Estrenamos 'JAQUEa2', el podcast de ajedrez, historia y cultura

Desde hoy este periódico amplía su oferta de podcast con 'JAQUEa2', el espacio sobre ajedrez dirigido por los periodistas Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández. No vienen de nuevas, pues durante diez años tuvieron un programa de ajedrez en Radio Victoria y generaron una potente comunidad de oyentes. 'JAQUEa2' elige un evento histórico donde el ajedrez tuvo una importancia capital y ayuda a explicar los hechos desde otro punto de vista. Además, cuenta con entrevistas, audios de los oyentes y actualidad del juego. Ya están disponibles los primeros episodios. Hablamos con ellos para conocer la idea del podcast y su larga trayectoria en divulgación.

Comienza Roberto: «Yo hago el papel de no iniciado. Es Manuel el que sabe, el maestro, y yo juego un poco a que me estoy introduciendo en el mundo del ajedrez». Manuel Azuaga llegó a estar federado y competir, pero en cuanto pudo tomó el camino periodístico sin renunciar a su pasión. Su primer recuerdo tiene que ver con Don Ramiro, un profesor de matemáticas que llevó el juego a clase. Y el momento de iluminación vino al descubrir la existencia de los libros sobre ajedrez: «Se me abrió un mundo paralelo. Un universo literario donde poder aprender de los maestros, de los grandes campeones de la historia, el ajedrez como materia universal». Desde entonces, «siempre he pensado que el ajedrez está mucho más próximo a cualquiera de nosotros, aunque no sepamos mover un peón. Siempre tenemos alguna historia familiar donde hay un vínculo con este juego, el abuelo que jugaba, alguien que destacó…».

Azuaga y López tienen claro que el ajedrez no es cosa del pasado. «Va mucho más allá de Spassky contra Fischer —la alegoría del duelo geopolítico—, Karpov contra Kasparov o la primera batalla del hombre contra una inteligencia artificial, la del propio Kasparov contra Deep Blue», comenta Manuel, y Roberto continúa: «lo que nos transmiten los expertos con los que hablamos es que estamos viviendo otra época dorada. Fue importante la serie de Netflix 'Gambito de dama', pero también la pandemia y la explosión del ajedrez online. Ha habido como un boom, hay convencimiento de que estamos en una época muy interesante, con millones de partidas en línea al mismo tiempo».

«El cerebro del ajedrecista es el mayor espectáculo del mundo»

Preguntados por las virtudes de 'JAQUEa2', Roberto comenta que «es un programa para todo el mundo, como los 'Juegos reunidos', de 0 a 99 años. Puede escucharlo alguien que sepa mucho de ajedrez, que sea un gran maestro, pero también tenemos oyentes que no juegan, porque las historias que contamos, por sí mismas, son interesantes». Manuel completa con una gran cita de Juan Mayorga: «el cerebro del ajedrecista es el mayor espectáculo del mundo». Azuaga intenta tenerlo siempre presente, «revisamos el relato en blanco y negro y le ponemos color. Esta historia te va a gustar porque este ajedrecista además fue uno de los mejores pianistas del siglo XX, esta ajedrecista fue de las primeras mujeres que lucharon por la igualdad de género, te vamos a contar historia, ciencia, cómo ajedrez y vida están relacionados».

En las entrevistas, Roberto y Manuel encuentran a grandes figuras, a grandes expertos, a familiares de leyendas del ajedrez, pero Roberto apunta que eso no es todo: «A mí también, por ejemplo, me hace mucha ilusión cuando entrevistamos a algunos youtubers, gente muy joven que está evangelizando a través de otras plataformas, con un lenguaje nuevo, moderno. Los chavales que están aprendiendo abren su ordenador y ahí les tienen, y todos responden muy bien a la llamada de 'JAQUEa2': están dispuestos a venir, participar, y contarnos lo nuevo».

Los oyentes participan activamente y desde todo el mundo: «en Chile, en Perú, en México, e incluso un fiel oyente en China». Un público que hasta les dedica canciones. «Encontrar esta comunidad a lo largo del mundo es de lo más bonito. Quizá el secreto de que nos escuchen está en que hemos roto definitivamente el tabú que muestra el ajedrez como algo serio. Nuestro tono es muy desenfadado. Preparamos muchísimo los programas, pero una vez arranca la grabación, somos dos amigos que hablamos de lo que nos apasiona y damos voz y hueco a todo aquel que quiera participar», termina Azuaga.