la convivencia con Cataluña. «El problema catalán está ahí y no es de ahora. Hay dos formas de enfrentarlo, a las bravas, que es dar palos y así no se resuelve, o establecer una negociación», apuntó el historiador antes de concluir con la confesión de que las pintadas de 1947 pudieron salir de su cabeza, pero no de su mano. «Fueron unos estudiantes de Químicas que ya no están y lo hicieron bien».